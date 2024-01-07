https://ria.ru/20240107/ostin-1920000178.html

СМИ: тайная госпитализация Остина шокировала Белый дом

СМИ: тайная госпитализация Остина шокировала Белый дом - РИА Новости, 07.01.2024

СМИ: тайная госпитализация Остина шокировала Белый дом

Пентагон три дня держал Белый дом в неведении о госпитализации министра обороны США Ллойда Остина, сообщило издание Politico со ссылкой на двух чиновников. РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T01:26

2024-01-07T01:26

2024-01-07T03:30

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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Пентагон три дня держал Белый дом в неведении о госпитализации министра обороны США Ллойда Остина, сообщило издание Politico со ссылкой на двух чиновников.Остин попал в больницу еще в понедельник, 1 января, а общественности и, как утверждают источники издания, конгрессу об этом сообщили только в пятницу."Пентагон не ставил в известность старшие чины в Совете национальной безопасности Белого дома о госпитализации министра обороны Ллойда Остина до четверга — в течение трех полных дней с тех пор, как тот прибыл в медицинский центр Уолтера Рида", - сказано в публикации.По данным издания, информация о госпитализации Остина "стала шоком" для высших должностных лиц, включая советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, которые не знали об осложнениях, возникших у министра обороны после медицинской процедуры.Как утверждается в статье, конгресс о заболевании Остина был оповещен всего за 15 минут до того, как Пентагон выпустил общедоступный пресс-релиз.Телеканал NBC со ссылкой на свои источники во властных кругах утверждал, что 70-летний министр несколько дней провел в отделении интенсивной терапии, сдав дела заместительнице Кэтлин Хикс. К работе он полноценно вернулся в пятницу вечером (в ночь на субботу по московскому времени).Однако сам Остин в субботу вечером в письменном заявлении сообщил, что только идет на поправку и рассчитывает вскоре вернуться в Пентагон. Он признал, что мог бы лучше информировать общественность о своих проблемах со здоровьем, и пообещал исправиться.

https://ria.ru/20230218/zhena-1852811047.html

https://ria.ru/20231030/komanduyuschiy-1906309908.html

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сша, джейк салливан, министерство обороны сша, politico, ллойд остин, в мире