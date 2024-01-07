Рейтинг@Mail.ru
Очередь из автомобилей на границе Калининграда с Польшей увеличилась - РИА Новости, 07.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:56 07.01.2024 (обновлено: 15:59 07.01.2024)
https://ria.ru/20240107/ochered-1920060835.html
Очередь из автомобилей на границе Калининграда с Польшей увеличилась
Очередь из автомобилей на границе Калининграда с Польшей увеличилась - РИА Новости, 07.01.2024
Очередь из автомобилей на границе Калининграда с Польшей увеличилась
Очередь на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) Мамоново-2 на границе Калининградской области с Польшей, выросла до 150 автомобилей, и машины... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T15:56
2024-01-07T15:59
авто
калининград
польша
калининградская область
гидрометцентр
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919951676_0:478:576:802_1920x0_80_0_0_ff3e982da4d68e6ce7256008319681b1.jpg
КАЛИНИНГРАД, 7 янв - РИА Новости. Очередь на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) Мамоново-2 на границе Калининградской области с Польшей, выросла до 150 автомобилей, и машины продолжат подъезжать, сообщила РИА Новости пресс- секретарь Калининградской таможни. Шестого января в Мамоново-2 на выезд стояло 130 легковых автомобилей. Под утро сопредельная сторона стала очень плохо принимать транспортные средства, а с 8.00 до 9.00 поляки вообще не приняли ни одного автомобиля, отметили на таможне. "За сутки калининградские таможенники оформили на выезд 512 транспортных средств. Но можно было оформить больше на 100 или на 200, если бы сопредельная сторона работала оперативнее. Очередь выросла, только перед пунктом пропуска на выезд из РФ стоит порядка 150 легковушек. И машины продолжают подъезжать", - сообщила пресс-секретарь. Собеседница агентства подчеркнула, что на МАПП Мамоново-2 очередь состоит только из легковых автомобилей с иностранными номерами. От польской стороны нет официальных объяснений, почему замедлила работу таможня. На российской таможне оформление одной машины занимает две минуты. По данным Гидрометцентра Калининградской области", вечером 7 января температура воздуха в регионе "полетит" вниз. Предстоящей ночью и утром в Калининграде и области опустится до -15...-18°С, местами до -20°С. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС, изначально на трассу планировали поставить передвижной пункт обогрева - автобус, однако позже выяснилось, что необходимости в нем нет. "Изначально думали автобус ставить, но необходимости в нем нет. Рядом две заправки, гостиница. Все сидят по своим машинам. Ситуация находится под контролем", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240105/poselki-1919877334.html
https://ria.ru/20240106/granitsa-1919991718.html
калининград
польша
калининградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919951676_0:424:576:856_1920x0_80_0_0_16abee8879c734ccda0053e31c782485.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, калининград, польша, калининградская область, гидрометцентр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Авто, Калининград, Польша, Калининградская область, Гидрометцентр, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Очередь из автомобилей на границе Калининграда с Польшей увеличилась

Очередь на границе Калининграда с Польшей увеличилась до 150 автомобилей

© Фото очевидцаОчередь автомобилей на погранпосту "Мамоново-2"
Очередь автомобилей на погранпосту Мамоново-2
© Фото очевидца
Очередь автомобилей на погранпосту "Мамоново-2". Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 7 янв - РИА Новости. Очередь на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) Мамоново-2 на границе Калининградской области с Польшей, выросла до 150 автомобилей, и машины продолжат подъезжать, сообщила РИА Новости пресс- секретарь Калининградской таможни.
Шестого января в Мамоново-2 на выезд стояло 130 легковых автомобилей. Под утро сопредельная сторона стала очень плохо принимать транспортные средства, а с 8.00 до 9.00 поляки вообще не приняли ни одного автомобиля, отметили на таможне.
Огнеборцы с пожарно-техническим вооружением переправляются через реку Немонин для организации круглосуточных дежурств а поселках Матросово и Малая Матросовка в Калининградской области. 5 января 2024 - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
Жители двух поселков под Калининградом отрезаны из-за обрыва моста
5 января, 23:00
«
"За сутки калининградские таможенники оформили на выезд 512 транспортных средств. Но можно было оформить больше на 100 или на 200, если бы сопредельная сторона работала оперативнее. Очередь выросла, только перед пунктом пропуска на выезд из РФ стоит порядка 150 легковушек. И машины продолжают подъезжать", - сообщила пресс-секретарь.
Собеседница агентства подчеркнула, что на МАПП Мамоново-2 очередь состоит только из легковых автомобилей с иностранными номерами. От польской стороны нет официальных объяснений, почему замедлила работу таможня. На российской таможне оформление одной машины занимает две минуты.
По данным Гидрометцентра Калининградской области", вечером 7 января температура воздуха в регионе "полетит" вниз. Предстоящей ночью и утром в Калининграде и области опустится до -15...-18°С, местами до -20°С. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС, изначально на трассу планировали поставить передвижной пункт обогрева - автобус, однако позже выяснилось, что необходимости в нем нет.
"Изначально думали автобус ставить, но необходимости в нем нет. Рядом две заправки, гостиница. Все сидят по своим машинам. Ситуация находится под контролем", - сообщили в пресс-службе.
Грузовик на дороге в районе пункта пропуска на границе Польши и Украины - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
Польские фермеры приостановили блокирование границы с Украиной
6 января, 22:54
 
АвтоКалининградПольшаКалининградская областьГидрометцентрМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала