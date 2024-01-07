https://ria.ru/20240107/obvinenie-1920073652.html
Бывшего замминистра обороны Азербайджана обвинили в крупном хищении
Бывшего замминистра обороны Азербайджана обвинили в крупном хищении - РИА Новости, 07.01.2024
Бывшего замминистра обороны Азербайджана обвинили в крупном хищении
Покойный генерал ВС Азербайджана, замминистра обороны республики Фуад Мамедов обвиняется в хищении 15 миллионов манатов (9 миллионов долларов – ред.), сообщили... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T18:25
2024-01-07T18:25
2024-01-07T18:25
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азербайджан
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БАКУ, 7 янв – РИА Новости. Покойный генерал ВС Азербайджана, замминистра обороны республики Фуад Мамедов обвиняется в хищении 15 миллионов манатов (9 миллионов долларов – ред.), сообщили РИА Новости в Бакинском военном суде. "Начался судебный процесс по уголовному делу обвиняемых в хищении государственных средств в особо крупных размерах бывшего заместителя министра обороны Азербайджана, бывшего начальника Главного управления материально-технического снабжения, покойного генерал-лейтенанта Фуада Мамедова. В ходе заседания прокурор огласил обвинительный акт. Согласно обвинению, генерал Мамедов в сговоре с двумя должностными лицами присвоил около 15 миллионов манатов государственных средств. Сын Фуада Мамедова был признан законным правопреемником по этому делу", - сообщили в суде. Генерал Фуад Мамедов был заместителем министра обороны по материально-техническому обеспечению-начальником Главного управления материально-технического обеспечении с 2018 года. Он скончался от сердечной недостаточности в 2020 году.
https://ria.ru/20231112/bishimbaev-1908943269.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан
Бывшего замминистра обороны Азербайджана обвинили в крупном хищении
Бывшего замминистра обороны Азербайджана обвинили в хищении 9 миллионов долларов
БАКУ, 7 янв – РИА Новости. Покойный генерал ВС Азербайджана, замминистра обороны республики Фуад Мамедов обвиняется в хищении 15 миллионов манатов (9 миллионов долларов – ред.), сообщили РИА Новости в Бакинском военном суде.
«
"Начался судебный процесс по уголовному делу обвиняемых в хищении государственных средств в особо крупных размерах бывшего заместителя министра обороны Азербайджана, бывшего начальника Главного управления материально-технического снабжения, покойного генерал-лейтенанта Фуада Мамедова. В ходе заседания прокурор огласил обвинительный акт. Согласно обвинению, генерал Мамедов в сговоре с двумя должностными лицами присвоил около 15 миллионов манатов государственных средств. Сын Фуада Мамедова был признан законным правопреемником по этому делу", - сообщили в суде.
Генерал Фуад Мамедов был заместителем министра обороны по материально-техническому обеспечению-начальником Главного управления материально-технического обеспечении с 2018 года. Он скончался от сердечной недостаточности в 2020 году.
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