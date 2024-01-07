https://ria.ru/20240107/obstrely-1920072103.html
В Донецке при обстрелах повреждены здания больницы и завода
В Донецке при обстрелах повреждены здания больницы и завода - РИА Новости, 07.01.2024
В Донецке при обстрелах повреждены здания больницы и завода
Несколько зданий, включая Центральную городскую больницу №6 и Донецкий металлургический завод, повреждены в субботу в результате обстрелов Донецка со стороны... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T17:57
2024-01-07T17:57
2024-01-07T17:57
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ДОНЕЦК, 7 янв - РИА Новости. Несколько зданий, включая Центральную городскую больницу №6 и Донецкий металлургический завод, повреждены в субботу в результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ ракетами из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале."Зафиксированы повреждения по шести адресам: Ленинский район: - Центральная городская клиническая больница №6 по Клинической улице (корпус хирургического отделения, корпус физиотерапевтического отделения, корпус акушерско-гинекологического отделения (роддом), хозблок), ООО "Геркулес-Молоко", цех по производству готовой пищевой продукции по Клинической улице, 8, ООО "Донецкий металлургический завод", заводоуправление и гаражи по Клинической улице", - говорится в сообщении представительства.Представительство также сообщило, что в результате обстрелов были повреждены частные жилые дома и транспортное средство по улице Клиническая, 5 и 7/7. Отмечается, что в Буденновском районе Донецка повреждения получила компания "Спецтехника", а также трактор и автомобиль по улице Светлого Пути.
https://ria.ru/20240107/isterika-1920023453.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Донецке при обстрелах повреждены здания больницы и завода
ДНР в СЦКК: при обстрелах ВСУ Донецка повреждены больница, завод и другие здания