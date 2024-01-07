https://ria.ru/20240107/obstrel-1920025097.html
Три пациента больницы в Донецке пострадали при обстреле
Три пациента больницы в Донецке пострадали при обстреле - РИА Новости, 07.01.2024
Три пациента больницы в Донецке пострадали при обстреле
Три пациента больницы пострадали при обстреле Ленинского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T09:45
2024-01-07T09:45
2024-01-07T11:03
специальная военная операция на украине
донецк
ленинский район
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 7 янв — РИА Новости. Три пациента больницы пострадали при обстреле Ленинского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В Ленинском районе на территории больницы № 6 по улице Клинической ранены три пациента", — написал он.Их анкетные данные сейчас уточняют.Кулемзин добавил, что в здании больницы пострадали кровля и остекление. Также повреждения получили теплотрасса, газопровод, трансформаторная подстанция и автомобиль.Украинские военные во время зимних праздников ежедневно наносят удары по Донецку. Так, только при обстреле ВСУ центра города в новогоднюю ночь погибли четыре человека, еще 13 получили ранения.Как подчеркнул в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин, киевский режим перешел грани, нанося удары по мирным кварталам Донецка и Белгорода. Он отметил, что Россия отвечает на такие действия противника очень жестко, но при этом бьет только по военным объектам.
https://ria.ru/20240107/lozh-1920015813.html
донецк
ленинский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/07/1920028407_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d6dc74ab715334f32ee7b764d2b4d13b.jpg
Больница в Донецке после удара ВСУ в канун Рождества
Больница в Донецке после удара ВСУ в канун Рождества
2024-01-07T09:45
true
PT1M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, ленинский район, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Ленинский район, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
Три пациента больницы в Донецке пострадали при обстреле
Три пациента больницы в Донецке пострадали при обстреле со стороны ВСУ
ДОНЕЦК, 7 янв — РИА Новости.
Три пациента больницы пострадали при обстреле Ленинского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале
.
«
"В Ленинском районе на территории больницы № 6 по улице Клинической ранены три пациента", — написал он.
Их анкетные данные сейчас уточняют.
Кулемзин добавил, что в здании больницы пострадали кровля и остекление. Также повреждения получили теплотрасса, газопровод, трансформаторная подстанция и автомобиль.
Украинские военные во время зимних праздников ежедневно наносят удары по Донецку. Так, только при обстреле ВСУ центра города в новогоднюю ночь погибли четыре человека, еще 13 получили ранения.
Как подчеркнул в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин, киевский режим перешел грани, нанося удары по мирным кварталам Донецка и Белгорода. Он отметил, что Россия отвечает на такие действия противника очень жестко, но при этом бьет только по военным объектам.
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