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Подачу тепла в дома в Климовске восстановят в течение дня - РИА Новости, 07.01.2024
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11:57 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/podolsk-1920037885.html
Подачу тепла в дома в Климовске восстановят в течение дня
Подачу тепла в дома в Климовске восстановят в течение дня - РИА Новости, 07.01.2024
Подачу тепла в дома в Климовске восстановят в течение дня
Запуск систем по обеспечению отопления в микрорайоне Климовск в Подольске планируется в течение рабочего дня, сообщили РИА Новости в горячей линии по приёму... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T11:57
2024-01-07T11:57
климовск
подольск
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
общество
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Запуск систем по обеспечению отопления в микрорайоне Климовск в Подольске планируется в течение рабочего дня, сообщили РИА Новости в горячей линии по приёму заявок граждан в Подольске. "В Климовске проводятся работы. Планируется запуск систем сегодня в течение рабочего дня. Вся ситуация под контролем", - рассказал диспетчер. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что владелец частной котельной допустил аварию, в обстоятельствах которой разбираются правоохранительные органы. К ликвидации последствий подключили предприятия из разных округов Подмосковья. Всего в микрорайоне Климовск Подольска 170 домов оставались без отопления. В субботу был запущен один котел, тепло в две очереди было подано в часть домов. По данным пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья, теплом на текущий момент обеспечены 60 домов в микрорайоне Климовск.
https://ria.ru/20240107/delo-1920036792.html
климовск
подольск
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климовск, подольск, московская область (подмосковье), андрей воробьев, общество
Климовск, Подольск, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Общество
Подачу тепла в дома в Климовске восстановят в течение дня

Системы по обеспечению отопления в Климовске планируют запустить в течение дня

© Фото : Григорий Артамонов/TelegramРабота аварийной бригады в микрорайоне Климовск в Подольске
Работа аварийной бригады в микрорайоне Климовск в Подольске - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© Фото : Григорий Артамонов/Telegram
Работа аварийной бригады в микрорайоне Климовск в Подольске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Запуск систем по обеспечению отопления в микрорайоне Климовск в Подольске планируется в течение рабочего дня, сообщили РИА Новости в горячей линии по приёму заявок граждан в Подольске.
"В Климовске проводятся работы. Планируется запуск систем сегодня в течение рабочего дня. Вся ситуация под контролем", - рассказал диспетчер.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что владелец частной котельной допустил аварию, в обстоятельствах которой разбираются правоохранительные органы. К ликвидации последствий подключили предприятия из разных округов Подмосковья. Всего в микрорайоне Климовск Подольска 170 домов оставались без отопления. В субботу был запущен один котел, тепло в две очереди было подано в часть домов. По данным пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья, теплом на текущий момент обеспечены 60 домов в микрорайоне Климовск.
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КлимовскПодольскМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевОбщество
 
 
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