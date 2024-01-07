https://ria.ru/20240107/ostin-1920068494.html

СМИ рассказали о реакции Байдена на тайную госпитализацию шефа Пентагона

СМИ рассказали о реакции Байдена на тайную госпитализацию шефа Пентагона - РИА Новости, 07.01.2024

СМИ рассказали о реакции Байдена на тайную госпитализацию шефа Пентагона

Президент США Джо Байден общался с шефом Пентагона Ллойдом Остином после его тайной госпитализации и заявил, что полностью ему доверяет, пишет газета Politico... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T17:17

2024-01-07T17:17

2024-01-07T18:38

в мире

сша

джо байден

ллойд остин

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден общался с шефом Пентагона Ллойдом Остином после его тайной госпитализации и заявил, что полностью ему доверяет, пишет газета Politico со ссылкой на источники. По данным СМИ, глава государства накануне вечером (в воскресенье по Москве) провел с министром обороны "сердечный разговор"."Президент полностью доверяет министру Остину", — сказал неназванный чиновник изданию. Еще четыре чиновника заверили, что должность Остина сейчас в безопасности, особенно после разговора с президентом. При этом некоторые источники СМИ предположили, что скандал с состоянием здоровья главы Пентагона может стоить кому-то должности. "Не сообщать (Белому дому. — Прим. ред.), конгрессу или СМИ, что он болен, а затем сообщить сотрудникам Пентагона, что он работает из дома, <...> это проблема", — уточнило издание со ссылкой на неназванного бывшего чиновника Минобороны США. Этот же источник отметил, что "кто-то" решил не раскрывать информацию о состоянии здоровья Остина и этот человек, "скорее всего, скоро уйдет".В пятницу стало известно, что шеф Пентагона попал в больницу. При этом уточнялось, что он находится в медучреждении с понедельника. У Остина выявили осложнения после плановой медицинской процедуры. Телеканал NBC накануне сообщил, что глава Пентагона четыре дня провел в отделении интенсивной терапии и передал дела на этот период своему заместителю Кэтлин Хикс. По данным издания Politico, Министерство обороны также три дня не уведомляло о произошедшем Белый дом, включая советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. При этом конгресс оповестили только за 15 минут до публикации пресс-релиза. Американский министр обороны ранее вновь заверил, что идет на поправку, а также признал, что мог бы лучше информировать общественность о проблемах со здоровьем.

https://ria.ru/20240107/ostin-1920006278.html

https://ria.ru/20231225/treschina-1917827428.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, джо байден, ллойд остин, министерство обороны сша