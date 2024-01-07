https://ria.ru/20240107/pushilin-1920010185.html

ВСУ ударами по Белгороду и Донецку перешли грани, заявил Пушилин

ВСУ ударами по Белгороду и Донецку перешли грани, заявил Пушилин - РИА Новости, 07.01.2024

ВСУ ударами по Белгороду и Донецку перешли грани, заявил Пушилин

ВСУ перешли грани, нанося удары по Белгороду и Донецку, Россия отвечает очень жестко, но бьет только по военным объектам, заявил глава ДНР Денис Пушилин в... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T05:53

2024-01-07T05:53

2024-01-07T10:24

специальная военная операция на украине

белгород

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денис пушилин

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. ВСУ перешли грани, нанося удары по Белгороду и Донецку, Россия отвечает очень жестко, но бьет только по военным объектам, заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости."Мы работаем, очень жестко работаем, эта работа в военном плане набирает обороты — но по военным объектам, по объектам с военной целесообразностью", — сказал он.Как отметил Пушилин, ответ не должен касаться гражданских — "мамочек с детьми". "Да, противник перешел эти грани, и это обесчеловечивание противника, конечно же, придает нам сил. Мы понимаем, кому мы противостоим, но поступить так, как они, — тогда мы потеряем смысл", — объяснил глава ДНР.Пушилин отметил, что нужно уничтожить противника, не касаясь гражданского населения. "Вот такая сложнейшая задача, но она не в первый раз стоит перед нами, перед Россией, перед нашей страной, и уверен, мы с этим справимся", — заявил он.Глава ДНР напомнил, что республика находится под обстрелами с 2014 года, но это не заставило ее жителей "перестать быть людьми". Потеря человечности может обернуться для России гораздо более серьезными последствиями, указал он, отметив, что именно об этом говорил президент Владимир Путин."Если мы будем поступать методами нашего противника, чем это тогда лучше нашего противника, против чего мы тогда боремся?" — риторически спросил он.По мнению Пушилина, вся страна сплотилась вокруг решения президента об СВО именно потому, что люди видят справедливость и правильность действий России."Мы себе никогда не простим, если на какой-то короткой там дистанции мы сможем победить, используя ковровую бомбардировку, обстрелы гражданского населения", — добавил собеседник агентства.Во время новогодних праздников ВСУ несколько раз обстреливали мирные кварталы Белгорода. По последним данным, жертвами атак стали 26 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения.Также украинские военные ежедневно наносили удары по Донецку. Так, только при обстреле ВСУ центра города в новогоднюю ночь погибли четыре человека, еще 13 получили ранения.

https://ria.ru/20240106/pushilin-1919894233.html

https://ria.ru/20240106/tsel-1919957735.html

https://ria.ru/20240107/obstrel-1920002216.html

белгород

донецк

россия

донецкая народная республика

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Пушилин об ответе на удары ВСУ по Белгороду и Донецку Полный ответ Пушилина на вопрос РИА Новости об ответе за удары ВСУ по Белгороду и Донецку 2024-01-07T05:53 true PT2M31S

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белгород, донецк, вооруженные силы украины, в мире, россия, донецкая народная республика, денис пушилин