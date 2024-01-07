Рейтинг@Mail.ru
Воробьев попросил СК вмешаться в ситуацию с котельной в Подольске - РИА Новости, 07.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:23 07.01.2024 (обновлено: 11:06 07.01.2024)
https://ria.ru/20240107/podolsk-1920029253.html
Воробьев попросил СК вмешаться в ситуацию с котельной в Подольске
Воробьев попросил СК вмешаться в ситуацию с котельной в Подольске - РИА Новости, 07.01.2024
Воробьев попросил СК вмешаться в ситуацию с котельной в Подольске
Глава Подмосковья Андрей Воробьев попросил Следственный комитет вмешаться в ситуацию с частной котельной в оставшемся в январские морозы без тепла микрорайоне... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T10:23
2024-01-07T11:06
климовск
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902505558_0:317:3066:2041_1920x0_80_0_0_dc0a3d65606e3983f28380fba982d70b.jpg
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Глава Подмосковья Андрей Воробьев попросил Следственный комитет вмешаться в ситуацию с частной котельной в оставшемся в январские морозы без тепла микрорайоне Климовск в Подольске, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области."Андрей Воробьев обратился с просьбой в Следственный комитет выйти с ходатайством в суд о передаче котельной в эксплуатацию муниципальному предприятию", — уточнили в материале.Ранее губернатор сообщил, что владелец частной котельной допустил аварию, в обстоятельствах которой разбираются правоохранительные органы. К ликвидации последствий подключили предприятия из разных округов Подмосковья. Как уточнял вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, инцидент почти сутки скрывали от властей региона.Об аварии на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" в Подольске стало известно 5 января. Всего в микрорайоне Климовск Подольска 170 домов оставались без отопления. В этот день температура в Подмосковье опускалась ниже минус 20 градусов, в первые часы после аварии удалось восстановить теплоснабжение 20 домов. В субботу запустили один котел, тепло в две очереди подали в часть домов. По данным пресс-службы, теплом сейчас обеспечили 60 домов.Шестого января из-за продолжительного отсутствия отопления в микрорайоне Климовск в городе ввели режим ЧС локального характера. Из-за морозов система замерзла и при запусках возникали прорывы на магистральной линии и в домах.При этом сегодня в микрорайоне Климовск запустили работу второго котла. Как объяснил Воробьев, теперь будет достаточно мощности, чтобы обогреть неотапливаемые квартиры.Прокуратура 5 января начала проверку из-за перебоев в подаче электроэнергии, тепла и водоснабжения в Подмосковье.
https://ria.ru/20240105/otoplenie-1919799985.html
https://ria.ru/20240106/kotelnaya-1919929125.html
климовск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902505558_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_d7fef074e3e09508f754bc506fb243a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
климовск, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, андрей воробьев
Климовск, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Андрей Воробьев
Воробьев попросил СК вмешаться в ситуацию с котельной в Подольске

Воробьев: руководство аварийной котельной в Подольске до сих пор не видели

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкМанометр в котельной
Манометр в котельной - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Манометр в котельной . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Глава Подмосковья Андрей Воробьев попросил Следственный комитет вмешаться в ситуацию с частной котельной в оставшемся в январские морозы без тепла микрорайоне Климовск в Подольске, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
«
"Андрей Воробьев обратился с просьбой в Следственный комитет выйти с ходатайством в суд о передаче котельной в эксплуатацию муниципальному предприятию", — уточнили в материале.
Ранее губернатор сообщил, что владелец частной котельной допустил аварию, в обстоятельствах которой разбираются правоохранительные органы. К ликвидации последствий подключили предприятия из разных округов Подмосковья.
Как уточнял вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, инцидент почти сутки скрывали от властей региона.
Глебов мост и колокольня Успенского собора Спасо-Преображенского мужского монастыря города Рязани - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
В Рязани восстанавливают отопление после повреждения трубопровода
5 января, 11:50
Об аварии на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" в Подольске стало известно 5 января. Всего в микрорайоне Климовск Подольска 170 домов оставались без отопления. В этот день температура в Подмосковье опускалась ниже минус 20 градусов, в первые часы после аварии удалось восстановить теплоснабжение 20 домов.
В субботу запустили один котел, тепло в две очереди подали в часть домов. По данным пресс-службы, теплом сейчас обеспечили 60 домов.
Шестого января из-за продолжительного отсутствия отопления в микрорайоне Климовск в городе ввели режим ЧС локального характера. Из-за морозов система замерзла и при запусках возникали прорывы на магистральной линии и в домах.
При этом сегодня в микрорайоне Климовск запустили работу второго котла. Как объяснил Воробьев, теперь будет достаточно мощности, чтобы обогреть неотапливаемые квартиры.
Прокуратура 5 января начала проверку из-за перебоев в подаче электроэнергии, тепла и водоснабжения в Подмосковье.
Глава городского округа Солнечногорск Московской области Константин Михальков на котельной Выстрел. 6 января 2024 - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
Власти рассказали о ситуации с котельной в Солнечногорске
6 января, 12:52
 
КлимовскСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияАндрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала