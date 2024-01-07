https://ria.ru/20240107/patriot-1920009878.html

"Пэтриоты" закончились: в США пришли в шок из-за Украины

"Пэтриоты" закончились: в США пришли в шок из-за Украины - РИА Новости, 07.01.2024

"Пэтриоты" закончились: в США пришли в шок из-за Украины

Из-за поставок Украине в США закончились ракеты для зенитных комплексов Patriot и артиллерийские снаряды, заявил американский бизнесмен и инвестор Дэвид Сакс в... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T05:49

2024-01-07T05:49

2024-01-07T15:18

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министерство обороны сша

вооруженные силы украины

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Из-за поставок Украине в США закончились ракеты для зенитных комплексов Patriot и артиллерийские снаряды, заявил американский бизнесмен и инвестор Дэвид Сакс в соцсети X."У нас закончились "Пэтриоты" и артиллерийские снаряды. Это было предсказуемо", — посетовал бизнесмен.При этом он добавил, что при передаче Киеву ракет ATACMS и крылатых ракет Tomahawk "они у нас тоже закончатся".В субботу американская газета The New York Times сообщила со ссылкой на чиновников из Белого дома и Пентагона, что США скоро не смогут продолжать поставлять Киеву ракеты-перехватчики для Patriot. Как отмечается в материале, ракеты для комплекса стоят "от двух до четырех миллионов долларов за штуку".Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее назвал зенитные ракеты "дефицитным товаром".

https://ria.ru/20240104/rakety-1919688586.html

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в мире, сша, украина, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )