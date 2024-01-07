СМИ: тайная госпитализация Остина шокировала Белый дом
Politico: Пентагон три дня не говорил Белому дому о госпитализации Ллойда Остина
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЛлойд Джеймс Остин III
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Ллойд Джеймс Остин III. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Пентагон три дня держал Белый дом в неведении о госпитализации министра обороны США Ллойда Остина, сообщило издание Politico со ссылкой на двух чиновников.
Остин попал в больницу еще в понедельник, 1 января, а общественности и, как утверждают источники издания, конгрессу об этом сообщили только в пятницу.
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"Пентагон не ставил в известность старшие чины в Совете национальной безопасности Белого дома о госпитализации министра обороны Ллойда Остина до четверга — в течение трех полных дней с тех пор, как тот прибыл в медицинский центр Уолтера Рида", - сказано в публикации.
По данным издания, информация о госпитализации Остина "стала шоком" для высших должностных лиц, включая советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, которые не знали об осложнениях, возникших у министра обороны после медицинской процедуры.
Как утверждается в статье, конгресс о заболевании Остина был оповещен всего за 15 минут до того, как Пентагон выпустил общедоступный пресс-релиз.
Телеканал NBC со ссылкой на свои источники во властных кругах утверждал, что 70-летний министр несколько дней провел в отделении интенсивной терапии, сдав дела заместительнице Кэтлин Хикс. К работе он полноценно вернулся в пятницу вечером (в ночь на субботу по московскому времени).
Однако сам Остин в субботу вечером в письменном заявлении сообщил, что только идет на поправку и рассчитывает вскоре вернуться в Пентагон. Он признал, что мог бы лучше информировать общественность о своих проблемах со здоровьем, и пообещал исправиться.