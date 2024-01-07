В Испании оценили сроки признания косовских паспортов
EFE: Испания признает паспорта Косово после введения безвизового въезд в ЕС
© Фото : пресс-служба EULEXCотрудники миссии ЕС в Косово
© Фото : пресс-служба EULEX
Cотрудники миссии ЕС в Косово. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Испания признает действительными паспорта граждан самопровозглашенной республики Косово после вступления в силу 1 января для них безвизового въезда в ЕС, передает агентство EFE со ссылкой на источник в МИД Испании.
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"Испания признает паспорт Косово после вступления в силу с 1 января освобождения граждан Косово от визовых требований для доступа в Шенгенскую зону и Европейский Союз", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источник в МИД.
Испанская газета Pais со ссылкой на источник в министерстве иностранных дел подчеркивает, что все страны Шенгенской зоны "согласились на использование обычных косовских паспортов".
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"Это никоим образом не означает признания Косово", - подчеркнул изданию источник.
Ранее "министерство иностранных дел" в Приштине сообщало, что безвизовый въезд в ЕС для граждан самопровозглашенной республики Косово вступил в силу 1 января. Премьер самопровозглашенной республики Альбин Курти в декабре 2022 года поблагодарил Комитет постоянных представителей стран ЕС при союзе (Coreper), который одобрил мандат Совета ЕС на переговоры по введению безвизового режима для носителей косовских "паспортов".