https://ria.ru/20240107/obstrel-1920074367.html

ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами

ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 07.01.2024

ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска в 18.15 выпустили четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T18:30

2024-01-07T18:30

2024-01-07T18:45

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

сцкк

куйбышевский район

нато

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ДОНЕЦК, 7 янв - РИА Новости. Украинские войска в 18.15 выпустили четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18.15 - населенный пункт Карловка - г. Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров м (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.Кроме того, там сообщили, что в 15.40 по Донецку (Кировский и Куйбышевский районы) выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, в 16.45 по Кировскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров, в 17.00 по Горловке (Центрально-Городской район) - два снаряда калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240105/krakh-1919812050.html

донецк

донецкая народная республика

куйбышевский район

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, сцкк, куйбышевский район, нато