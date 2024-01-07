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Село Козино в Курской области частично осталось без света после обстрела - РИА Новости, 07.01.2024
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13:57 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/obstrel-1920049085.html
Село Козино в Курской области частично осталось без света после обстрела
Село Козино в Курской области частично осталось без света после обстрела - РИА Новости, 07.01.2024
Село Козино в Курской области частично осталось без света после обстрела
Приграничное село Козино Рыльского района Курской области частично осталось без электричества после обстрела со стороны Украины, обошлось без пострадавших,... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T13:57
2024-01-07T13:57
происшествия
курская область
рыльский район
украина
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 7 янв - РИА Новости. Приграничное село Козино Рыльского района Курской области частично осталось без электричества после обстрела со стороны Украины, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Удар по Рыльском району Курской области был нанесен со стороны Украины днем в воскресенье. "Со стороны Украины обстреляно село Козино Рыльского района. Никто из жителей не пострадал… В населённом пункте частично отсутствует электроснабжение. Аварийные бригады приступят к его восстановлению, как только будет безопасно", - сообщил Старовойт. По данным губернатора, в результате обстрела были выбиты стекла в одном домовладении. Глава региона пообещал помочь с ремонтом собственнику жилья. Рыльский район - один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
https://ria.ru/20240107/obstrel-1920032419.html
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курская область
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происшествия, курская область, рыльский район, украина, роман старовойт
Происшествия, Курская область, Рыльский район, Украина, Роман Старовойт
Село Козино в Курской области частично осталось без света после обстрела

Приграничное село в Курской области частично осталось без света после обстрела

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 7 янв - РИА Новости. Приграничное село Козино Рыльского района Курской области частично осталось без электричества после обстрела со стороны Украины, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Удар по Рыльском району Курской области был нанесен со стороны Украины днем в воскресенье.
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"Со стороны Украины обстреляно село Козино Рыльского района. Никто из жителей не пострадал… В населённом пункте частично отсутствует электроснабжение. Аварийные бригады приступят к его восстановлению, как только будет безопасно", - сообщил Старовойт.
По данным губернатора, в результате обстрела были выбиты стекла в одном домовладении. Глава региона пообещал помочь с ремонтом собственнику жилья.
Рыльский район - один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
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ПроисшествияКурская областьРыльский районУкраинаРоман Старовойт
 
 
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