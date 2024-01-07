https://ria.ru/20240107/pushilin-1920032866.html
Пушилин заявил о борьбе со спекулянтами в республике
Пушилин заявил о борьбе со спекулянтами в республике - РИА Новости, 07.01.2024
Пушилин заявил о борьбе со спекулянтами в республике
Власти Донбасса борются со спекулянтами, завышающими цены в республике, уже заведены дела, и работа вскоре усилится, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T11:04
2024-01-07T11:04
2024-01-07T11:29
донецкая народная республика
экономика
денис пушилин
ростовская область
донбасс
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Власти Донбасса борются со спекулянтами, завышающими цены в республике, уже заведены дела, и работа вскоре усилится, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."Где завышение в несколько раз, это уже спекулятивные преступления, и у нас есть механизмы, как мы с этим боремся", - сказал собеседник агентства."Для нас сейчас абсолютно очевидно, что у нас цены выше, чем в Ростовской области, а у нас сейчас стоит задача сделать цены равными, не выше. Поэтому здесь работают наши ведомства профильные, и у нас есть уже заведенные дела", - рассказал Пушилин.По его словам, безусловно, для разницы в ценах есть и объективные обстоятельства."Привезти продукцию дороже, потому что перевозчики берут больше плату за доставку на такое же расстояние, как в других регионах - потому что стреляют, потому что прилетает, потому что есть дополнительные риски", - отметил он."Но при этом мы прекрасно понимаем, что там, где спекулятивное завышение, нужно включаться. Включаются профильные ведомства, министерство промышленности, торговли, администрация президента держит руку на пульсе", - подчеркнул Пушилин.По его словам, также работают общественные организации, народный контроль."Мы тоже здесь держим руку на пульсе, работа продолжается, мы в процессе. Это вопрос очень серьезный, наших жителей это волнует, поэтому конечно же он должен быть урегулирован, и к этому создаются всевозможные предпосылки", - рассказал глава ДНР."Эта работа будет усиливаться, я точно могу сказать, в первом квартале 24-го года", - заверил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240106/pushilin-1919894233.html
https://ria.ru/20231228/donbass-1918641423.html
донецкая народная республика
ростовская область
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пушилин о борьбе со спекулянтами на Донбассе
Власти Донбасса борются со спекулянтами, завышающими цены в республике, уже заведены дела, работа усилится уже в первом квартале этого года, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
2024-01-07T11:04
true
PT1M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, экономика, денис пушилин, ростовская область, донбасс
Донецкая Народная Республика, Экономика, Денис Пушилин, Ростовская область, Донбасс
Пушилин заявил о борьбе со спекулянтами в республике
Пушилин: борьба со спекулянтами и завышенными ценами в республике усилится
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Власти Донбасса борются со спекулянтами, завышающими цены в республике, уже заведены дела, и работа вскоре усилится, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"Где завышение в несколько раз, это уже спекулятивные преступления, и у нас есть механизмы, как мы с этим боремся", - сказал собеседник агентства.
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"Для нас сейчас абсолютно очевидно, что у нас цены выше, чем в Ростовской области
, а у нас сейчас стоит задача сделать цены равными, не выше. Поэтому здесь работают наши ведомства профильные, и у нас есть уже заведенные дела", - рассказал Пушилин.
По его словам, безусловно, для разницы в ценах есть и объективные обстоятельства.
«
"Привезти продукцию дороже, потому что перевозчики берут больше плату за доставку на такое же расстояние, как в других регионах - потому что стреляют, потому что прилетает, потому что есть дополнительные риски", - отметил он.
"Но при этом мы прекрасно понимаем, что там, где спекулятивное завышение, нужно включаться. Включаются профильные ведомства, министерство промышленности, торговли, администрация президента держит руку на пульсе", - подчеркнул Пушилин.
По его словам, также работают общественные организации, народный контроль.
«
"Мы тоже здесь держим руку на пульсе, работа продолжается, мы в процессе. Это вопрос очень серьезный, наших жителей это волнует, поэтому конечно же он должен быть урегулирован, и к этому создаются всевозможные предпосылки", - рассказал глава ДНР.
"Эта работа будет усиливаться, я точно могу сказать, в первом квартале 24-го года", - заверил собеседник агентства.
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