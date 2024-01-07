https://ria.ru/20240107/putin-1919997248.html

Путин встречает Рождество в церкви в Ново-Огарево

Путин встречает Рождество в церкви в Ново-Огарево - РИА Новости, 07.01.2024

Путин встречает Рождество в церкви в Ново-Огарево

Президент России Владимир Путин встречает Рождество в домовой церкви в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T00:41

2024-01-07T00:41

2024-01-07T02:26

владимир путин

россия

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НОВО-ОГАРЕВО, 7 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встречает Рождество в домовой церкви в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево, передает корреспондент РИА Новости. Перед богослужением глава государства встретился с семьями погибших в спецоперации Героев России, вместе они также посетили рождественскую службу в Ново-Огарево. Церковь была возведена в 1765 году. Глава государства уже не раз бывал в ней в Рождественскую ночь, последний раз — в 2022 году.Путин также поздравил православных россиян с Рождеством, отметив, что оно объединяет миллионы людей вокруг идеалов добра, милосердия и справедливости, а Русская православная церковь и другие христианские конфессии России вносят огромный вклад в сбережение исторического, культурного наследия, укрепление института семьи."Один из самых любимых, долгожданных христианских праздников объединяет миллионы людей вокруг идеалов добра, милосердия и справедливости. Эти незыблемые ценности играют особую роль в истории нашей страны, на протяжении веков служат надежной духовной, нравственной опорой общества", - говорится в поздравлении, размещенном на сайте Кремля.Глава государства подчеркнул, что РПЦ и другие христианские конфессии России "вносят огромный вдохновляющий вклад в сбережение нашего богатейшего исторического, культурного наследия, укрепление института семьи, патриотическое воспитание подрастающего поколения"."И конечно, глубокого, искреннего уважения заслуживают усилия религиозных организаций, направленные на поддержку наших героев - участников специальной военной операции, жителей Донбасса и Новороссии", - отмечается в сообщении.Президент пожелал православным христианам и всем, кто отмечает Рождество, здоровья, успехов и благополучия.

https://ria.ru/20240107/rozhdestvo-1919996268.html

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владимир путин, россия