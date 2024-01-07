https://ria.ru/20240107/ostin-1920006278.html

Шеф Пентагона Остин рассказал о состоянии здоровья на фоне госпитализации

Шеф Пентагона Остин рассказал о состоянии здоровья на фоне госпитализации - РИА Новости, 07.01.2024

Шеф Пентагона Остин рассказал о состоянии здоровья на фоне госпитализации

Госпитализированный министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что идет на поправку и рассчитывает вскоре вернуться в Пентагон. РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T03:06

2024-01-07T03:06

2024-01-07T03:16

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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Госпитализированный министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что идет на поправку и рассчитывает вскоре вернуться в Пентагон.Остин, как выяснилось в пятницу, попал в больницу еще в понедельник, 1 января, с осложнениями после плановой медицинской процедуры."Я очень рад, что иду на поправку, и рассчитываю вскоре вернуться в Пентагон", - сказано в письменном заявлении министра.Остин признал, что мог бы лучше информировать общественность о своих проблемах со здоровьем, и пообещал исправиться."Я также понимаю обеспокоенность СМИ по поводу транспарентности и признаю, что мог бы сделать больше, чтобы должным образом информировать общественность", - сказал министр.Его диагноз по-прежнему не разглашается. Телеканал NBC в субботу сообщил, что Остин четыре дня провел в отделении интенсивной терапии и сдавал на это время дела своей заместительнице Кэтлин Хикс. По данным издания Politico, Пентагон также три дня держал в неведении о госпитализации министра Белый дом, включая советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, а конгресс оповестил за 15 минут до публикации общедоступного пресс-релиза.Остин взял всю ответственность за работу с информацией на себя."Это была моя медицинская процедура, и я беру на себя всю полноту ответственности за решения о раскрытии информации", - сказал он.

https://ria.ru/20230714/nato-1884097396.html

https://ria.ru/20231030/komanduyuschiy-1906309908.html

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сша, министерство обороны сша, в мире, ллойд остин, джейк салливан, nbc, politico