https://ria.ru/20240107/pereselenie-1920087236.html

Блинкен выступил против израильских призывов о переселении палестинцев

Блинкен выступил против израильских призывов о переселении палестинцев - РИА Новости, 07.01.2024

Блинкен выступил против израильских призывов о переселении палестинцев

США отвергают заявления израильских чиновников, призывающих к переселению палестинцев за пределы Газы, палестинцы должны иметь возможность вернуться домой, как... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T21:06

2024-01-07T21:06

2024-01-07T21:09

в мире

израиль

египет

энтони блинкен

жозеп боррель

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. США отвергают заявления израильских чиновников, призывающих к переселению палестинцев за пределы Газы, палестинцы должны иметь возможность вернуться домой, как только позволят условия, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. "Мы отвергаем заявления некоторых израильских министров и законодателей, призывающих к переселению палестинцев за пределы Газы", - сказал Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани. Он отметил, что палестинцы должны иметь возможность вернуться домой, как только позволят условия. Ранее США, Франция, ФРГ и Британия уже выступали против заявлений израильских властей о необходимости выселения палестинцев из сектора Газа. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осуждал заявления министра внутренней безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и главы минфина Бецалеля Смотрича о переселении жителей Газы. Бен-Гвир и Смотрич ранее неоднократно высказывались за отъезд палестинцев из Газы, после чего, по их мнению, туда должны прийти израильские поселенцы. В конце декабря осведомленный источник заявил РИА Новости, что правительство Израиля планирует переселение в Египет значительного числа палестинцев из сектора Газа под предлогом обеспечения их безопасности.

https://ria.ru/20240107/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, египет, энтони блинкен, жозеп боррель, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году