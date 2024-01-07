https://ria.ru/20240107/pozhar-1920072490.html

В Ростове-на-Дону загорелось здание цирка

В Ростове-на-Дону загорелось здание цирка - РИА Новости, 07.01.2024

В Ростове-на-Дону загорелось здание цирка

Пожар произошел в здании цирка в Ростове-на-Дону, посетителей и персонал эвакуировали, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T18:03

2024-01-07T18:03

2024-01-07T18:03

происшествия

ростов-на-дону

россия

ростовская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151910/47/1519104718_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_b2ea9e4fe93777c64dde9355cc4a2b93.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 янв - РИА Новости. Пожар произошел в здании цирка в Ростове-на-Дону, посетителей и персонал эвакуировали, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. "В 16.55 поступило сообщение о пожаре в здании ростовского цирка на проспекте Буденновский, 45", - сказал он, добавив, что пожар возник в гримерной на площади пять квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет. Эвакуированы 25 посетителей и 12 человек персонала. В 17.20 пожар был ликвидирован.

https://ria.ru/20240107/pozhar-1920066263.html

ростов-на-дону

россия

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область