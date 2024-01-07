https://ria.ru/20240107/podolsk-1920029253.html

Воробьев попросил СК вмешаться в ситуацию с котельной в Подольске

Воробьев попросил СК вмешаться в ситуацию с котельной в Подольске - РИА Новости, 07.01.2024

Воробьев попросил СК вмешаться в ситуацию с котельной в Подольске

Глава Подмосковья Андрей Воробьев попросил Следственный комитет вмешаться в ситуацию с частной котельной в оставшемся в январские морозы без тепла микрорайоне... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T10:23

2024-01-07T10:23

2024-01-07T11:06

климовск

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

андрей воробьев

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Глава Подмосковья Андрей Воробьев попросил Следственный комитет вмешаться в ситуацию с частной котельной в оставшемся в январские морозы без тепла микрорайоне Климовск в Подольске, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области."Андрей Воробьев обратился с просьбой в Следственный комитет выйти с ходатайством в суд о передаче котельной в эксплуатацию муниципальному предприятию", — уточнили в материале.Ранее губернатор сообщил, что владелец частной котельной допустил аварию, в обстоятельствах которой разбираются правоохранительные органы. К ликвидации последствий подключили предприятия из разных округов Подмосковья. Как уточнял вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, инцидент почти сутки скрывали от властей региона.Об аварии на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" в Подольске стало известно 5 января. Всего в микрорайоне Климовск Подольска 170 домов оставались без отопления. В этот день температура в Подмосковье опускалась ниже минус 20 градусов, в первые часы после аварии удалось восстановить теплоснабжение 20 домов. В субботу запустили один котел, тепло в две очереди подали в часть домов. По данным пресс-службы, теплом сейчас обеспечили 60 домов.Шестого января из-за продолжительного отсутствия отопления в микрорайоне Климовск в городе ввели режим ЧС локального характера. Из-за морозов система замерзла и при запусках возникали прорывы на магистральной линии и в домах.При этом сегодня в микрорайоне Климовск запустили работу второго котла. Как объяснил Воробьев, теперь будет достаточно мощности, чтобы обогреть неотапливаемые квартиры.Прокуратура 5 января начала проверку из-за перебоев в подаче электроэнергии, тепла и водоснабжения в Подмосковье.

https://ria.ru/20240105/otoplenie-1919799985.html

https://ria.ru/20240106/kotelnaya-1919929125.html

климовск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

климовск, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, андрей воробьев