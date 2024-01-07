https://ria.ru/20240107/obvinenie-1920073652.html

Бывшего замминистра обороны Азербайджана обвинили в крупном хищении

Бывшего замминистра обороны Азербайджана обвинили в крупном хищении - РИА Новости, 07.01.2024

Бывшего замминистра обороны Азербайджана обвинили в крупном хищении

Покойный генерал ВС Азербайджана, замминистра обороны республики Фуад Мамедов обвиняется в хищении 15 миллионов манатов (9 миллионов долларов – ред.), сообщили... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T18:25

2024-01-07T18:25

2024-01-07T18:25

в мире

азербайджан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156064/79/1560647993_0:0:2802:1576_1920x0_80_0_0_a4db950a1be7f7ba5fdae1de5f86e37f.jpg

БАКУ, 7 янв – РИА Новости. Покойный генерал ВС Азербайджана, замминистра обороны республики Фуад Мамедов обвиняется в хищении 15 миллионов манатов (9 миллионов долларов – ред.), сообщили РИА Новости в Бакинском военном суде. "Начался судебный процесс по уголовному делу обвиняемых в хищении государственных средств в особо крупных размерах бывшего заместителя министра обороны Азербайджана, бывшего начальника Главного управления материально-технического снабжения, покойного генерал-лейтенанта Фуада Мамедова. В ходе заседания прокурор огласил обвинительный акт. Согласно обвинению, генерал Мамедов в сговоре с двумя должностными лицами присвоил около 15 миллионов манатов государственных средств. Сын Фуада Мамедова был признан законным правопреемником по этому делу", - сообщили в суде. Генерал Фуад Мамедов был заместителем министра обороны по материально-техническому обеспечению-начальником Главного управления материально-технического обеспечении с 2018 года. Он скончался от сердечной недостаточности в 2020 году.

https://ria.ru/20231112/bishimbaev-1908943269.html

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, азербайджан