Блинкен выступил против израильских призывов о переселении палестинцев
Блинкен: США не поддерживают призывы в Израиле о переселении палестинцев из Газы
© AP Photo / Leo CorreaПоследствия разрушений в секторе Газа
© AP Photo / Leo Correa
Последствия разрушений в секторе Газа. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. США отвергают заявления израильских чиновников, призывающих к переселению палестинцев за пределы Газы, палестинцы должны иметь возможность вернуться домой, как только позволят условия, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
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"Мы отвергаем заявления некоторых израильских министров и законодателей, призывающих к переселению палестинцев за пределы Газы", - сказал Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани.
Он отметил, что палестинцы должны иметь возможность вернуться домой, как только позволят условия.
Ранее США, Франция, ФРГ и Британия уже выступали против заявлений израильских властей о необходимости выселения палестинцев из сектора Газа. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осуждал заявления министра внутренней безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и главы минфина Бецалеля Смотрича о переселении жителей Газы.
Бен-Гвир и Смотрич ранее неоднократно высказывались за отъезд палестинцев из Газы, после чего, по их мнению, туда должны прийти израильские поселенцы. В конце декабря осведомленный источник заявил РИА Новости, что правительство Израиля планирует переселение в Египет значительного числа палестинцев из сектора Газа под предлогом обеспечения их безопасности.