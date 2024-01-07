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Ракетные войска стратегического назначения в 2024 году проведут пуски МБР
Ракетные войска стратегического назначения в 2024 году проведут пуски МБР - РИА Новости, 07.01.2024
Ракетные войска стратегического назначения в 2024 году проведут пуски МБР
Российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в 2024 году планируют провести семь пусков межконтинентальных баллистических ракет, сообщили в... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T16:32
2024-01-07T16:32
2024-01-07T19:44
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ракетные войска стратегического назначения
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в 2024 году планируют провести семь пусков межконтинентальных баллистических ракет, сообщили в пресс-службе Минобороны. "В этом году Ракетные войска стратегического назначения планируют провести семь пусков межконтинентальных баллистических ракет", — отметили в ведомстве.В министерстве добавили, что за последние пять лет РВСН при летных испытаниях перспективных ракетных комплексов и тренировок по управлению ВС провели более 20 пусков межконтинентальных баллистических ракет.В конце октября ракетные войска стратегического назначения провели учения под руководством президента Владимира Путина. Во время тренировки отработали нанесение массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерную атаку противника.К учениям привлекали подвижный грунтовый ракетный комплекс стратегического назначения РВСН "Ярс", ракетную подводную лодку стратегического назначения Северного флота "Тула", а также два стратегических ракетоносца дальней авиации Ту-95МС.Кроме того, во время маневров проверили уровень подготовки органов военного управления, навыков работы руководства, а также оперативного состава по организации управления подчиненными войсками. В Кремле подчеркнули, что все запланированные задачи удалось выполнить в полном объеме.
https://ria.ru/20240102/voyska-1919499990.html
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безопасность, россия, ракетные войска стратегического назначения
Безопасность, Россия, Ракетные войска стратегического назначения
Ракетные войска стратегического назначения в 2024 году проведут пуски МБР
Минобороны: РВСН в 2024 году планируют провести семь пусков МБР
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в 2024 году планируют провести семь пусков межконтинентальных баллистических ракет, сообщили в пресс-службе Минобороны.
«
"В этом году Ракетные войска стратегического назначения планируют провести семь пусков межконтинентальных баллистических ракет", — отметили в ведомстве.
В министерстве добавили, что за последние пять лет РВСН при летных испытаниях перспективных ракетных комплексов и тренировок по управлению ВС провели более 20 пусков межконтинентальных баллистических ракет.
В конце октября ракетные войска стратегического назначения провели учения под руководством президента Владимира Путина. Во время тренировки отработали нанесение массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерную атаку противника.
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К учениям привлекали подвижный грунтовый ракетный комплекс стратегического назначения РВСН "Ярс", ракетную подводную лодку стратегического назначения Северного флота "Тула", а также два стратегических ракетоносца дальней авиации Ту-95МС.
Кроме того, во время маневров проверили уровень подготовки органов военного управления, навыков работы руководства, а также оперативного состава по организации управления подчиненными войсками. В Кремле подчеркнули, что все запланированные задачи удалось выполнить в полном объеме.
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