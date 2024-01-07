https://ria.ru/20240107/posolstvo-1920062372.html

Посольство подтвердило гибель россиянина на Шри-Ланке

Посольство подтвердило гибель россиянина на Шри-Ланке - РИА Новости, 07.01.2024

Посольство подтвердило гибель россиянина на Шри-Ланке

Посольство России на Шри-Ланке подтвердило РИА Новости гибель россиянина в результате ДТП на острове. РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T16:17

2024-01-07T16:17

2024-01-07T16:17

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шри-ланка

россия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 янв - РИА Новости. Посольство России на Шри-Ланке подтвердило РИА Новости гибель россиянина в результате ДТП на острове. "Посольство может подтвердить гибель россиянина в результате инцидента. Данных о гибели или полученных травмах других наших граждан мы не получали", сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Шри-Ланке и на Мальдивах Герман Федоров. Ранее полиция Шри-Ланки сообщила о гибели в результате ДТП с автобусом и грузовиком 42-летнего гражданина России. Инцидент произошел на Южной скоростной автомагистрали с участием автобуса, следовавшего из Коломбо в Матару. Полиция сообщила, что автобус, водитель которого, предположительно, заснул за рулем, столкнулся с грузовиком, двигавшимся в попутном направлении. По данным полиции, находившийся в передней части автобуса россиянин скончался от полученных травм после того, как был доставлен в больницу Карапития. Водитель автобуса арестован в связи с аварией, полиция Шри-Ланки проводит расследование инцидента.

https://ria.ru/20240106/rossiyanin-1919953774.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, шри-ланка, россия