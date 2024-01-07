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"Пэтриоты" закончились: в США пришли в шок из-за Украины
"Пэтриоты" закончились: в США пришли в шок из-за Украины - РИА Новости, 07.01.2024
"Пэтриоты" закончились: в США пришли в шок из-за Украины
Из-за поставок Украине в США закончились ракеты для зенитных комплексов Patriot и артиллерийские снаряды, заявил американский бизнесмен и инвестор Дэвид Сакс в... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T05:49
2024-01-07T05:49
2024-01-07T15:18
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Из-за поставок Украине в США закончились ракеты для зенитных комплексов Patriot и артиллерийские снаряды, заявил американский бизнесмен и инвестор Дэвид Сакс в соцсети X."У нас закончились "Пэтриоты" и артиллерийские снаряды. Это было предсказуемо", — посетовал бизнесмен.При этом он добавил, что при передаче Киеву ракет ATACMS и крылатых ракет Tomahawk "они у нас тоже закончатся".В субботу американская газета The New York Times сообщила со ссылкой на чиновников из Белого дома и Пентагона, что США скоро не смогут продолжать поставлять Киеву ракеты-перехватчики для Patriot. Как отмечается в материале, ракеты для комплекса стоят "от двух до четырех миллионов долларов за штуку".Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее назвал зенитные ракеты "дефицитным товаром".
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в мире, сша, украина, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
В мире, США, Украина, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
"Пэтриоты" закончились: в США пришли в шок из-за Украины
Сакс: из-за поставок Украине у США не осталось ракет для ЗРК Patriot и снарядов