https://ria.ru/20240107/obstrel-1920053484.html
ВСУ атаковали Старомихайловку при помощи беспилотника
ВСУ атаковали Старомихайловку при помощи беспилотника - РИА Новости, 07.01.2024
ВСУ атаковали Старомихайловку при помощи беспилотника
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника на Старомихайловку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T14:49
2024-01-07T14:49
2024-01-07T14:49
специальная военная операция на украине
происшествия
старомихайловка
украина
куйбышевский район
нато
сцкк
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника на Старомихайловку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.10 - населенный пункт Старомихайловка: сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, там сообщили, что в 13.55 по Куйбышевскому району Донецка было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240107/gorlovka-1920052849.html
https://ria.ru/20240107/bespilotnik-1920050166.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, старомихайловка, украина, куйбышевский район, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Старомихайловка, Украина, Куйбышевский район, НАТО, СЦКК
ВСУ атаковали Старомихайловку при помощи беспилотника
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Старомихайловку в ДНР