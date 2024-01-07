https://ria.ru/20240107/pushilin-1920032866.html

Пушилин заявил о борьбе со спекулянтами в республике

Пушилин заявил о борьбе со спекулянтами в республике - РИА Новости, 07.01.2024

Пушилин заявил о борьбе со спекулянтами в республике

Власти Донбасса борются со спекулянтами, завышающими цены в республике, уже заведены дела, и работа вскоре усилится, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T11:04

2024-01-07T11:04

2024-01-07T11:29

донецкая народная республика

экономика

денис пушилин

ростовская область

донбасс

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Власти Донбасса борются со спекулянтами, завышающими цены в республике, уже заведены дела, и работа вскоре усилится, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."Где завышение в несколько раз, это уже спекулятивные преступления, и у нас есть механизмы, как мы с этим боремся", - сказал собеседник агентства."Для нас сейчас абсолютно очевидно, что у нас цены выше, чем в Ростовской области, а у нас сейчас стоит задача сделать цены равными, не выше. Поэтому здесь работают наши ведомства профильные, и у нас есть уже заведенные дела", - рассказал Пушилин.По его словам, безусловно, для разницы в ценах есть и объективные обстоятельства."Привезти продукцию дороже, потому что перевозчики берут больше плату за доставку на такое же расстояние, как в других регионах - потому что стреляют, потому что прилетает, потому что есть дополнительные риски", - отметил он."Но при этом мы прекрасно понимаем, что там, где спекулятивное завышение, нужно включаться. Включаются профильные ведомства, министерство промышленности, торговли, администрация президента держит руку на пульсе", - подчеркнул Пушилин.По его словам, также работают общественные организации, народный контроль."Мы тоже здесь держим руку на пульсе, работа продолжается, мы в процессе. Это вопрос очень серьезный, наших жителей это волнует, поэтому конечно же он должен быть урегулирован, и к этому создаются всевозможные предпосылки", - рассказал глава ДНР."Эта работа будет усиливаться, я точно могу сказать, в первом квартале 24-го года", - заверил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240106/pushilin-1919894233.html

https://ria.ru/20231228/donbass-1918641423.html

донецкая народная республика

ростовская область

донбасс

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Дарья Буймова

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Пушилин о борьбе со спекулянтами на Донбассе Власти Донбасса борются со спекулянтами, завышающими цены в республике, уже заведены дела, работа усилится уже в первом квартале этого года, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. 2024-01-07T11:04 true PT1M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, экономика, денис пушилин, ростовская область, донбасс