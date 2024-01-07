https://ria.ru/20240107/obstrel-1920038179.html

ВСУ обстреляли два района Донецка

ВСУ обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 07.01.2024

ВСУ обстреляли два района Донецка

Украинские войска за 15 минут выпустили пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка, сообщает... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T12:03

2024-01-07T12:03

2024-01-07T12:03

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

петровский район

украина

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 7 янв - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.55 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров... 10.10 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240107/obstrel-1920025097.html

https://ria.ru/20240107/pushilin-1920010185.html

донецк

петровский район

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецк, петровский район, украина, нато, сцкк