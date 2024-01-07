https://ria.ru/20240107/obstrel-1920049085.html

Село Козино в Курской области частично осталось без света после обстрела

Село Козино в Курской области частично осталось без света после обстрела - РИА Новости, 07.01.2024

Село Козино в Курской области частично осталось без света после обстрела

Приграничное село Козино Рыльского района Курской области частично осталось без электричества после обстрела со стороны Украины, обошлось без пострадавших,... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T13:57

2024-01-07T13:57

2024-01-07T13:57

происшествия

курская область

рыльский район

украина

роман старовойт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg

ВОРОНЕЖ, 7 янв - РИА Новости. Приграничное село Козино Рыльского района Курской области частично осталось без электричества после обстрела со стороны Украины, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Удар по Рыльском району Курской области был нанесен со стороны Украины днем в воскресенье. "Со стороны Украины обстреляно село Козино Рыльского района. Никто из жителей не пострадал… В населённом пункте частично отсутствует электроснабжение. Аварийные бригады приступят к его восстановлению, как только будет безопасно", - сообщил Старовойт. По данным губернатора, в результате обстрела были выбиты стекла в одном домовладении. Глава региона пообещал помочь с ремонтом собственнику жилья. Рыльский район - один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

https://ria.ru/20240107/obstrel-1920032419.html

https://ria.ru/20240107/obstrel-1920038179.html

курская область

рыльский район

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, курская область, рыльский район, украина, роман старовойт