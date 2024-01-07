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Патриарх Кирилл назвал космонавтов олицетворением сильных людей - РИА Новости, 07.01.2024
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Религия
 
23:50 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/patriarkh-1920096861.html
Патриарх Кирилл назвал космонавтов олицетворением сильных людей
Патриарх Кирилл назвал космонавтов олицетворением сильных людей - РИА Новости, 07.01.2024
Патриарх Кирилл назвал космонавтов олицетворением сильных людей
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал космонавтов важным для молодежи олицетворением сильных людей. РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T23:50
2024-01-07T23:50
религия
земля
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
общество
рождество христово
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал космонавтов важным для молодежи олицетворением сильных людей. "Дай Бог, чтобы всегда в нашем народе был сильный дух и сильная воля, и ваш пример является очень важным, потому что вы являетесь действительно олицетворением сильных людей. Это очень важно для нашей молодежи, поэтому для меня и радость, и честь общаться с вами, и выразить вам слова благодарности и признательности за ваш подвиг", – сказал патриарх на рождественском сеансе связи с МКС, видеозапись которого предоставила патриаршая пресс-служба. Знаки растущей силы страны сегодня налицо, добавил патриарх. Он пожелал космонавтам чувствовать себя в добром здравии и хорошем настроении, успеха, помощи Божией и успешного возвращения на Землю.
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земля, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, общество, рождество христово
Религия, Земля, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Общество, Рождество Христово
Патриарх Кирилл назвал космонавтов олицетворением сильных людей

Патриарх назвал космонавтов важным для молодежи олицетворением сильных людей

© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ | Перейти в медиабанкТелемост с МКС Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит телемост с экипажем длительной экспедиции Международной космической станции
Телемост с МКС Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит телемост с экипажем длительной экспедиции Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ
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Телемост с МКС Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит телемост с экипажем длительной экспедиции Международной космической станции. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал космонавтов важным для молодежи олицетворением сильных людей.
«
"Дай Бог, чтобы всегда в нашем народе был сильный дух и сильная воля, и ваш пример является очень важным, потому что вы являетесь действительно олицетворением сильных людей. Это очень важно для нашей молодежи, поэтому для меня и радость, и честь общаться с вами, и выразить вам слова благодарности и признательности за ваш подвиг", – сказал патриарх на рождественском сеансе связи с МКС, видеозапись которого предоставила патриаршая пресс-служба.
Знаки растущей силы страны сегодня налицо, добавил патриарх. Он пожелал космонавтам чувствовать себя в добром здравии и хорошем настроении, успеха, помощи Божией и успешного возвращения на Землю.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Россия противостоит злу, грозящему всему миру, заявил патриарх Кирилл
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РелигияЗемляПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьОбществоРождество Христово
 
 
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