https://ria.ru/20240107/pozhar-1920072490.html
В Ростове-на-Дону загорелось здание цирка
В Ростове-на-Дону загорелось здание цирка - РИА Новости, 07.01.2024
В Ростове-на-Дону загорелось здание цирка
Пожар произошел в здании цирка в Ростове-на-Дону, посетителей и персонал эвакуировали, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T18:03
2024-01-07T18:03
2024-01-07T18:03
происшествия
ростов-на-дону
россия
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151910/47/1519104718_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_b2ea9e4fe93777c64dde9355cc4a2b93.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 янв - РИА Новости. Пожар произошел в здании цирка в Ростове-на-Дону, посетителей и персонал эвакуировали, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. "В 16.55 поступило сообщение о пожаре в здании ростовского цирка на проспекте Буденновский, 45", - сказал он, добавив, что пожар возник в гримерной на площади пять квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет. Эвакуированы 25 посетителей и 12 человек персонала. В 17.20 пожар был ликвидирован.
https://ria.ru/20240107/pozhar-1920066263.html
ростов-на-дону
россия
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151910/47/1519104718_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3d19170b42f52ced6ccd5dc35e8eef6c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область
В Ростове-на-Дону загорелось здание цирка
В Ростове-на-Дону загорелось здание цирка, посетителей и персонал эвакуировали
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 янв - РИА Новости. Пожар произошел в здании цирка в Ростове-на-Дону, посетителей и персонал эвакуировали, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
«
"В 16.55 поступило сообщение о пожаре в здании ростовского цирка на проспекте Буденновский, 45", - сказал он, добавив, что пожар возник в гримерной на площади пять квадратных метров.
По предварительной информации, пострадавших нет. Эвакуированы 25 посетителей и 12 человек персонала.
В 17.20 пожар был ликвидирован.
Во Владивостоке загорелась гостиница