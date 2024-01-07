https://ria.ru/20240107/podolsk-1920037885.html

Подачу тепла в дома в Климовске восстановят в течение дня

Подачу тепла в дома в Климовске восстановят в течение дня - РИА Новости, 07.01.2024

Подачу тепла в дома в Климовске восстановят в течение дня

Запуск систем по обеспечению отопления в микрорайоне Климовск в Подольске планируется в течение рабочего дня, сообщили РИА Новости в горячей линии по приёму... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T11:57

2024-01-07T11:57

2024-01-07T11:57

климовск

подольск

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

общество

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Запуск систем по обеспечению отопления в микрорайоне Климовск в Подольске планируется в течение рабочего дня, сообщили РИА Новости в горячей линии по приёму заявок граждан в Подольске. "В Климовске проводятся работы. Планируется запуск систем сегодня в течение рабочего дня. Вся ситуация под контролем", - рассказал диспетчер. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что владелец частной котельной допустил аварию, в обстоятельствах которой разбираются правоохранительные органы. К ликвидации последствий подключили предприятия из разных округов Подмосковья. Всего в микрорайоне Климовск Подольска 170 домов оставались без отопления. В субботу был запущен один котел, тепло в две очереди было подано в часть домов. По данным пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья, теплом на текущий момент обеспечены 60 домов в микрорайоне Климовск.

https://ria.ru/20240107/delo-1920036792.html

климовск

подольск

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

климовск, подольск, московская область (подмосковье), андрей воробьев, общество