Рейтинг@Mail.ru
СМИ: тайная госпитализация Остина шокировала Белый дом - РИА Новости, 07.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:26 07.01.2024 (обновлено: 03:30 07.01.2024)
https://ria.ru/20240107/ostin-1920000178.html
СМИ: тайная госпитализация Остина шокировала Белый дом
СМИ: тайная госпитализация Остина шокировала Белый дом - РИА Новости, 07.01.2024
СМИ: тайная госпитализация Остина шокировала Белый дом
Пентагон три дня держал Белый дом в неведении о госпитализации министра обороны США Ллойда Остина, сообщило издание Politico со ссылкой на двух чиновников. РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T01:26
2024-01-07T03:30
сша
джейк салливан
министерство обороны сша
politico
ллойд остин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588206323_443:29:3072:1508_1920x0_80_0_0_924697651d1a5d95e2522b2a19aa0680.jpg
ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Пентагон три дня держал Белый дом в неведении о госпитализации министра обороны США Ллойда Остина, сообщило издание Politico со ссылкой на двух чиновников.Остин попал в больницу еще в понедельник, 1 января, а общественности и, как утверждают источники издания, конгрессу об этом сообщили только в пятницу.&quot;Пентагон не ставил в известность старшие чины в Совете национальной безопасности Белого дома о госпитализации министра обороны Ллойда Остина до четверга — в течение трех полных дней с тех пор, как тот прибыл в медицинский центр Уолтера Рида&quot;, - сказано в публикации.По данным издания, информация о госпитализации Остина "стала шоком" для высших должностных лиц, включая советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, которые не знали об осложнениях, возникших у министра обороны после медицинской процедуры.Как утверждается в статье, конгресс о заболевании Остина был оповещен всего за 15 минут до того, как Пентагон выпустил общедоступный пресс-релиз.Телеканал NBC со ссылкой на свои источники во властных кругах утверждал, что 70-летний министр несколько дней провел в отделении интенсивной терапии, сдав дела заместительнице Кэтлин Хикс. К работе он полноценно вернулся в пятницу вечером (в ночь на субботу по московскому времени).Однако сам Остин в субботу вечером в письменном заявлении сообщил, что только идет на поправку и рассчитывает вскоре вернуться в Пентагон. Он признал, что мог бы лучше информировать общественность о своих проблемах со здоровьем, и пообещал исправиться.
https://ria.ru/20230218/zhena-1852811047.html
https://ria.ru/20231030/komanduyuschiy-1906309908.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588206323_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7d90af50e06ed2e3013cdee9f5c9c505.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, джейк салливан, министерство обороны сша, politico, ллойд остин, в мире
США, Джейк Салливан, Министерство обороны США, Politico, Ллойд Остин, В мире
СМИ: тайная госпитализация Остина шокировала Белый дом

Politico: Пентагон три дня не говорил Белому дому о госпитализации Ллойда Остина

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЛлойд Джеймс Остин III
Ллойд Джеймс Остин III - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Ллойд Джеймс Остин III. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Пентагон три дня держал Белый дом в неведении о госпитализации министра обороны США Ллойда Остина, сообщило издание Politico со ссылкой на двух чиновников.
Остин попал в больницу еще в понедельник, 1 января, а общественности и, как утверждают источники издания, конгрессу об этом сообщили только в пятницу.
Флаг Эстонии около здания Таллинской ратуши - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
Министр обороны Эстонии посетовал, что видит Остина чаще, чем свою жену
18 февраля 2023, 04:00
«

"Пентагон не ставил в известность старшие чины в Совете национальной безопасности Белого дома о госпитализации министра обороны Ллойда Остина до четверга — в течение трех полных дней с тех пор, как тот прибыл в медицинский центр Уолтера Рида", - сказано в публикации.

По данным издания, информация о госпитализации Остина "стала шоком" для высших должностных лиц, включая советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, которые не знали об осложнениях, возникших у министра обороны после медицинской процедуры.
Как утверждается в статье, конгресс о заболевании Остина был оповещен всего за 15 минут до того, как Пентагон выпустил общедоступный пресс-релиз.
Телеканал NBC со ссылкой на свои источники во властных кругах утверждал, что 70-летний министр несколько дней провел в отделении интенсивной терапии, сдав дела заместительнице Кэтлин Хикс. К работе он полноценно вернулся в пятницу вечером (в ночь на субботу по московскому времени).
Однако сам Остин в субботу вечером в письменном заявлении сообщил, что только идет на поправку и рассчитывает вскоре вернуться в Пентагон. Он признал, что мог бы лучше информировать общественность о своих проблемах со здоровьем, и пообещал исправиться.
Командующий корпусом морской пехоты США генерал Эрик Смит - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
Командующего корпусом морской пехоты США госпитализировали
30 октября 2023, 23:53
 
СШАДжейк СалливанМинистерство обороны СШАPoliticoЛлойд ОстинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала