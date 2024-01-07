Макрон почтил память жертв теракта в редакции Charlie Hebdo
Макрон почтил память жертв теракта против сатирического издания Charlie Hebdo
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 7 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон почтил память жертв январских терактов 2015 года, когда было совершено нападение на редакцию сатирического издания Charlie Hebdo.
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"С 7 по 9 января 2015 года Франция стала объектом исламистского терроризма. Напав на Charlie Hebdo, (магазин кошерных продуктов) Hyper Casher и полицейских, убийцы хотели уничтожить наши свободы и разделить нас. Мы едины в наших мыслях о 17 жертвах и их близких", – написал он в воскресенье в соцсети X.
Сатирический журнал Charlie Hebdo стал объектом террористического нападения в Париже после публикаций карикатур на пророка Мухаммеда: 7 января 2015 года в ходе вооруженной атаки на офис редакции были убиты 12 человек, в том числе двое полицейских. Спустя двое суток устроившие нападения - братья Шериф и Саид Куаши - были ликвидированы во время штурма силами спецназа. Ответственность за теракт взяли на себя боевики террористической организации "Аль-Каида* на Аравийском полуострове".
Восьмого января 2015 года в южном пригороде французской столицы Монруж злоумышленник обстрелял сотрудницу полиции и агента дорожной службы, после чего скрылся. Женщина погибла. На следующий день, 9 января, стрелявший в Монруже с двумя автоматами Калашникова ворвался в кошерный супермаркет в районе Венсенских ворот Парижа, открыл стрельбу и захватил заложников. Захватчиком оказался 32-летний Амеди Кулибали, знакомый братьев Куаши - он также был убит при штурме магазина спецназом. В результате нападения от рук террориста погибли четыре человека.
* Террористическая группировка, запрещенная в России