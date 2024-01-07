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Орбан может стать временным председателем Евросовета, пишут СМИ - РИА Новости, 07.01.2024
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15:39 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/orban-1920059645.html
Орбан может стать временным председателем Евросовета, пишут СМИ
Орбан может стать временным председателем Евросовета, пишут СМИ - РИА Новости, 07.01.2024
Орбан может стать временным председателем Евросовета, пишут СМИ
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может занять пост главы Европейского совета после ухода его действующего главы Шарля Мишеля, сообщает Politico. РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T15:39
2024-01-07T15:39
в мире
венгрия
будапешт
европа
виктор орбан
шарль мишель
петер сийярто
евросоюз
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может занять пост главы Европейского совета после ухода его действующего главы Шарля Мишеля, сообщает Politico."Мишель планирует занять место в Европейском парламенте в середине июля, если его изберут, а это означает, что лидерам ЕС придется быстро договориться о преемнике на освободившийся пост в Совете. Если они этого не сделают, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чья страна примет председательство в Совете ЕС в июле, будет руководить встречами", — отметили в издании.Приход Орбана в кресло руководителя Евросовета считают в Европе нежелательным, в том числе из-за его позиции по Украине, говорится в материале.Орбан неоднократно заявлял, что Еврокомиссия блокирует средства из фондов Евросоюза для Венгрии, потому что хочет повлиять на позицию страны в вопросах миграции, сексуального образования и санкций, но Будапешт не намерен менять точку зрения, поскольку считает эти темы фундаментальными. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отмечал, что стране надо быть готовой к серьезным нападениям со стороны ЕС, поскольку "Брюссель и либеральная машина пропаганды" не избирательны в средствах и используют против Будапешта все виды шантажа.
https://ria.ru/20231227/evrosoyuz-1918342447.html
https://ria.ru/20231223/orban-1917653441.html
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в мире, венгрия, будапешт, европа, виктор орбан, шарль мишель, петер сийярто, евросоюз, евросовет, европейский совет
В мире, Венгрия, Будапешт, Европа, Виктор Орбан, Шарль Мишель, Петер Сийярто, Евросоюз, Евросовет, Европейский совет
Орбан может стать временным председателем Евросовета, пишут СМИ

Politico: Орбан может стать новым главой Евросовета

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может занять пост главы Европейского совета после ухода его действующего главы Шарля Мишеля, сообщает Politico.
"Мишель планирует занять место в Европейском парламенте в середине июля, если его изберут, а это означает, что лидерам ЕС придется быстро договориться о преемнике на освободившийся пост в Совете. Если они этого не сделают, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чья страна примет председательство в Совете ЕС в июле, будет руководить встречами", — отметили в издании.
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Орбан неоднократно заявлял, что Еврокомиссия блокирует средства из фондов Евросоюза для Венгрии, потому что хочет повлиять на позицию страны в вопросах миграции, сексуального образования и санкций, но Будапешт не намерен менять точку зрения, поскольку считает эти темы фундаментальными. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отмечал, что стране надо быть готовой к серьезным нападениям со стороны ЕС, поскольку "Брюссель и либеральная машина пропаганды" не избирательны в средствах и используют против Будапешта все виды шантажа.
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В миреВенгрияБудапештЕвропаВиктор ОрбанШарль МишельПетер СийяртоЕвросоюзЕвросоветЕвропейский совет
 
 
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