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Бывшего замминистра обороны Азербайджана обвинили в крупном хищении - РИА Новости, 07.01.2024
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18:25 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/obvinenie-1920073652.html
Бывшего замминистра обороны Азербайджана обвинили в крупном хищении
Бывшего замминистра обороны Азербайджана обвинили в крупном хищении - РИА Новости, 07.01.2024
Бывшего замминистра обороны Азербайджана обвинили в крупном хищении
Покойный генерал ВС Азербайджана, замминистра обороны республики Фуад Мамедов обвиняется в хищении 15 миллионов манатов (9 миллионов долларов – ред.), сообщили... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T18:25
2024-01-07T18:25
в мире
азербайджан
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БАКУ, 7 янв – РИА Новости. Покойный генерал ВС Азербайджана, замминистра обороны республики Фуад Мамедов обвиняется в хищении 15 миллионов манатов (9 миллионов долларов – ред.), сообщили РИА Новости в Бакинском военном суде. "Начался судебный процесс по уголовному делу обвиняемых в хищении государственных средств в особо крупных размерах бывшего заместителя министра обороны Азербайджана, бывшего начальника Главного управления материально-технического снабжения, покойного генерал-лейтенанта Фуада Мамедова. В ходе заседания прокурор огласил обвинительный акт. Согласно обвинению, генерал Мамедов в сговоре с двумя должностными лицами присвоил около 15 миллионов манатов государственных средств. Сын Фуада Мамедова был признан законным правопреемником по этому делу", - сообщили в суде. Генерал Фуад Мамедов был заместителем министра обороны по материально-техническому обеспечению-начальником Главного управления материально-технического обеспечении с 2018 года. Он скончался от сердечной недостаточности в 2020 году.
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в мире, азербайджан
В мире, Азербайджан
Бывшего замминистра обороны Азербайджана обвинили в крупном хищении

Бывшего замминистра обороны Азербайджана обвинили в хищении 9 миллионов долларов

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВид на небоскребы с набережной в Баку
Вид на небоскребы с набережной в Баку - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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БАКУ, 7 янв – РИА Новости. Покойный генерал ВС Азербайджана, замминистра обороны республики Фуад Мамедов обвиняется в хищении 15 миллионов манатов (9 миллионов долларов – ред.), сообщили РИА Новости в Бакинском военном суде.
«
"Начался судебный процесс по уголовному делу обвиняемых в хищении государственных средств в особо крупных размерах бывшего заместителя министра обороны Азербайджана, бывшего начальника Главного управления материально-технического снабжения, покойного генерал-лейтенанта Фуада Мамедова. В ходе заседания прокурор огласил обвинительный акт. Согласно обвинению, генерал Мамедов в сговоре с двумя должностными лицами присвоил около 15 миллионов манатов государственных средств. Сын Фуада Мамедова был признан законным правопреемником по этому делу", - сообщили в суде.
Генерал Фуад Мамедов был заместителем министра обороны по материально-техническому обеспечению-начальником Главного управления материально-технического обеспечении с 2018 года. Он скончался от сердечной недостаточности в 2020 году.
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