Патриарх Кирилл назвал космонавтов олицетворением сильных людей
Патриарх назвал космонавтов важным для молодежи олицетворением сильных людей
© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ | Перейти в медиабанкТелемост с МКС Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит телемост с экипажем длительной экспедиции Международной космической станции
Телемост с МКС Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит телемост с экипажем длительной экспедиции Международной космической станции. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал космонавтов важным для молодежи олицетворением сильных людей.
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"Дай Бог, чтобы всегда в нашем народе был сильный дух и сильная воля, и ваш пример является очень важным, потому что вы являетесь действительно олицетворением сильных людей. Это очень важно для нашей молодежи, поэтому для меня и радость, и честь общаться с вами, и выразить вам слова благодарности и признательности за ваш подвиг", – сказал патриарх на рождественском сеансе связи с МКС, видеозапись которого предоставила патриаршая пресс-служба.
Знаки растущей силы страны сегодня налицо, добавил патриарх. Он пожелал космонавтам чувствовать себя в добром здравии и хорошем настроении, успеха, помощи Божией и успешного возвращения на Землю.