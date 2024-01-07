https://ria.ru/20240107/patriarkh_kirill-1920004812.html
Россиянам в первую очередь нужна сила духа, заявил патриарх Кирилл
Россиянам в первую очередь нужна сила духа, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 07.01.2024
Россиянам в первую очередь нужна сила духа, заявил патриарх Кирилл
России могут противостоять и силой, поэтому ее народу нужны не только экономика и военная мощь, но в первую очередь - сила духа и твердость в православии,... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T02:29
2024-01-07T02:29
2024-01-07T02:29
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
новый год
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иисус христос
религия
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. России могут противостоять и силой, поэтому ее народу нужны не только экономика и военная мощь, но в первую очередь - сила духа и твердость в православии, сказал в рождественской проповеди патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В праздник он возглавил рождественскую литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. Перед Рождеством в храм 5 января была доставлена икона "Троица" Андрея Рублёва. "Мы не только должны иметь сильную экономику и соответствующие вооруженные силы, потому что речь идет в том числе, к сожалению, и о возможности силового противодействия стране нашей. Мы в первую очередь должны быть сильными духом, и самое главное - сохранять православную веру", - сказал патриарх в проповеди после рождественской литургии в храме Христа Спасителя. Рождество Христово - один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти (воплощения) богомладенца Иисуса Христа. Шесть из 16 поместных православных Церквей, включая и Русскую православную церковь (РПЦ), отмечают его 7 января, так как пользуются юлианским календарем ("старым стилем"), а не григорианским ("новым стилем"). 25 декабря по старому стилю соответствует 7 января по новому.
https://ria.ru/20240107/patriarkh_kirill-1919995082.html
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патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, новый год, россия, москва, иисус христос
Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Новый год, Россия, Москва, Иисус Христос, Религия
Россиянам в первую очередь нужна сила духа, заявил патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл: к России могут применить силу, поэтому народу нужна сила духа