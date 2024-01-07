https://ria.ru/20240107/obstrel-1920033508.html
ВСУ за сутки нанесли 94 удара по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 94 удара по Херсонской области - РИА Новости, 07.01.2024
ВСУ за сутки нанесли 94 удара по Херсонской области
За день украинская армия нанесла по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонской области 94 артиллерийских удара, сообщил журналистам источник, знакомый с... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T11:08
2024-01-07T11:08
2024-01-07T11:08
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херсонская область
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ГЕНИЧЕСК, 7 янв - РИА Новости. За день украинская армия нанесла по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонской области 94 артиллерийских удара, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает обстреливать мирные объекты и жилые районы левобережья Херсонской области. За день было нанесено 94 удара по гражданской инфраструктуре: 64 днем и 30 с наступлением темноты ", - сообщил источник. Под огнем украинской армии оказалась Песчановка, Казачьи Лагеря, Саги, Алешки, Новая Маячка, Корсунка, Подстепное, Кардашинка, Новая Збурьевка. Разрушения инфраструктуры области и жертвы среди населения уточняются.
https://ria.ru/20240107/obstrel-1920032419.html
https://ria.ru/20240107/obstrel-1919999908.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область
В мире, Херсонская область
ВСУ за сутки нанесли 94 удара по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 94 удара по гражданской инфраструктуре Херсонской области
ГЕНИЧЕСК, 7 янв - РИА Новости. За день украинская армия нанесла по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонской области 94 артиллерийских удара, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Преступный киевский режим продолжает обстреливать мирные объекты и жилые районы левобережья Херсонской области. За день было нанесено 94 удара по гражданской инфраструктуре: 64 днем и 30 с наступлением темноты ", - сообщил источник.
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Под огнем украинской армии оказалась Песчановка, Казачьи Лагеря, Саги, Алешки, Новая Маячка, Корсунка, Подстепное, Кардашинка, Новая Збурьевка.
Разрушения инфраструктуры области и жертвы среди населения уточняются.
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