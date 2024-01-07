https://ria.ru/20240107/putin-1919995776.html

Путин назвал встречу с семьями погибших в СВО Героев сигналом чиновникам

Путин назвал встречу с семьями погибших в СВО Героев сигналом чиновникам - РИА Новости, 07.01.2024

Путин назвал встречу с семьями погибших в СВО Героев сигналом чиновникам

Президент РФ Владимир Путин, встречаясь с семьями погибших героев СВО, заявил, что эта встреча должна стать ясным сигналом для чиновников всех уровней о... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T00:16

2024-01-07T00:16

2024-01-07T00:59

владимир путин

россия

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НОВО-ОГАРЕВО, 7 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, встречаясь с семьями погибших героев СВО, заявил, что эта встреча должна стать ясным сигналом для чиновников всех уровней о необходимости поддержки семей военнослужащих."Как вы знаете, многие наши мужчины, мужественные, героические наши ребята, воины России, и сейчас, в праздник, с оружием в руках отстаивают интересы нашей страны. Поэтому я, во-первых, хотел бы, чтобы мы вместе с вами всех поздравили с этим праздником. А во-вторых, хотел бы, чтобы наша встреча была таким ясным, понятным сигналом для всех моих коллег на всей огромной территории РФ, причем на всех уровнях... к тому, чтобы всегда и везде рядом с вами были мои коллеги", - сказал Путин в ходе общения с семьями погибших бойцов.Он пояснил, что "жизнь сложна и многообразна", поэтому зачастую возникает необходимость в поддержке со стороны.

https://ria.ru/20240106/gumpomosch-1919898141.html

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владимир путин, россия