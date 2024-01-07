https://ria.ru/20240107/orban-1920059645.html

Орбан может стать временным председателем Евросовета, пишут СМИ

Орбан может стать временным председателем Евросовета, пишут СМИ - РИА Новости, 07.01.2024

Орбан может стать временным председателем Евросовета, пишут СМИ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может занять пост главы Европейского совета после ухода его действующего главы Шарля Мишеля, сообщает Politico. РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T15:39

2024-01-07T15:39

2024-01-07T15:39

в мире

венгрия

будапешт

европа

виктор орбан

шарль мишель

петер сийярто

евросоюз

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может занять пост главы Европейского совета после ухода его действующего главы Шарля Мишеля, сообщает Politico."Мишель планирует занять место в Европейском парламенте в середине июля, если его изберут, а это означает, что лидерам ЕС придется быстро договориться о преемнике на освободившийся пост в Совете. Если они этого не сделают, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чья страна примет председательство в Совете ЕС в июле, будет руководить встречами", — отметили в издании.Приход Орбана в кресло руководителя Евросовета считают в Европе нежелательным, в том числе из-за его позиции по Украине, говорится в материале.Орбан неоднократно заявлял, что Еврокомиссия блокирует средства из фондов Евросоюза для Венгрии, потому что хочет повлиять на позицию страны в вопросах миграции, сексуального образования и санкций, но Будапешт не намерен менять точку зрения, поскольку считает эти темы фундаментальными. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отмечал, что стране надо быть готовой к серьезным нападениям со стороны ЕС, поскольку "Брюссель и либеральная машина пропаганды" не избирательны в средствах и используют против Будапешта все виды шантажа.

https://ria.ru/20231227/evrosoyuz-1918342447.html

https://ria.ru/20231223/orban-1917653441.html

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