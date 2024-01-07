https://ria.ru/20240107/pusk-1920063832.html

Ракетные войска стратегического назначения в 2024 году проведут пуски МБР

Ракетные войска стратегического назначения в 2024 году проведут пуски МБР - РИА Новости, 07.01.2024

Ракетные войска стратегического назначения в 2024 году проведут пуски МБР

Российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в 2024 году планируют провести семь пусков межконтинентальных баллистических ракет, сообщили в... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T16:32

2024-01-07T16:32

2024-01-07T19:44

безопасность

россия

ракетные войска стратегического назначения

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826938840_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c8511c78affa4d30c8f06018a0c3f212.jpg

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в 2024 году планируют провести семь пусков межконтинентальных баллистических ракет, сообщили в пресс-службе Минобороны. "В этом году Ракетные войска стратегического назначения планируют провести семь пусков межконтинентальных баллистических ракет", — отметили в ведомстве.В министерстве добавили, что за последние пять лет РВСН при летных испытаниях перспективных ракетных комплексов и тренировок по управлению ВС провели более 20 пусков межконтинентальных баллистических ракет.В конце октября ракетные войска стратегического назначения провели учения под руководством президента Владимира Путина. Во время тренировки отработали нанесение массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерную атаку противника.К учениям привлекали подвижный грунтовый ракетный комплекс стратегического назначения РВСН "Ярс", ракетную подводную лодку стратегического назначения Северного флота "Тула", а также два стратегических ракетоносца дальней авиации Ту-95МС.Кроме того, во время маневров проверили уровень подготовки органов военного управления, навыков работы руководства, а также оперативного состава по организации управления подчиненными войсками. В Кремле подчеркнули, что все запланированные задачи удалось выполнить в полном объеме.

https://ria.ru/20240102/voyska-1919499990.html

https://ria.ru/20231216/rvsn-1916137477.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, ракетные войска стратегического назначения