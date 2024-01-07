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Макрон почтил память жертв теракта в редакции Charlie Hebdo - РИА Новости, 07.01.2024
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21:33 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/pamyat-1920089015.html
Макрон почтил память жертв теракта в редакции Charlie Hebdo
Макрон почтил память жертв теракта в редакции Charlie Hebdo - РИА Новости, 07.01.2024
Макрон почтил память жертв теракта в редакции Charlie Hebdo
Президент Франции Эммануэль Макрон почтил память жертв январских терактов 2015 года, когда было совершено нападение на редакцию сатирического издания Charlie... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T21:33
2024-01-07T21:33
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саид куаши
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ПАРИЖ, 7 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон почтил память жертв январских терактов 2015 года, когда было совершено нападение на редакцию сатирического издания Charlie Hebdo. "С 7 по 9 января 2015 года Франция стала объектом исламистского терроризма. Напав на Charlie Hebdo, (магазин кошерных продуктов) Hyper Casher и полицейских, убийцы хотели уничтожить наши свободы и разделить нас. Мы едины в наших мыслях о 17 жертвах и их близких", – написал он в воскресенье в соцсети X. Сатирический журнал Charlie Hebdo стал объектом террористического нападения в Париже после публикаций карикатур на пророка Мухаммеда: 7 января 2015 года в ходе вооруженной атаки на офис редакции были убиты 12 человек, в том числе двое полицейских. Спустя двое суток устроившие нападения - братья Шериф и Саид Куаши - были ликвидированы во время штурма силами спецназа. Ответственность за теракт взяли на себя боевики террористической организации "Аль-Каида* на Аравийском полуострове". Восьмого января 2015 года в южном пригороде французской столицы Монруж злоумышленник обстрелял сотрудницу полиции и агента дорожной службы, после чего скрылся. Женщина погибла. На следующий день, 9 января, стрелявший в Монруже с двумя автоматами Калашникова ворвался в кошерный супермаркет в районе Венсенских ворот Парижа, открыл стрельбу и захватил заложников. Захватчиком оказался 32-летний Амеди Кулибали, знакомый братьев Куаши - он также был убит при штурме магазина спецназом. В результате нападения от рук террориста погибли четыре человека. * Террористическая группировка, запрещенная в России
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в мире, франция, париж, монруж, эммануэль макрон, саид куаши, амеди кулибали
В мире, Франция, Париж, Монруж, Эммануэль Макрон, Саид Куаши, Амеди Кулибали
Макрон почтил память жертв теракта в редакции Charlie Hebdo

Макрон почтил память жертв теракта против сатирического издания Charlie Hebdo

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 7 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон почтил память жертв январских терактов 2015 года, когда было совершено нападение на редакцию сатирического издания Charlie Hebdo.
«
"С 7 по 9 января 2015 года Франция стала объектом исламистского терроризма. Напав на Charlie Hebdo, (магазин кошерных продуктов) Hyper Casher и полицейских, убийцы хотели уничтожить наши свободы и разделить нас. Мы едины в наших мыслях о 17 жертвах и их близких", – написал он в воскресенье в соцсети X.
Сатирический журнал Charlie Hebdo стал объектом террористического нападения в Париже после публикаций карикатур на пророка Мухаммеда: 7 января 2015 года в ходе вооруженной атаки на офис редакции были убиты 12 человек, в том числе двое полицейских. Спустя двое суток устроившие нападения - братья Шериф и Саид Куаши - были ликвидированы во время штурма силами спецназа. Ответственность за теракт взяли на себя боевики террористической организации "Аль-Каида* на Аравийском полуострове".
Восьмого января 2015 года в южном пригороде французской столицы Монруж злоумышленник обстрелял сотрудницу полиции и агента дорожной службы, после чего скрылся. Женщина погибла. На следующий день, 9 января, стрелявший в Монруже с двумя автоматами Калашникова ворвался в кошерный супермаркет в районе Венсенских ворот Парижа, открыл стрельбу и захватил заложников. Захватчиком оказался 32-летний Амеди Кулибали, знакомый братьев Куаши - он также был убит при штурме магазина спецназом. В результате нападения от рук террориста погибли четыре человека.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
Бойцы Исламского государства (террористическая организация, запрещена на территории РФ) - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
"Аль-Каида"* пригрозила атаками против шведских и французских ведомств
15 сентября 2023, 10:41
 
В миреФранцияПарижМонружЭммануэль МакронСаид КуашиАмеди Кулибали
 
 
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