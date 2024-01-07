https://ria.ru/20240107/pamyat-1920089015.html

Макрон почтил память жертв теракта в редакции Charlie Hebdo

Макрон почтил память жертв теракта в редакции Charlie Hebdo - РИА Новости, 07.01.2024

Макрон почтил память жертв теракта в редакции Charlie Hebdo

Президент Франции Эммануэль Макрон почтил память жертв январских терактов 2015 года, когда было совершено нападение на редакцию сатирического издания Charlie... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T21:33

2024-01-07T21:33

2024-01-07T21:33

в мире

франция

париж

монруж

эммануэль макрон

саид куаши

амеди кулибали

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ПАРИЖ, 7 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон почтил память жертв январских терактов 2015 года, когда было совершено нападение на редакцию сатирического издания Charlie Hebdo. "С 7 по 9 января 2015 года Франция стала объектом исламистского терроризма. Напав на Charlie Hebdo, (магазин кошерных продуктов) Hyper Casher и полицейских, убийцы хотели уничтожить наши свободы и разделить нас. Мы едины в наших мыслях о 17 жертвах и их близких", – написал он в воскресенье в соцсети X. Сатирический журнал Charlie Hebdo стал объектом террористического нападения в Париже после публикаций карикатур на пророка Мухаммеда: 7 января 2015 года в ходе вооруженной атаки на офис редакции были убиты 12 человек, в том числе двое полицейских. Спустя двое суток устроившие нападения - братья Шериф и Саид Куаши - были ликвидированы во время штурма силами спецназа. Ответственность за теракт взяли на себя боевики террористической организации "Аль-Каида* на Аравийском полуострове". Восьмого января 2015 года в южном пригороде французской столицы Монруж злоумышленник обстрелял сотрудницу полиции и агента дорожной службы, после чего скрылся. Женщина погибла. На следующий день, 9 января, стрелявший в Монруже с двумя автоматами Калашникова ворвался в кошерный супермаркет в районе Венсенских ворот Парижа, открыл стрельбу и захватил заложников. Захватчиком оказался 32-летний Амеди Кулибали, знакомый братьев Куаши - он также был убит при штурме магазина спецназом. В результате нападения от рук террориста погибли четыре человека. * Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20230915/al-kaida-1896467824.html

франция

париж

монруж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, париж, монруж, эммануэль макрон, саид куаши, амеди кулибали