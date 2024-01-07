СМИ: переговоры об израильских пленных приостановлены
NBC News: переговоры об израильских пленных приостановлены после атаки на ХАМАС
© AP Photo / Leo CorreaФотографии израильских пленных, удерживаемых движением ХАМАС, проецируются на стены Старого города Иерусалима
© AP Photo / Leo Correa
Фотографии израильских пленных, удерживаемых движением ХАМАС, проецируются на стены Старого города Иерусалима
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Переговоры об освобождении израильских пленных приостановлены после атаки на офис палестинского движения ХАМАС в южном пригороде Бейрута 2 января, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на американских чиновников.
Во вторник национальное агентство Ливана NNA сообщило, что израильский беспилотник атаковал офис палестинского движения ХАМАС в южном Бейруте, в результате его подрыва погибли шесть человек. По информации ливанского телеканала Al Mayadeen, погиб заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури. Его гибель, а также гибель еще двух командиров военного крыла ХАМАС "Бригад Аль-Кассама" и трех рядовых бойцов подтвердил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Израильские СМИ сообщили, что во время взрыва в Бейруте был убит командующий операциями ХАМАС на юге Ливана. Ливанское движение "Хезболлах" пригрозило Израилю ответом и наказанием за убийство Салеха аль-Арура и двух командиров военного крыла "Бригады аль-Кассама".
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"Убийство лидера ХАМАС Салеха аль-Арури в пригороде Бейрута во вторник приостановило переговоры с ХАМАС об освобождении заложников", - говорится в сообщении телеканала.
Дипломатический источник в свою очередь отметил, что официальные переговоры между Израилем и ХАМАС продолжаются, но недавние события сказались на настроениях их участников.
Более того, как отмечает один из чиновников, у движения нет стимула освобождать остальных пленных, поскольку после этого Израиль продолжит наносить удары по его позициям.