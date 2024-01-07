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В Госдуме рассказали об ответственности за замусоривание дачных участков

В Госдуме рассказали об ответственности за замусоривание дачных участков - РИА Новости, 07.01.2024

В Госдуме рассказали об ответственности за замусоривание дачных участков

Депутат Госдумы от "Единой России", председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал об ответственности за замусоривание дачных участков в... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T08:09

2024-01-07T08:09

2024-01-07T08:09

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никита чаплин

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России", председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал об ответственности за замусоривание дачных участков в новогодние праздники. "Каждый земельный участок должен использоваться в соответствии со своим видом разрешенного использования (и новогодний отдых на даче сюда вполне подходит — для отдыха), а также содержаться в чистоте и не быть захламленным. Дачники абсолютно убеждены в том, что если участок принадлежит им, то есть находится в частной собственности, то они могут его использовать как желают и захламлять в том числе бытовым мусором. Однако это совсем не так", - сообщил Чаплин РИА Новости. Ответственность за захламление земель предусматривается региональным законодательством об административной ответственности, отметил он. "Так, например, в соответствии со статьей 6.9. Кодекса города Москвы об административных правонарушениях за подобное нарушение гражданин заплатит штраф в размере от 1 тысячи до 3 тысяч рублей", - отметил Чаплин. Кроме того, частью 2 статьи 8.6. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена ответственность за уничтожение плодородного слоя почвы, к этому относится и порча земли в результате неправильного хранения мусора и химикатов, штраф для граждан - от 3 до 5 тысяч рублей, рассказал депутат. Помимо этого, закон об отходах производства и потребления гласит, что граждане, на участках, в домах или квартирах которых образуются отходы, обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором. При этом на сегодняшний день дачники обычно не заключают договоры непосредственно с операторами, а есть один единственный договор с товариществом или кооперативом, в деревне или в тех местах, где нет товарищества, договор может быть заключен с каждым собственником дома, сообщил депутат. "Важно то, что даже если дачник увозит весь мусор в город и выкидывает на контейнерную площадку у своего многоквартирного дома, это не освобождает его от обязанности оплачивать вывоз твердых коммунальных отходов на даче. В соответствии с частью 1 статьи 8.2. Кодекса РФ об административных правонарушениях, несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления также влечет штраф для граждан в размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей", - рассказал Чаплин.

https://ria.ru/20231028/dacha-1905784112.html

https://ria.ru/20230819/dacha-1890977336.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, россия, никита чаплин, госдума рф