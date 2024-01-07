https://ria.ru/20240107/oshibki-1919973364.html
Учиться на ошибках Америки: как насадить обязаловку и развалить страну
Учиться на ошибках Америки: как насадить обязаловку и развалить страну - РИА Новости, 07.01.2024
Учиться на ошибках Америки: как насадить обязаловку и развалить страну
Американцы недовольны друг другом и тем, куда катится страна, причем недовольны все, независимо от взглядов и системы ценностей: результаты такого опроса... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T08:00
2024-01-07T08:00
2024-01-07T08:01
америка
сша
белгород
выборы президента сша
аналитика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783601871_201:421:3094:2048_1920x0_80_0_0_32f74dba359f62631f174aa99a0a101e.jpg
Американцы недовольны друг другом и тем, куда катится страна, причем недовольны все, независимо от взглядов и системы ценностей: результаты такого опроса обсуждаются активно и, как всегда в США, с противоположных позиций. И ведь по части экономики в стране все бывало куда хуже, замечают аналитики, то есть дело не в ВВП и не в безработице (довольно низкой).А в чем? Вот вам суть феномена: одновременно и либералы (то есть демократы), и консерваторы (республиканцы) считают, что страна сдвигается в сторону их противников. И те и другие сильно этим огорчены. А конкретно, 44 процента демократов полагают, что Америка движется вправо (к республиканцам), но 55 процентов республиканцев говорят, что она ползет влево. И те и другие думают, что теряют свою страну.Повторим не раз высказанную мысль: Америка дана нам для того, чтобы мы учились на ее ошибках, не делали того, что делают там. И здесь есть очень полезное для нас объяснение происходящего с этой страной несчастья. Если коротко, то речь о том, что либералы — и нынешняя администрация — это люди, которые хотят заставить всех думать и поступать как они.И вот в очередном комментарии идет очередное перечисление того, по каким вопросам такое происходит. Администрация Байдена (представляющая этих самых якобы либералов) самым нелиберальным образом заставляет всех людей, без исключения, — и без голосования в конгрессе — покупать холодильники или кондиционеры, вписывающиеся в новые нормы энергосбережения. Автопроизводителей заставляют проделывать то же с машинами, в результате они станут на три тысячи долларов дороже. И это притом что только половина населения (то есть те же демократы) верят в необходимость "борьбы с климатом", тем более если бороться надо вот таким способом. Для другой половины страны эта борьба — издевательство и грабеж.Таким же силовым образом демократы заставляют школы открыть раздевалки для девочек мальчикам, объявляющим себя гендерно-флюидными. Несогласным школам урезают ассигнования, например, на обеды. И это притом что половина населения от этого в ужасе, поскольку почему-то до сих пор считает, что мальчики — это мальчики, а девочки — это девочки.Приговор одного из комментаторов: люди Байдена не выносят, когда у человека есть выбор (убеждений, ценностей, поступков). И они даже подумать не могут о том, что возможна другая схема, когда либералы живут так, как хотят либералы, но остальным можно будет жить как-то по-другому.Отчего они такие? Ответы надо искать в глубинах американской истории и особенно того, что называется американской религией, когда "одна паршивая овца все стадо портит". Сегодня эта любовь к одинаковости побуждает их изобретать какие угодно угрозы (типа изменений климата), борьба с которыми возможна только общая для всех. Это они умеют и любят. А люди со своим мнением на очередную "угрожающую" тему — угроза для всех и каждого.Это американская тема? Вообще-то, не очень. Вот вам пример, случившийся в нашем подмосковном поселке в ночь на 1 января. Это тема, знакомая нам с прошлого года, — насчет веселых праздников, новогодних гуляний и салютов, которые представителям одной "школы мысли" регулярно хочется отменить и запретить. Но другим этого не хочется.Из переписки в поселковом чате: "Как вы можете устраивать салюты, если террористы ударили по Белгороду, погибло столько людей?" Ответы: "А как устраивали салюты в 1943 году по поводу взятия Орла и Белгорода, если до того под Прохоровкой у нас были громадные потери?" И даже так: "Вообще-то, смысл фейерверков — разгонять демонов, не верите, спросите у тех, кто фейерверки изобрел, то есть у китайцев. Или вы за демонов?"И был салют, и из соседних поселков доносилось то же самое. Противники праздника, три семьи, сидели дома. Да, есть у нас такие, не столь, кстати, многочисленные собратья, которым — как вот этим "либералам" в США — кажется, что их мрачный стиль поведения обязательно должен быть навязан всем прочим, а если те сопротивляются, то надо их запугать, подвергнуть чистке, заставить. И эти собратья заслуживают всяческого уважения ровно до того момента, когда они начинают — по методике действий — напоминать американских либералов.
https://ria.ru/20240106/dengi-1919867837.html
https://ria.ru/20240102/tsugtsvang-1919369954.html
https://ria.ru/20240104/shtaty-1919606788.html
америка
сша
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Дмитрий Косырев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg
Дмитрий Косырев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783601871_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fee1a201417cfa8394c28cd7bb597649.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Дмитрий Косырев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg
америка, сша, белгород, выборы президента сша, аналитика
Америка, США, Белгород, Выборы президента США, Аналитика
Американцы недовольны друг другом и тем, куда катится страна, причем недовольны все, независимо от взглядов и системы ценностей: результаты такого опроса обсуждаются
активно и, как всегда в США, с противоположных позиций. И ведь по части экономики в стране все бывало куда хуже, замечают аналитики, то есть дело не в ВВП и не в безработице (довольно низкой).
А в чем? Вот вам суть феномена: одновременно и либералы (то есть демократы), и консерваторы (республиканцы) считают, что страна сдвигается в сторону их противников. И те и другие сильно этим огорчены. А конкретно, 44 процента демократов полагают, что Америка движется вправо (к республиканцам), но 55 процентов республиканцев говорят, что она ползет влево. И те и другие думают, что теряют свою страну.
Мертвым деньги не нужны: Европа хочет запихнуть украинский фарш назад
Повторим не раз высказанную мысль: Америка дана нам для того, чтобы мы учились на ее ошибках, не делали того, что делают там. И здесь есть очень полезное для нас объяснение происходящего с этой страной несчастья. Если коротко, то речь о том, что либералы — и нынешняя администрация — это люди, которые хотят заставить всех думать и поступать как они.
И вот в очередном комментарии идет очередное перечисление
того, по каким вопросам такое происходит. Администрация Байдена (представляющая этих самых якобы либералов) самым нелиберальным образом заставляет всех людей, без исключения, — и без голосования в конгрессе — покупать холодильники или кондиционеры, вписывающиеся в новые нормы энергосбережения. Автопроизводителей заставляют проделывать то же с машинами, в результате они станут на три тысячи долларов дороже. И это притом что только половина населения (то есть те же демократы) верят в необходимость "борьбы с климатом", тем более если бороться надо вот таким способом. Для другой половины страны эта борьба — издевательство и грабеж.
Таким же силовым образом демократы заставляют школы открыть раздевалки для девочек мальчикам, объявляющим себя гендерно-флюидными. Несогласным школам урезают ассигнования, например, на обеды. И это притом что половина населения от этого в ужасе, поскольку почему-то до сих пор считает, что мальчики — это мальчики, а девочки — это девочки.
Приговор одного из комментаторов: люди Байдена не выносят, когда у человека есть выбор (убеждений, ценностей, поступков). И они даже подумать не могут о том, что возможна другая схема, когда либералы живут так, как хотят либералы, но остальным можно будет жить как-то по-другому.
Отчего они такие? Ответы надо искать в глубинах американской истории и особенно того, что называется американской религией, когда "одна паршивая овца все стадо портит". Сегодня эта любовь к одинаковости побуждает их изобретать какие угодно угрозы (типа изменений климата), борьба с которыми возможна только общая для всех. Это они умеют и любят. А люди со своим мнением на очередную "угрожающую" тему — угроза для всех и каждого.
Цугцванг Байдена: Ближний Восток под угрозой большой войны
Это американская тема? Вообще-то, не очень. Вот вам пример, случившийся в нашем подмосковном поселке в ночь на 1 января. Это тема, знакомая нам с прошлого года, — насчет веселых праздников, новогодних гуляний и салютов, которые представителям одной "школы мысли" регулярно хочется отменить и запретить. Но другим этого не хочется.
Из переписки в поселковом чате: "Как вы можете устраивать салюты, если террористы ударили по Белгороду
, погибло столько людей?" Ответы: "А как устраивали салюты в 1943 году по поводу взятия Орла
и Белгорода, если до того под Прохоровкой
у нас были громадные потери?" И даже так: "Вообще-то, смысл фейерверков — разгонять демонов, не верите, спросите у тех, кто фейерверки изобрел, то есть у китайцев. Или вы за демонов?"
И был салют, и из соседних поселков доносилось то же самое. Противники праздника, три семьи, сидели дома. Да, есть у нас такие, не столь, кстати, многочисленные собратья, которым — как вот этим "либералам" в США — кажется, что их мрачный стиль поведения обязательно должен быть навязан всем прочим, а если те сопротивляются, то надо их запугать, подвергнуть чистке, заставить. И эти собратья заслуживают всяческого уважения ровно до того момента, когда они начинают — по методике действий — напоминать американских либералов.
Штаты утратили главный источник своей силы