https://ria.ru/20240107/pasport-1920092183.html

В Испании оценили сроки признания косовских паспортов

В Испании оценили сроки признания косовских паспортов - РИА Новости, 07.01.2024

В Испании оценили сроки признания косовских паспортов

Испания признает действительными паспорта граждан самопровозглашенной республики Косово после вступления в силу 1 января для них безвизового въезда в ЕС,... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T22:23

2024-01-07T22:23

2024-01-07T22:23

в мире

косово

испания

приштина

альбин курти

евросоюз

шенгенская зона

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Испания признает действительными паспорта граждан самопровозглашенной республики Косово после вступления в силу 1 января для них безвизового въезда в ЕС, передает агентство EFE со ссылкой на источник в МИД Испании. "Испания признает паспорт Косово после вступления в силу с 1 января освобождения граждан Косово от визовых требований для доступа в Шенгенскую зону и Европейский Союз", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источник в МИД. Испанская газета Pais со ссылкой на источник в министерстве иностранных дел подчеркивает, что все страны Шенгенской зоны "согласились на использование обычных косовских паспортов". "Это никоим образом не означает признания Косово", - подчеркнул изданию источник. Ранее "министерство иностранных дел" в Приштине сообщало, что безвизовый въезд в ЕС для граждан самопровозглашенной республики Косово вступил в силу 1 января. Премьер самопровозглашенной республики Альбин Курти в декабре 2022 года поблагодарил Комитет постоянных представителей стран ЕС при союзе (Coreper), который одобрил мандат Совета ЕС на переговоры по введению безвизового режима для носителей косовских "паспортов".

https://ria.ru/20240104/kosovo-1919724463.html

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Наталья Макарова

в мире, косово, испания, приштина, альбин курти, евросоюз, шенгенская зона