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ЧП с отоплением в Подольске почти сутки скрывали, заявил вице-губернатор - РИА Новости, 07.01.2024
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02:07 07.01.2024 (обновлено: 03:24 07.01.2024)
https://ria.ru/20240107/podolsk-1920003418.html
ЧП с отоплением в Подольске почти сутки скрывали, заявил вице-губернатор
ЧП с отоплением в Подольске почти сутки скрывали, заявил вице-губернатор - РИА Новости, 07.01.2024
ЧП с отоплением в Подольске почти сутки скрывали, заявил вице-губернатор
Почти сутки власти Подмосковья находились в неведении о ситуации с отоплением в микрорайоне Климовск в Подольске, заявил вице-губернатор Московской области... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T02:07
2024-01-07T03:24
происшествия
жкх
московская область (подмосковье)
подольск
евгений хромушин
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Почти сутки власти Подмосковья находились в неведении о ситуации с отоплением в микрорайоне Климовск в Подольске, заявил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин."Проблема оказалась в том, что ситуация была скрыта, не выведена в нашу единую систему контроля теплоснабжения Московской области. Практически сутки мы находились в неведении. Спасибо жителям, которые, в том числе, через соцсети сообщили, что у них нет тепла. После того, как мы поняли ситуацию, развернули штаб. Обо всем было доложено губернатору, Андрей Юрьевич дал поручение ввести ЧС, собрать все силы из Московской области", - отметил Хромушин, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона.Авария в ПодольскеОб аварии на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" в Подольске стало известно 5 января. Без отопления остались 173 дома. В этот день температура в Подмосковье опускалась ниже минус 20 градусов, в первые часы после аварии удалось восстановить теплоснабжение 20 домов.Шестого января из-за продолжительного отсутствия отопления в микрорайоне Климовск в городе ввели режим ЧС локального характера. По словам главы городского округа Григория Артамонова, аварийные бригады работали всю ночь. Из-за морозов система замерзла и при запусках возникали прорывы на магистральной линии и в домах.Во второй половине дня Артомонов сообщил, что работу котельной удалось стабилизировать, прорывы ликвидированы, начинается подключение домов. Вечером в субботу глава округа уточнил, что тепло подано уже в 45 многоэтажек. По его словам, специалисты продолжают заполнение системы на магистральных теплоносителях для последующей подачи отопления в многоквартирные дома.Глава округа обратился к жителям с просьбой при запуске отопления обратить особое внимание на работу батарей и внутридомовых коммуникаций. В случае повреждения радиаторов специалисты управляющей организации произведут их замену и ремонт.Начата проверкаПрокуратура 5 января начала проверку из-за перебоев в подаче электроэнергии, тепла и водоснабжения в Подмосковье, сообщили в Telegram-канале ведомства.Прокуроры оценивают работу ресурсоснабжающих организаций "в том числе по обеспечению надлежащего технического состояния трансформаторных подстанций, систем отопления и водоснабжения"."В связи с нарушением правил предоставления коммунальных услуг прокурорами в адрес руководителей ресурсоснабжающих организаций внесены представления, рассматривается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях", - рассказали в областной прокуратуре.В Telegram-канале ведомства также отметили, что прокуратура контролирует сроки проведения работ по восстановлению подачи электроэнергии, тепла и водоснабжения жителям многоквартирных домов, а также порядок начисления платы за коммунальные услуги.
https://ria.ru/20240106/energoresursy-1919976808.html
https://ria.ru/20240103/zheleznogorsk-1919579753.html
московская область (подмосковье)
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происшествия, жкх, московская область (подмосковье), подольск, евгений хромушин
Происшествия, ЖКХ, Московская область (Подмосковье), Подольск, Евгений Хромушин
ЧП с отоплением в Подольске почти сутки скрывали, заявил вице-губернатор

Вице-губернатор Подмосковья сообщил, что ЧП с отоплением в Подольске скрывали

© РИА Новости / Сергей Ермохин | Перейти в медиабанкСотрудники коммунальных служб ликвидируют последствия прорыва трубы отопления
Сотрудники коммунальных служб ликвидируют последствия прорыва трубы отопления - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости / Сергей Ермохин
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Сотрудники коммунальных служб ликвидируют последствия прорыва трубы отопления. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Почти сутки власти Подмосковья находились в неведении о ситуации с отоплением в микрорайоне Климовск в Подольске, заявил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.
«
"Проблема оказалась в том, что ситуация была скрыта, не выведена в нашу единую систему контроля теплоснабжения Московской области. Практически сутки мы находились в неведении. Спасибо жителям, которые, в том числе, через соцсети сообщили, что у них нет тепла. После того, как мы поняли ситуацию, развернули штаб. Обо всем было доложено губернатору, Андрей Юрьевич дал поручение ввести ЧС, собрать все силы из Московской области", - отметил Хромушин, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Авария в Подольске

Об аварии на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" в Подольске стало известно 5 января. Без отопления остались 173 дома. В этот день температура в Подмосковье опускалась ниже минус 20 градусов, в первые часы после аварии удалось восстановить теплоснабжение 20 домов.
Шестого января из-за продолжительного отсутствия отопления в микрорайоне Климовск в городе ввели режим ЧС локального характера. По словам главы городского округа Григория Артамонова, аварийные бригады работали всю ночь. Из-за морозов система замерзла и при запусках возникали прорывы на магистральной линии и в домах.
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Во второй половине дня Артомонов сообщил, что работу котельной удалось стабилизировать, прорывы ликвидированы, начинается подключение домов. Вечером в субботу глава округа уточнил, что тепло подано уже в 45 многоэтажек. По его словам, специалисты продолжают заполнение системы на магистральных теплоносителях для последующей подачи отопления в многоквартирные дома.
Глава округа обратился к жителям с просьбой при запуске отопления обратить особое внимание на работу батарей и внутридомовых коммуникаций. В случае повреждения радиаторов специалисты управляющей организации произведут их замену и ремонт.

Начата проверка

Прокуратура 5 января начала проверку из-за перебоев в подаче электроэнергии, тепла и водоснабжения в Подмосковье, сообщили в Telegram-канале ведомства.
Прокуроры оценивают работу ресурсоснабжающих организаций "в том числе по обеспечению надлежащего технического состояния трансформаторных подстанций, систем отопления и водоснабжения".
"В связи с нарушением правил предоставления коммунальных услуг прокурорами в адрес руководителей ресурсоснабжающих организаций внесены представления, рассматривается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях", - рассказали в областной прокуратуре.
В Telegram-канале ведомства также отметили, что прокуратура контролирует сроки проведения работ по восстановлению подачи электроэнергии, тепла и водоснабжения жителям многоквартирных домов, а также порядок начисления платы за коммунальные услуги.
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ПроисшествияЖКХМосковская область (Подмосковье)ПодольскЕвгений Хромушин
 
 
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