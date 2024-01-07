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Премьера Бангладеш переизбрали в парламент страны - РИА Новости, 07.01.2024
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22:52 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/pereizbranie-1920093712.html
Премьера Бангладеш переизбрали в парламент страны
Премьера Бангладеш переизбрали в парламент страны - РИА Новости, 07.01.2024
Премьера Бангладеш переизбрали в парламент страны
Премьер-министр Бангладеш и глава правящей партии "Авами Лиг" (Народная лига) Шейх Хасина победила на воскресных парламентских выборах в стране, сообщает... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T22:52
2024-01-07T22:52
в мире
бангладеш
шейх хасина
дакка (город)
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 янв – РИА Новости. Премьер-министр Бангладеш и глава правящей партии "Авами Лиг" (Народная лига) Шейх Хасина победила на воскресных парламентских выборах в стране, сообщает bdnews24 со ссылкой на национальную избирательную комиссию. Шейх Хасина была переизбрана в парламент от избирательного округа "Гопалгандж-3". 76-летняя Хасина набрала 249 965 голосов, Ее ближайший соперник Атикур Рахман набрал 6999 голосов. Другой кандидат Махабур Молла набрал 425 голосов. Также, согласно предварительным результатам голосования, кандидаты от правящей партии лидируют на большинстве избирательных участков в стране. По первоначальным оценкам, явка избирателей на выборах составила около 40%, эта цифра может измениться после окончательного подсчета, сообщил главный избирательный комиссар Кази Хабибул Аваль. Как отметил заместитель секретаря правящей партии "Авами Лиг" Сайим Хан, премьер-министр призвала членов ее партии воздержаться от празднований и шествий. "Премьер-министр Бангладеш дала указание лидерам своей партии, работникам и сторонникам не проводить победное шествие после объявления результатов всеобщих выборов. Она также посоветовала им не вступать в конфликт с каким-либо кандидатом и его или ее сторонниками после объявления", - заявил Хан в воскресенье вечером. Шейх Хасина занимает пост премьер-министра Бангладеш с 2009 года. Ранее она уже была премьер-министром с 1996 по 2001 год, когда ее сменила Халеда Зия, глава оппозиционной партии "Националистическая партия Бангладеш". Начавшаяся в октябре избирательная кампания в Бангладеш сопровождалась протестами оппозиции и вспышками насилия, в которых погибли по меньшей мере 15 человек. В субботу результате поджога поезда в столице Дакке погибли четыре человека. Представитель полиции заявил, что за этим "определенно" стояли люди, которые хотели сорвать выборы. Сами выборы проходили в условиях усиленных мер безопасности. Ранее командование армии сообщило, что с 3 по 10 января развернет на территории страны вооруженные силы для поддержания правопорядка.
https://ria.ru/20240107/bangladesh-1918427885.html
https://ria.ru/20230921/ukraina-1897870813.html
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в мире, бангладеш, шейх хасина, дакка (город)
В мире, Бангладеш, Шейх Хасина, Дакка (город)
Премьера Бангладеш переизбрали в парламент страны

Премьер Бангладеш и глава правящей партии Хасина победила на выборах в парламент

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Бангладеш Шейх Хасина
Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 янв – РИА Новости. Премьер-министр Бангладеш и глава правящей партии "Авами Лиг" (Народная лига) Шейх Хасина победила на воскресных парламентских выборах в стране, сообщает bdnews24 со ссылкой на национальную избирательную комиссию.
Шейх Хасина была переизбрана в парламент от избирательного округа "Гопалгандж-3". 76-летняя Хасина набрала 249 965 голосов, Ее ближайший соперник Атикур Рахман набрал 6999 голосов. Другой кандидат Махабур Молла набрал 425 голосов.
Также, согласно предварительным результатам голосования, кандидаты от правящей партии лидируют на большинстве избирательных участков в стране.
По первоначальным оценкам, явка избирателей на выборах составила около 40%, эта цифра может измениться после окончательного подсчета, сообщил главный избирательный комиссар Кази Хабибул Аваль.
Как отметил заместитель секретаря правящей партии "Авами Лиг" Сайим Хан, премьер-министр призвала членов ее партии воздержаться от празднований и шествий.
Женщина голосует на избирательном участке в Панам-Нагаре - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
Процедура выборов в парламент Бангладеш
Вчера, 01:27
«
"Премьер-министр Бангладеш дала указание лидерам своей партии, работникам и сторонникам не проводить победное шествие после объявления результатов всеобщих выборов. Она также посоветовала им не вступать в конфликт с каким-либо кандидатом и его или ее сторонниками после объявления", - заявил Хан в воскресенье вечером.
Шейх Хасина занимает пост премьер-министра Бангладеш с 2009 года. Ранее она уже была премьер-министром с 1996 по 2001 год, когда ее сменила Халеда Зия, глава оппозиционной партии "Националистическая партия Бангладеш".
Начавшаяся в октябре избирательная кампания в Бангладеш сопровождалась протестами оппозиции и вспышками насилия, в которых погибли по меньшей мере 15 человек. В субботу результате поджога поезда в столице Дакке погибли четыре человека. Представитель полиции заявил, что за этим "определенно" стояли люди, которые хотели сорвать выборы. Сами выборы проходили в условиях усиленных мер безопасности. Ранее командование армии сообщило, что с 3 по 10 января развернет на территории страны вооруженные силы для поддержания правопорядка.
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