https://ria.ru/20240107/obstrel-1920033508.html

ВСУ за сутки нанесли 94 удара по Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли 94 удара по Херсонской области - РИА Новости, 07.01.2024

ВСУ за сутки нанесли 94 удара по Херсонской области

За день украинская армия нанесла по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонской области 94 артиллерийских удара, сообщил журналистам источник, знакомый с... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T11:08

2024-01-07T11:08

2024-01-07T11:08

в мире

херсонская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907240217_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_16a864ef4eb1737c23b98f0a1bbff3ec.jpg

ГЕНИЧЕСК, 7 янв - РИА Новости. За день украинская армия нанесла по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонской области 94 артиллерийских удара, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает обстреливать мирные объекты и жилые районы левобережья Херсонской области. За день было нанесено 94 удара по гражданской инфраструктуре: 64 днем и 30 с наступлением темноты ", - сообщил источник. Под огнем украинской армии оказалась Песчановка, Казачьи Лагеря, Саги, Алешки, Новая Маячка, Корсунка, Подстепное, Кардашинка, Новая Збурьевка. Разрушения инфраструктуры области и жертвы среди населения уточняются.

https://ria.ru/20240107/obstrel-1920032419.html

https://ria.ru/20240107/obstrel-1919999908.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, херсонская область