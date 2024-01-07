https://ria.ru/20240107/posolstvo-1920062372.html
Посольство подтвердило гибель россиянина на Шри-Ланке
Посольство подтвердило гибель россиянина на Шри-Ланке - РИА Новости, 07.01.2024
Посольство подтвердило гибель россиянина на Шри-Ланке
Посольство России на Шри-Ланке подтвердило РИА Новости гибель россиянина в результате ДТП на острове. РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T16:17
2024-01-07T16:17
2024-01-07T16:17
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 янв - РИА Новости. Посольство России на Шри-Ланке подтвердило РИА Новости гибель россиянина в результате ДТП на острове. "Посольство может подтвердить гибель россиянина в результате инцидента. Данных о гибели или полученных травмах других наших граждан мы не получали", сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Шри-Ланке и на Мальдивах Герман Федоров. Ранее полиция Шри-Ланки сообщила о гибели в результате ДТП с автобусом и грузовиком 42-летнего гражданина России. Инцидент произошел на Южной скоростной автомагистрали с участием автобуса, следовавшего из Коломбо в Матару. Полиция сообщила, что автобус, водитель которого, предположительно, заснул за рулем, столкнулся с грузовиком, двигавшимся в попутном направлении. По данным полиции, находившийся в передней части автобуса россиянин скончался от полученных травм после того, как был доставлен в больницу Карапития. Водитель автобуса арестован в связи с аварией, полиция Шри-Ланки проводит расследование инцидента.
https://ria.ru/20240106/rossiyanin-1919953774.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шри-ланка, россия
В мире, Шри-Ланка, Россия
Посольство подтвердило гибель россиянина на Шри-Ланке
Посольство подтвердило гибель 42-летнего россиянина в ДТП на Шри-Ланке
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 янв - РИА Новости. Посольство России на Шри-Ланке подтвердило РИА Новости гибель россиянина в результате ДТП на острове.
"Посольство может подтвердить гибель россиянина в результате инцидента. Данных о гибели или полученных травмах других наших граждан мы не получали", сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Шри-Ланке и на Мальдивах
Герман Федоров.
Ранее полиция Шри-Ланки сообщила о гибели в результате ДТП с автобусом и грузовиком 42-летнего гражданина России. Инцидент произошел на Южной скоростной автомагистрали с участием автобуса, следовавшего из Коломбо
в Матару. Полиция сообщила, что автобус, водитель которого, предположительно, заснул за рулем, столкнулся с грузовиком, двигавшимся в попутном направлении.
По данным полиции, находившийся в передней части автобуса россиянин скончался от полученных травм после того, как был доставлен в больницу Карапития.
Водитель автобуса арестован в связи с аварией, полиция Шри-Ланки проводит расследование инцидента.
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