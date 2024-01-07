Рейтинг@Mail.ru
В Донецке при обстрелах повреждены здания больницы и завода - РИА Новости, 07.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:57 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/obstrely-1920072103.html
В Донецке при обстрелах повреждены здания больницы и завода
В Донецке при обстрелах повреждены здания больницы и завода - РИА Новости, 07.01.2024
В Донецке при обстрелах повреждены здания больницы и завода
Несколько зданий, включая Центральную городскую больницу №6 и Донецкий металлургический завод, повреждены в субботу в результате обстрелов Донецка со стороны... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T17:57
2024-01-07T17:57
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
ленинский район
донецкий металлургический завод
вооруженные силы украины
сцкк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919316088_17:0:2534:1416_1920x0_80_0_0_014b9c3498df31b301112eb5426b3770.png
ДОНЕЦК, 7 янв - РИА Новости. Несколько зданий, включая Центральную городскую больницу №6 и Донецкий металлургический завод, повреждены в субботу в результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ ракетами из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале."Зафиксированы повреждения по шести адресам: Ленинский район: - Центральная городская клиническая больница №6 по Клинической улице (корпус хирургического отделения, корпус физиотерапевтического отделения, корпус акушерско-гинекологического отделения (роддом), хозблок), ООО "Геркулес-Молоко", цех по производству готовой пищевой продукции по Клинической улице, 8, ООО "Донецкий металлургический завод", заводоуправление и гаражи по Клинической улице", - говорится в сообщении представительства.Представительство также сообщило, что в результате обстрелов были повреждены частные жилые дома и транспортное средство по улице Клиническая, 5 и 7/7. Отмечается, что в Буденновском районе Донецка повреждения получила компания "Спецтехника", а также трактор и автомобиль по улице Светлого Пути.
https://ria.ru/20240107/isterika-1920023453.html
донецк
донецкая народная республика
ленинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919316088_331:0:2219:1416_1920x0_80_0_0_1de8f7fd69d35bb6e229cdc3b27ae8bb.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк, донецкая народная республика, ленинский район, донецкий металлургический завод, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Ленинский район, Донецкий металлургический завод, Вооруженные силы Украины, СЦКК
В Донецке при обстрелах повреждены здания больницы и завода

ДНР в СЦКК: при обстрелах ВСУ Донецка повреждены больница, завод и другие здания

© РИА Новости Последствия обстрела Донецка украинскими войсками
Последствия обстрела Донецка украинскими войсками
© РИА Новости
Последствия обстрела Донецка украинскими войсками. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 янв - РИА Новости. Несколько зданий, включая Центральную городскую больницу №6 и Донецкий металлургический завод, повреждены в субботу в результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ ракетами из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале.
«
"Зафиксированы повреждения по шести адресам: Ленинский район: - Центральная городская клиническая больница №6 по Клинической улице (корпус хирургического отделения, корпус физиотерапевтического отделения, корпус акушерско-гинекологического отделения (роддом), хозблок), ООО "Геркулес-Молоко", цех по производству готовой пищевой продукции по Клинической улице, 8, ООО "Донецкий металлургический завод", заводоуправление и гаражи по Клинической улице", - говорится в сообщении представительства.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
"Срыв". В Британии заявили об истерике Залужного из-за российских ударов
Вчера, 09:34
Представительство также сообщило, что в результате обстрелов были повреждены частные жилые дома и транспортное средство по улице Клиническая, 5 и 7/7. Отмечается, что в Буденновском районе Донецка повреждения получила компания "Спецтехника", а также трактор и автомобиль по улице Светлого Пути.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаЛенинский районДонецкий металлургический заводВооруженные силы УкраиныСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала