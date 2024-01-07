ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку четыре кассетных снаряда
© РИА Новости Последствия обстрела Донецка украинскими войсками
© РИА Новости
Последствия обстрела Донецка украинскими войсками. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 янв - РИА Новости. Украинские войска в 18.15 выпустили четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18.15 - населенный пункт Карловка - г. Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров м (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.
Кроме того, там сообщили, что в 15.40 по Донецку (Кировский и Куйбышевский районы) выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, в 16.45 по Кировскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров, в 17.00 по Горловке (Центрально-Городской район) - два снаряда калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.