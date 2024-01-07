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СМИ: переговоры об израильских пленных приостановлены - РИА Новости, 07.01.2024
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18:34 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/peregovory-1920074712.html
СМИ: переговоры об израильских пленных приостановлены
СМИ: переговоры об израильских пленных приостановлены - РИА Новости, 07.01.2024
СМИ: переговоры об израильских пленных приостановлены
Переговоры об освобождении израильских пленных приостановлены после атаки на офис палестинского движения ХАМАС в южном пригороде Бейрута 2 января, сообщает... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T18:34
2024-01-07T18:34
в мире
бейрут
израиль
ливан
исмаил хания
хезболла
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Переговоры об освобождении израильских пленных приостановлены после атаки на офис палестинского движения ХАМАС в южном пригороде Бейрута 2 января, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на американских чиновников. Во вторник национальное агентство Ливана NNA сообщило, что израильский беспилотник атаковал офис палестинского движения ХАМАС в южном Бейруте, в результате его подрыва погибли шесть человек. По информации ливанского телеканала Al Mayadeen, погиб заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури. Его гибель, а также гибель еще двух командиров военного крыла ХАМАС "Бригад Аль-Кассама" и трех рядовых бойцов подтвердил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Израильские СМИ сообщили, что во время взрыва в Бейруте был убит командующий операциями ХАМАС на юге Ливана. Ливанское движение "Хезболлах" пригрозило Израилю ответом и наказанием за убийство Салеха аль-Арура и двух командиров военного крыла "Бригады аль-Кассама". "Убийство лидера ХАМАС Салеха аль-Арури в пригороде Бейрута во вторник приостановило переговоры с ХАМАС об освобождении заложников", - говорится в сообщении телеканала. Дипломатический источник в свою очередь отметил, что официальные переговоры между Израилем и ХАМАС продолжаются, но недавние события сказались на настроениях их участников. Более того, как отмечает один из чиновников, у движения нет стимула освобождать остальных пленных, поскольку после этого Израиль продолжит наносить удары по его позициям.
https://ria.ru/20240107/itog-1920072233.html
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в мире, бейрут, израиль, ливан, исмаил хания, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Бейрут, Израиль, Ливан, Исмаил Хания, Хезболла, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: переговоры об израильских пленных приостановлены

NBC News: переговоры об израильских пленных приостановлены после атаки на ХАМАС

© AP Photo / Leo CorreaФотографии израильских пленных, удерживаемых движением ХАМАС, проецируются на стены Старого города Иерусалима
Фотографии израильских пленных, удерживаемых движением ХАМАС, проецируются на стены Старого города Иерусалима - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© AP Photo / Leo Correa
Фотографии израильских пленных, удерживаемых движением ХАМАС, проецируются на стены Старого города Иерусалима
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Переговоры об освобождении израильских пленных приостановлены после атаки на офис палестинского движения ХАМАС в южном пригороде Бейрута 2 января, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на американских чиновников.
Во вторник национальное агентство Ливана NNA сообщило, что израильский беспилотник атаковал офис палестинского движения ХАМАС в южном Бейруте, в результате его подрыва погибли шесть человек. По информации ливанского телеканала Al Mayadeen, погиб заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури. Его гибель, а также гибель еще двух командиров военного крыла ХАМАС "Бригад Аль-Кассама" и трех рядовых бойцов подтвердил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Израильские СМИ сообщили, что во время взрыва в Бейруте был убит командующий операциями ХАМАС на юге Ливана. Ливанское движение "Хезболлах" пригрозило Израилю ответом и наказанием за убийство Салеха аль-Арура и двух командиров военного крыла "Бригады аль-Кассама".
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"Убийство лидера ХАМАС Салеха аль-Арури в пригороде Бейрута во вторник приостановило переговоры с ХАМАС об освобождении заложников", - говорится в сообщении телеканала.
Дипломатический источник в свою очередь отметил, что официальные переговоры между Израилем и ХАМАС продолжаются, но недавние события сказались на настроениях их участников.
Более того, как отмечает один из чиновников, у движения нет стимула освобождать остальных пленных, поскольку после этого Израиль продолжит наносить удары по его позициям.
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