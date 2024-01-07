https://ria.ru/20240107/pesni-1920053635.html

На ярмарке в Риге проверили русские песни, опасаясь восхваления России

На ярмарке в Риге проверили русские песни, опасаясь восхваления России - РИА Новости, 07.01.2024

На ярмарке в Риге проверили русские песни, опасаясь восхваления России

Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс рассказал, что организаторы концерта на рождественской ярмарке в латвийской столице заранее проверяли содержание песен на русском РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T14:50

2024-01-07T14:50

2024-01-07T14:50

в мире

латвия

рижская дума

россия

рига

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153297/81/1532978125_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_ca5ac178294231e73e91978907dd43ba.jpg

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс рассказал, что организаторы концерта на рождественской ярмарке в латвийской столице заранее проверяли содержание песен на русском языке ансамбля из русскоязычного региона Латвии на предмет "текстов, восхваляющих Россию". Ранее журналистка Сармите Колате разместила в соцсетях фрагмент выступления ансамбля на рождественской ярмарке в Риге, который исполнял песни на русском языке в народном стиле. Ратниекс написал в соцсети Х, что "такие вещи не вызывают гордости", и пообещал выяснить у организаторов концерта, как песни на русском языке могли быть включены в программу праздничного концерта. Позднее он сообщил, что выступавший коллектив - это женский вокальный ансамбль муниципального дома культуры Аудринской волости Резекненского края на востоке Латвии, где много русскоязычного населения. "Это ансамбль меньшинства, поддерживаемый местными властями и государством. Все песни соответствовали ярмарке. Представители ярмарки пояснили, что сами просматривали тексты. Нигде не было текстов, восхваляющих Россию или Путина. Язык общения во время концерта: латышский", - написал Ратниекс. Он также подчеркнул, что мероприятие было не муниципальным, а частным, Рижская дума участия в организации концерта не принимала. В Латвии проживает около 1,8 миллиона человек, из них около 40% - русскоязычные. При этом в Латвии один государственный язык – латышский. Русский язык имеет статус иностранного.

https://ria.ru/20240105/litva-1919756273.html

https://ria.ru/20231215/moldavia-1916105025.html

латвия

россия

рига

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, латвия, рижская дума, россия, рига