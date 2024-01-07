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В Испании оценили сроки признания косовских паспортов - РИА Новости, 07.01.2024
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22:23 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/pasport-1920092183.html
В Испании оценили сроки признания косовских паспортов
В Испании оценили сроки признания косовских паспортов - РИА Новости, 07.01.2024
В Испании оценили сроки признания косовских паспортов
Испания признает действительными паспорта граждан самопровозглашенной республики Косово после вступления в силу 1 января для них безвизового въезда в ЕС,... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T22:23
2024-01-07T22:23
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косово
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Испания признает действительными паспорта граждан самопровозглашенной республики Косово после вступления в силу 1 января для них безвизового въезда в ЕС, передает агентство EFE со ссылкой на источник в МИД Испании. "Испания признает паспорт Косово после вступления в силу с 1 января освобождения граждан Косово от визовых требований для доступа в Шенгенскую зону и Европейский Союз", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источник в МИД. Испанская газета Pais со ссылкой на источник в министерстве иностранных дел подчеркивает, что все страны Шенгенской зоны "согласились на использование обычных косовских паспортов". "Это никоим образом не означает признания Косово", - подчеркнул изданию источник. Ранее "министерство иностранных дел" в Приштине сообщало, что безвизовый въезд в ЕС для граждан самопровозглашенной республики Косово вступил в силу 1 января. Премьер самопровозглашенной республики Альбин Курти в декабре 2022 года поблагодарил Комитет постоянных представителей стран ЕС при союзе (Coreper), который одобрил мандат Совета ЕС на переговоры по введению безвизового режима для носителей косовских "паспортов".
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в мире, косово, испания, приштина, альбин курти, евросоюз, шенгенская зона
В мире, Косово, Испания, Приштина, Альбин Курти, Евросоюз, Шенгенская зона
В Испании оценили сроки признания косовских паспортов

EFE: Испания признает паспорта Косово после введения безвизового въезд в ЕС

© Фото : пресс-служба EULEXCотрудники миссии ЕС в Косово
Cотрудники миссии ЕС в Косово - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© Фото : пресс-служба EULEX
Cотрудники миссии ЕС в Косово. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Испания признает действительными паспорта граждан самопровозглашенной республики Косово после вступления в силу 1 января для них безвизового въезда в ЕС, передает агентство EFE со ссылкой на источник в МИД Испании.
«
"Испания признает паспорт Косово после вступления в силу с 1 января освобождения граждан Косово от визовых требований для доступа в Шенгенскую зону и Европейский Союз", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источник в МИД.
Испанская газета Pais со ссылкой на источник в министерстве иностранных дел подчеркивает, что все страны Шенгенской зоны "согласились на использование обычных косовских паспортов".
«
"Это никоим образом не означает признания Косово", - подчеркнул изданию источник.
Министр иностранных дел Республики Сербии Ивица Дачич - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
Дачич осудил обещание Кэмерона помочь Косово в признании независимости
4 января, 17:24
Ранее "министерство иностранных дел" в Приштине сообщало, что безвизовый въезд в ЕС для граждан самопровозглашенной республики Косово вступил в силу 1 января. Премьер самопровозглашенной республики Альбин Курти в декабре 2022 года поблагодарил Комитет постоянных представителей стран ЕС при союзе (Coreper), который одобрил мандат Совета ЕС на переговоры по введению безвизового режима для носителей косовских "паспортов".
 
В миреКосовоИспанияПриштинаАльбин КуртиЕвросоюзШенгенская зона
 
 
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