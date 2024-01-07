https://ria.ru/20240107/ostin-1920068494.html
СМИ рассказали о реакции Байдена на тайную госпитализацию шефа Пентагона
СМИ рассказали о реакции Байдена на тайную госпитализацию шефа Пентагона - РИА Новости, 07.01.2024
СМИ рассказали о реакции Байдена на тайную госпитализацию шефа Пентагона
Президент США Джо Байден общался с шефом Пентагона Ллойдом Остином после его тайной госпитализации и заявил, что полностью ему доверяет, пишет газета Politico... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T17:17
2024-01-07T17:17
2024-01-07T18:38
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден общался с шефом Пентагона Ллойдом Остином после его тайной госпитализации и заявил, что полностью ему доверяет, пишет газета Politico со ссылкой на источники. По данным СМИ, глава государства накануне вечером (в воскресенье по Москве) провел с министром обороны "сердечный разговор"."Президент полностью доверяет министру Остину", — сказал неназванный чиновник изданию. Еще четыре чиновника заверили, что должность Остина сейчас в безопасности, особенно после разговора с президентом. При этом некоторые источники СМИ предположили, что скандал с состоянием здоровья главы Пентагона может стоить кому-то должности. "Не сообщать (Белому дому. — Прим. ред.), конгрессу или СМИ, что он болен, а затем сообщить сотрудникам Пентагона, что он работает из дома, <...> это проблема", — уточнило издание со ссылкой на неназванного бывшего чиновника Минобороны США. Этот же источник отметил, что "кто-то" решил не раскрывать информацию о состоянии здоровья Остина и этот человек, "скорее всего, скоро уйдет".В пятницу стало известно, что шеф Пентагона попал в больницу. При этом уточнялось, что он находится в медучреждении с понедельника. У Остина выявили осложнения после плановой медицинской процедуры. Телеканал NBC накануне сообщил, что глава Пентагона четыре дня провел в отделении интенсивной терапии и передал дела на этот период своему заместителю Кэтлин Хикс. По данным издания Politico, Министерство обороны также три дня не уведомляло о произошедшем Белый дом, включая советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. При этом конгресс оповестили только за 15 минут до публикации пресс-релиза. Американский министр обороны ранее вновь заверил, что идет на поправку, а также признал, что мог бы лучше информировать общественность о проблемах со здоровьем.
https://ria.ru/20240107/ostin-1920006278.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, ллойд остин, министерство обороны сша
В мире, США, Джо Байден, Ллойд Остин, Министерство обороны США
СМИ рассказали о реакции Байдена на тайную госпитализацию шефа Пентагона
Politico: Байден доверяет шефу Пентагона, несмотря на его тайную госпитализацию
ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости.
Президент США Джо Байден общался с шефом Пентагона Ллойдом Остином после его тайной госпитализации и заявил, что полностью ему доверяет, пишет газета Politico
со ссылкой на источники.
По данным СМИ, глава государства накануне вечером (в воскресенье по Москве
) провел с министром обороны "сердечный разговор".
«
"Президент полностью доверяет министру Остину", — сказал неназванный чиновник изданию.
Еще четыре чиновника заверили, что должность Остина сейчас в безопасности, особенно после разговора с президентом. При этом некоторые источники СМИ предположили, что скандал с состоянием здоровья главы Пентагона может стоить кому-то должности.
Шеф Пентагона Остин рассказал о состоянии здоровья на фоне госпитализации
"Не сообщать (Белому дому. — Прим. ред.), конгрессу или СМИ, что он болен, а затем сообщить сотрудникам Пентагона, что он работает из дома, <...> это проблема", — уточнило издание со ссылкой на неназванного бывшего чиновника Минобороны США.
Этот же источник отметил, что "кто-то" решил не раскрывать информацию о состоянии здоровья Остина и этот человек, "скорее всего, скоро уйдет".
В пятницу стало известно, что шеф Пентагона попал в больницу. При этом уточнялось, что он находится в медучреждении с понедельника. У Остина выявили осложнения после плановой медицинской процедуры. Телеканал NBC накануне сообщил, что глава Пентагона четыре дня провел в отделении интенсивной терапии и передал дела на этот период своему заместителю Кэтлин Хикс.
По данным издания Politico, Министерство обороны также три дня не уведомляло о произошедшем Белый дом, включая советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана
. При этом конгресс оповестили только за 15 минут до публикации пресс-релиза. Американский министр обороны ранее вновь заверил, что идет на поправку, а также признал, что мог бы лучше информировать общественность о проблемах со здоровьем.
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