https://ria.ru/20240107/obstrel-1920032419.html
ВСУ за сутки обстреляли шесть районов Белгородской области
ВСУ за сутки обстреляли шесть районов Белгородской области - РИА Новости, 07.01.2024
ВСУ за сутки обстреляли шесть районов Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли шесть приграничных районов Белгородской области, выпустив порядка 130 снарядов, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T10:59
2024-01-07T10:59
2024-01-07T10:59
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
красный октябрь
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 7 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли шесть приграничных районов Белгородской области, выпустив порядка 130 снарядов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В воскресенье он опубликовал сводку об ударах противника по региону за 6 января. За сутки украинская армия обстреляла территорию области из разных видов вооружений, таких как РСЗО, гранатометы, артиллерию, минометы и дрон-камикадзе. Всего было выпущено 129 снарядов, включая 5 взрывных устройств с дронов. Это наибольшее количество выпущенных боеприпасов по региону с начала января. Большая часть обстрелов пришлась на Грайворонский горокруг (56 снарядов) и Белгородский район (38 снарядов). "В Белгородском районе по селу Наумовка выпущено 13 артиллерийских снарядов, по селу Красный Хутор – 10 гранатометных выстрелов, по селу Красный Октябрь – один снаряд из РСЗО, по селу Устинка – 10 артиллерийских снарядов. Также в Красном Хуторе и Наумовке с БПЛА сброшено по одному взрывному устройству, в Щетиновке – 2 взрывных устройства. В селе Устинка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе", - написал Гладков. Он добавил, что новые повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, гараже и торговом центре в поселке Разумное. В Борисовском районе, по словам главы области, три раза из гранатомета обстреляли окраину села Богун-Городок. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 8 минометных снарядов. По данным губернатора, в Краснояружском районе по окраинам сел Поповка, Демидовка, Графовка и Репяховка установлено в сумме 10 прилетов. В Шебекинском городском округе по поселку Ленинский выпущено 7 минометных снарядов, по селу Белянка – 5, по селу Терезовка – 2 минометных снаряда. "В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпущено 6 минометных снарядов, по окраине села Дроновка – 2 снаряда ствольной артиллерии и 2 минометных снаряда, по окраине села Мокрая Орловка – 4 минометных снаряда, по окраине села Новостроевка-Вторая – 29 гранатометных выстрелов, по селу Козинка – 9 минометных снарядов, по окраине села Пороз – 3 минометных снаряда. Также в селе Пороз противник пытался атаковать инфраструктурный объект, сбросив взрывное устройство с БВС (беспилотного воздушного судна – ред.)", - уточнил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240107/pushilin-1920010185.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, белгородский район, красный октябрь, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Красный Октябрь, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ за сутки обстреляли шесть районов Белгородской области
ВСУ за сутки обстреляли шесть белгородских районов, выпустив 129 снарядов
БЕЛГОРОД, 7 янв - РИА Новости.
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли шесть приграничных районов Белгородской области, выпустив порядка 130 снарядов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале
.
В воскресенье он опубликовал сводку об ударах противника по региону за 6 января. За сутки украинская армия обстреляла территорию области из разных видов вооружений, таких как РСЗО, гранатометы, артиллерию, минометы и дрон-камикадзе. Всего было выпущено 129 снарядов, включая 5 взрывных устройств с дронов. Это наибольшее количество выпущенных боеприпасов по региону с начала января. Большая часть обстрелов пришлась на Грайворонский горокруг (56 снарядов) и Белгородский район
(38 снарядов).
"В Белгородском районе по селу Наумовка выпущено 13 артиллерийских снарядов, по селу Красный Хутор – 10 гранатометных выстрелов, по селу Красный Октябрь
– один снаряд из РСЗО, по селу Устинка – 10 артиллерийских снарядов. Также в Красном Хуторе и Наумовке с БПЛА сброшено по одному взрывному устройству, в Щетиновке – 2 взрывных устройства. В селе Устинка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе", - написал Гладков.
Он добавил, что новые повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, гараже и торговом центре в поселке Разумное. В Борисовском районе, по словам главы области, три раза из гранатомета обстреляли окраину села Богун-Городок. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 8 минометных снарядов.
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По данным губернатора, в Краснояружском районе по окраинам сел Поповка, Демидовка, Графовка и Репяховка установлено в сумме 10 прилетов. В Шебекинском городском округе по поселку Ленинский выпущено 7 минометных снарядов, по селу Белянка – 5, по селу Терезовка – 2 минометных снаряда.
"В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпущено 6 минометных снарядов, по окраине села Дроновка – 2 снаряда ствольной артиллерии и 2 минометных снаряда, по окраине села Мокрая Орловка – 4 минометных снаряда, по окраине села Новостроевка-Вторая – 29 гранатометных выстрелов, по селу Козинка – 9 минометных снарядов, по окраине села Пороз – 3 минометных снаряда. Также в селе Пороз противник пытался атаковать инфраструктурный объект, сбросив взрывное устройство с БВС (беспилотного воздушного судна – ред.)", - уточнил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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