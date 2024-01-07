https://ria.ru/20240107/patriarkh-1920096861.html

Патриарх Кирилл назвал космонавтов олицетворением сильных людей

Патриарх Кирилл назвал космонавтов олицетворением сильных людей - РИА Новости, 07.01.2024

Патриарх Кирилл назвал космонавтов олицетворением сильных людей

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал космонавтов важным для молодежи олицетворением сильных людей. РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T23:50

2024-01-07T23:50

2024-01-07T23:50

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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал космонавтов важным для молодежи олицетворением сильных людей. "Дай Бог, чтобы всегда в нашем народе был сильный дух и сильная воля, и ваш пример является очень важным, потому что вы являетесь действительно олицетворением сильных людей. Это очень важно для нашей молодежи, поэтому для меня и радость, и честь общаться с вами, и выразить вам слова благодарности и признательности за ваш подвиг", – сказал патриарх на рождественском сеансе связи с МКС, видеозапись которого предоставила патриаршая пресс-служба. Знаки растущей силы страны сегодня налицо, добавил патриарх. Он пожелал космонавтам чувствовать себя в добром здравии и хорошем настроении, успеха, помощи Божией и успешного возвращения на Землю.

https://ria.ru/20231212/zlo-1915296587.html

земля

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

земля, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, общество, рождество христово