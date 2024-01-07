Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки нанесли 94 удара по Херсонской области - РИА Новости, 07.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:08 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/obstrel-1920033508.html
ВСУ за сутки нанесли 94 удара по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 94 удара по Херсонской области - РИА Новости, 07.01.2024
ВСУ за сутки нанесли 94 удара по Херсонской области
За день украинская армия нанесла по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонской области 94 артиллерийских удара, сообщил журналистам источник, знакомый с... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T11:08
2024-01-07T11:08
в мире
херсонская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907240217_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_16a864ef4eb1737c23b98f0a1bbff3ec.jpg
ГЕНИЧЕСК, 7 янв - РИА Новости. За день украинская армия нанесла по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонской области 94 артиллерийских удара, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает обстреливать мирные объекты и жилые районы левобережья Херсонской области. За день было нанесено 94 удара по гражданской инфраструктуре: 64 днем и 30 с наступлением темноты ", - сообщил источник. Под огнем украинской армии оказалась Песчановка, Казачьи Лагеря, Саги, Алешки, Новая Маячка, Корсунка, Подстепное, Кардашинка, Новая Збурьевка. Разрушения инфраструктуры области и жертвы среди населения уточняются.
https://ria.ru/20240107/obstrel-1920032419.html
https://ria.ru/20240107/obstrel-1919999908.html
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907240217_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_79b624540c4ab24bde98700b9aa7cd88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсонская область
В мире, Херсонская область
ВСУ за сутки нанесли 94 удара по Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли 94 удара по гражданской инфраструктуре Херсонской области

© Владимир Сальдо/TelegramПоследствие обстрела в Херсонской области
Последствие обстрела в Херсонской области
© Владимир Сальдо/Telegram
Последствие обстрела в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 7 янв - РИА Новости. За день украинская армия нанесла по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонской области 94 артиллерийских удара, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Преступный киевский режим продолжает обстреливать мирные объекты и жилые районы левобережья Херсонской области. За день было нанесено 94 удара по гражданской инфраструктуре: 64 днем и 30 с наступлением темноты ", - сообщил источник.
Разбитое стекло - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
ВСУ за сутки обстреляли шесть районов Белгородской области
Вчера, 10:59
Под огнем украинской армии оказалась Песчановка, Казачьи Лагеря, Саги, Алешки, Новая Маячка, Корсунка, Подстепное, Кардашинка, Новая Збурьевка.
Разрушения инфраструктуры области и жертвы среди населения уточняются.
Сотрудник СЦКК Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами
Вчера, 01:19
 
В миреХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала