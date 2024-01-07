https://ria.ru/20240107/proverka-1919998047.html
В США начали проверку после инцидента с разгерметизацией салона в полете
В США начали проверку после инцидента с разгерметизацией салона в полете - РИА Новости, 07.01.2024
В США начали проверку после инцидента с разгерметизацией салона в полете
Американская авиакомпания AlaskaAirlines сообщила о начале проверки всех своих самолетов Boeing 737-9 после недавнего летного происшествия с пассажирским... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T00:56
2024-01-07T00:56
2024-01-07T00:56
портленд
орегон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585208413_0:17:2492:1419_1920x0_80_0_0_1d1affe825ea2341d079d66ebfb3d2d1.jpg
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Американская авиакомпания AlaskaAirlines сообщила о начале проверки всех своих самолетов Boeing 737-9 после недавнего летного происшествия с пассажирским авиалайнером этого типа. Ранее самолет Boeing 737-9, принадлежащий компании Alaska Airlines, совершил экстренную посадку в Портленде в американском штате Орегон, так как во время полета у воздушного судна вырвало секцию фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон. В связи с этим компания временно вывела из эксплуатации все 65 своих самолетов данной модели, а Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) распорядилось приостановить эксплуатацию "отдельных" самолетов модели. "Сегодня рано утром наша техобслуживающая бригада начала тщательную проверку в связи с нашим решением временно приостановить эксплуатацию нашего флота Boeing 737-9", - говорится в заявлении на сайте авиакомпании. Утверждается, что из 65 самолетов этой модели 18 ранее прошли тщательную проверку, поэтому их уже вернули в эксплуатацию. Проверка остальных самолетов займет несколько дней.
https://ria.ru/20240106/samolety-1919987740.html
портленд
орегон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585208413_63:0:2278:1661_1920x0_80_0_0_33078d392097701395a8eb676925107a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
портленд, орегон
В США начали проверку после инцидента с разгерметизацией салона в полете
Авиакомпания в США начала проверку после инцидента с разгерметизацией салона
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Американская авиакомпания AlaskaAirlines сообщила о начале проверки всех своих самолетов Boeing 737-9 после недавнего летного происшествия с пассажирским авиалайнером этого типа.
Ранее самолет Boeing 737-9, принадлежащий компании Alaska Airlines, совершил экстренную посадку в Портленде
в американском штате Орегон
, так как во время полета у воздушного судна вырвало секцию фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон. В связи с этим компания временно вывела из эксплуатации все 65 своих самолетов данной модели, а Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) распорядилось приостановить эксплуатацию "отдельных" самолетов модели.
"Сегодня рано утром наша техобслуживающая бригада начала тщательную проверку в связи с нашим решением временно приостановить эксплуатацию нашего флота Boeing 737-9", - говорится в заявлении на сайте авиакомпании.
Утверждается, что из 65 самолетов этой модели 18 ранее прошли тщательную проверку, поэтому их уже вернули в эксплуатацию. Проверка остальных самолетов займет несколько дней.
США приостановят эксплуатацию Boeing 737 MAX 9 для срочных проверок