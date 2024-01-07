https://ria.ru/20240107/proverka-1919998047.html

В США начали проверку после инцидента с разгерметизацией салона в полете

В США начали проверку после инцидента с разгерметизацией салона в полете - РИА Новости, 07.01.2024

В США начали проверку после инцидента с разгерметизацией салона в полете

Американская авиакомпания AlaskaAirlines сообщила о начале проверки всех своих самолетов Boeing 737-9 после недавнего летного происшествия с пассажирским... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T00:56

2024-01-07T00:56

2024-01-07T00:56

портленд

орегон

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Американская авиакомпания AlaskaAirlines сообщила о начале проверки всех своих самолетов Boeing 737-9 после недавнего летного происшествия с пассажирским авиалайнером этого типа. Ранее самолет Boeing 737-9, принадлежащий компании Alaska Airlines, совершил экстренную посадку в Портленде в американском штате Орегон, так как во время полета у воздушного судна вырвало секцию фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон. В связи с этим компания временно вывела из эксплуатации все 65 своих самолетов данной модели, а Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) распорядилось приостановить эксплуатацию "отдельных" самолетов модели. "Сегодня рано утром наша техобслуживающая бригада начала тщательную проверку в связи с нашим решением временно приостановить эксплуатацию нашего флота Boeing 737-9", - говорится в заявлении на сайте авиакомпании. Утверждается, что из 65 самолетов этой модели 18 ранее прошли тщательную проверку, поэтому их уже вернули в эксплуатацию. Проверка остальных самолетов займет несколько дней.

https://ria.ru/20240106/samolety-1919987740.html

портленд

орегон

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портленд, орегон