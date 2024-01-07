https://ria.ru/20240107/ostin-1920006278.html
Шеф Пентагона Остин рассказал о состоянии здоровья на фоне госпитализации
Шеф Пентагона Остин рассказал о состоянии здоровья на фоне госпитализации - РИА Новости, 07.01.2024
Шеф Пентагона Остин рассказал о состоянии здоровья на фоне госпитализации
Госпитализированный министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что идет на поправку и рассчитывает вскоре вернуться в Пентагон. РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T03:06
2024-01-07T03:06
2024-01-07T03:16
сша
министерство обороны сша
в мире
ллойд остин
джейк салливан
nbc
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750653734_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_54b3d894fa5c0cb715c64bd889fff4fc.jpg
ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Госпитализированный министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что идет на поправку и рассчитывает вскоре вернуться в Пентагон.Остин, как выяснилось в пятницу, попал в больницу еще в понедельник, 1 января, с осложнениями после плановой медицинской процедуры."Я очень рад, что иду на поправку, и рассчитываю вскоре вернуться в Пентагон", - сказано в письменном заявлении министра.Остин признал, что мог бы лучше информировать общественность о своих проблемах со здоровьем, и пообещал исправиться."Я также понимаю обеспокоенность СМИ по поводу транспарентности и признаю, что мог бы сделать больше, чтобы должным образом информировать общественность", - сказал министр.Его диагноз по-прежнему не разглашается. Телеканал NBC в субботу сообщил, что Остин четыре дня провел в отделении интенсивной терапии и сдавал на это время дела своей заместительнице Кэтлин Хикс. По данным издания Politico, Пентагон также три дня держал в неведении о госпитализации министра Белый дом, включая советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, а конгресс оповестил за 15 минут до публикации общедоступного пресс-релиза.Остин взял всю ответственность за работу с информацией на себя."Это была моя медицинская процедура, и я беру на себя всю полноту ответственности за решения о раскрытии информации", - сказал он.
https://ria.ru/20230714/nato-1884097396.html
https://ria.ru/20231030/komanduyuschiy-1906309908.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750653734_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5baa90642140db70e2ae31132115970e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, министерство обороны сша, в мире, ллойд остин, джейк салливан, nbc, politico
США, Министерство обороны США, В мире, Ллойд Остин, Джейк Салливан, NBC, Politico
Шеф Пентагона Остин рассказал о состоянии здоровья на фоне госпитализации
Госпитализированный глава Пентагона Остин заявил, что идет на поправку
ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Госпитализированный министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что идет на поправку и рассчитывает вскоре вернуться в Пентагон.
Остин, как выяснилось в пятницу, попал в больницу еще в понедельник, 1 января, с осложнениями после плановой медицинской процедуры.
Остин ответил на жалобу Зеленского об отсутствии даты принятия Киева в НАТО
"Я очень рад, что иду на поправку, и рассчитываю вскоре вернуться в Пентагон", - сказано в письменном заявлении министра.
Остин признал, что мог бы лучше информировать общественность о своих проблемах со здоровьем, и пообещал исправиться.
"Я также понимаю обеспокоенность СМИ по поводу транспарентности и признаю, что мог бы сделать больше, чтобы должным образом информировать общественность", - сказал министр.
Его диагноз по-прежнему не разглашается. Телеканал NBC
в субботу сообщил, что Остин четыре дня провел в отделении интенсивной терапии и сдавал на это время дела своей заместительнице Кэтлин Хикс. По данным издания Politico
, Пентагон также три дня держал в неведении о госпитализации министра Белый дом, включая советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана
, а конгресс оповестил за 15 минут до публикации общедоступного пресс-релиза.
Остин взял всю ответственность за работу с информацией на себя.
"Это была моя медицинская процедура, и я беру на себя всю полноту ответственности за решения о раскрытии информации", - сказал он.
Командующего корпусом морской пехоты США госпитализировали