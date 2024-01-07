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ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 07.01.2024
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18:30 07.01.2024 (обновлено: 18:45 07.01.2024)
https://ria.ru/20240107/obstrel-1920074367.html
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 07.01.2024
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска в 18.15 выпустили четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T18:30
2024-01-07T18:45
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
сцкк
куйбышевский район
нато
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ДОНЕЦК, 7 янв - РИА Новости. Украинские войска в 18.15 выпустили четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18.15 - населенный пункт Карловка - г. Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров м (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.Кроме того, там сообщили, что в 15.40 по Донецку (Кировский и Куйбышевский районы) выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, в 16.45 по Кировскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров, в 17.00 по Горловке (Центрально-Городской район) - два снаряда калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240105/krakh-1919812050.html
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в мире, донецк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, сцкк, куйбышевский район, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Куйбышевский район, НАТО
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку четыре кассетных снаряда

© РИА Новости Последствия обстрела Донецка украинскими войсками
Последствия обстрела Донецка украинскими войсками
© РИА Новости
Последствия обстрела Донецка украинскими войсками. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 янв - РИА Новости. Украинские войска в 18.15 выпустили четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18.15 - населенный пункт Карловка - г. Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров м (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.
Кроме того, там сообщили, что в 15.40 по Донецку (Кировский и Куйбышевский районы) выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, в 16.45 по Кировскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров, в 17.00 по Горловке (Центрально-Городской район) - два снаряда калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаСЦКККуйбышевский районНАТО
 
 
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