https://ria.ru/20240107/obstrel-1920038179.html
ВСУ обстреляли два района Донецка
ВСУ обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 07.01.2024
ВСУ обстреляли два района Донецка
Украинские войска за 15 минут выпустили пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка, сообщает... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T12:03
2024-01-07T12:03
2024-01-07T12:03
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
петровский район
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нато
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ДОНЕЦК, 7 янв - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.55 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров... 10.10 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240107/obstrel-1920025097.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, донецк, петровский район, украина, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Петровский район, Украина, НАТО, СЦКК
ВСУ обстреляли два района Донецка
ВСУ за 15 минут выпустили по двум районам Донецка пять натовских снарядов