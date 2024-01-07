https://ria.ru/20240107/ochered-1920060835.html

Очередь из автомобилей на границе Калининграда с Польшей увеличилась

Очередь из автомобилей на границе Калининграда с Польшей увеличилась - РИА Новости, 07.01.2024

Очередь из автомобилей на границе Калининграда с Польшей увеличилась

Очередь на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) Мамоново-2 на границе Калининградской области с Польшей, выросла до 150 автомобилей, и машины... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T15:56

2024-01-07T15:56

2024-01-07T15:59

авто

калининград

польша

калининградская область

гидрометцентр

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КАЛИНИНГРАД, 7 янв - РИА Новости. Очередь на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) Мамоново-2 на границе Калининградской области с Польшей, выросла до 150 автомобилей, и машины продолжат подъезжать, сообщила РИА Новости пресс- секретарь Калининградской таможни. Шестого января в Мамоново-2 на выезд стояло 130 легковых автомобилей. Под утро сопредельная сторона стала очень плохо принимать транспортные средства, а с 8.00 до 9.00 поляки вообще не приняли ни одного автомобиля, отметили на таможне. "За сутки калининградские таможенники оформили на выезд 512 транспортных средств. Но можно было оформить больше на 100 или на 200, если бы сопредельная сторона работала оперативнее. Очередь выросла, только перед пунктом пропуска на выезд из РФ стоит порядка 150 легковушек. И машины продолжают подъезжать", - сообщила пресс-секретарь. Собеседница агентства подчеркнула, что на МАПП Мамоново-2 очередь состоит только из легковых автомобилей с иностранными номерами. От польской стороны нет официальных объяснений, почему замедлила работу таможня. На российской таможне оформление одной машины занимает две минуты. По данным Гидрометцентра Калининградской области", вечером 7 января температура воздуха в регионе "полетит" вниз. Предстоящей ночью и утром в Калининграде и области опустится до -15...-18°С, местами до -20°С. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС, изначально на трассу планировали поставить передвижной пункт обогрева - автобус, однако позже выяснилось, что необходимости в нем нет. "Изначально думали автобус ставить, но необходимости в нем нет. Рядом две заправки, гостиница. Все сидят по своим машинам. Ситуация находится под контролем", - сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240105/poselki-1919877334.html

https://ria.ru/20240106/granitsa-1919991718.html

калининград

польша

калининградская область

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авто, калининград, польша, калининградская область, гидрометцентр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)