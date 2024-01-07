https://ria.ru/20240107/pesni-1920053635.html
На ярмарке в Риге проверили русские песни, опасаясь восхваления России
На ярмарке в Риге проверили русские песни, опасаясь восхваления России - РИА Новости, 07.01.2024
На ярмарке в Риге проверили русские песни, опасаясь восхваления России
Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс рассказал, что организаторы концерта на рождественской ярмарке в латвийской столице заранее проверяли содержание песен на русском РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T14:50
2024-01-07T14:50
2024-01-07T14:50
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс рассказал, что организаторы концерта на рождественской ярмарке в латвийской столице заранее проверяли содержание песен на русском языке ансамбля из русскоязычного региона Латвии на предмет "текстов, восхваляющих Россию". Ранее журналистка Сармите Колате разместила в соцсетях фрагмент выступления ансамбля на рождественской ярмарке в Риге, который исполнял песни на русском языке в народном стиле. Ратниекс написал в соцсети Х, что "такие вещи не вызывают гордости", и пообещал выяснить у организаторов концерта, как песни на русском языке могли быть включены в программу праздничного концерта. Позднее он сообщил, что выступавший коллектив - это женский вокальный ансамбль муниципального дома культуры Аудринской волости Резекненского края на востоке Латвии, где много русскоязычного населения. "Это ансамбль меньшинства, поддерживаемый местными властями и государством. Все песни соответствовали ярмарке. Представители ярмарки пояснили, что сами просматривали тексты. Нигде не было текстов, восхваляющих Россию или Путина. Язык общения во время концерта: латышский", - написал Ратниекс. Он также подчеркнул, что мероприятие было не муниципальным, а частным, Рижская дума участия в организации концерта не принимала. В Латвии проживает около 1,8 миллиона человек, из них около 40% - русскоязычные. При этом в Латвии один государственный язык – латышский. Русский язык имеет статус иностранного.
https://ria.ru/20240105/litva-1919756273.html
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в мире, латвия, рижская дума, россия, рига
В мире, Латвия, Рижская дума, Россия, Рига
На ярмарке в Риге проверили русские песни, опасаясь восхваления России
На ярмарке в Риге заранее проверили русские песни, опасаясь восхваления России
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс рассказал, что организаторы концерта на рождественской ярмарке в латвийской столице заранее проверяли содержание песен на русском языке ансамбля из русскоязычного региона Латвии на предмет "текстов, восхваляющих Россию".
Ранее журналистка Сармите Колате разместила в соцсетях фрагмент выступления ансамбля на рождественской ярмарке в Риге, который исполнял песни на русском языке в народном стиле.
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Ратниекс написал в соцсети Х, что "такие вещи не вызывают гордости", и пообещал выяснить у организаторов концерта, как песни на русском языке могли быть включены в программу праздничного концерта.
Позднее он сообщил, что выступавший коллектив - это женский вокальный ансамбль муниципального дома культуры Аудринской волости Резекненского края на востоке Латвии, где много русскоязычного населения.
«
"Это ансамбль меньшинства, поддерживаемый местными властями и государством. Все песни соответствовали ярмарке. Представители ярмарки пояснили, что сами просматривали тексты. Нигде не было текстов, восхваляющих Россию или Путина. Язык общения во время концерта: латышский", - написал Ратниекс.
Он также подчеркнул, что мероприятие было не муниципальным, а частным, Рижская дума
участия в организации концерта не принимала.
В Латвии проживает около 1,8 миллиона человек, из них около 40% - русскоязычные. При этом в Латвии один государственный язык – латышский. Русский язык имеет статус иностранного.
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