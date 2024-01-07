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В Ростове-на-Дону загорелось здание цирка - РИА Новости, 07.01.2024
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18:03 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/pozhar-1920072490.html
В Ростове-на-Дону загорелось здание цирка
В Ростове-на-Дону загорелось здание цирка - РИА Новости, 07.01.2024
В Ростове-на-Дону загорелось здание цирка
Пожар произошел в здании цирка в Ростове-на-Дону, посетителей и персонал эвакуировали, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T18:03
2024-01-07T18:03
происшествия
ростов-на-дону
россия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 янв - РИА Новости. Пожар произошел в здании цирка в Ростове-на-Дону, посетителей и персонал эвакуировали, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. "В 16.55 поступило сообщение о пожаре в здании ростовского цирка на проспекте Буденновский, 45", - сказал он, добавив, что пожар возник в гримерной на площади пять квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет. Эвакуированы 25 посетителей и 12 человек персонала. В 17.20 пожар был ликвидирован.
https://ria.ru/20240107/pozhar-1920066263.html
ростов-на-дону
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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область
В Ростове-на-Дону загорелось здание цирка

В Ростове-на-Дону загорелось здание цирка, посетителей и персонал эвакуировали

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России на тушении пожара
Сотрудник МЧС России на тушении пожара - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудник МЧС России на тушении пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 янв - РИА Новости. Пожар произошел в здании цирка в Ростове-на-Дону, посетителей и персонал эвакуировали, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
«
"В 16.55 поступило сообщение о пожаре в здании ростовского цирка на проспекте Буденновский, 45", - сказал он, добавив, что пожар возник в гримерной на площади пять квадратных метров.
По предварительной информации, пострадавших нет. Эвакуированы 25 посетителей и 12 человек персонала.
В 17.20 пожар был ликвидирован.
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