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Три пациента больницы в Донецке пострадали при обстреле - РИА Новости, 07.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:45 07.01.2024 (обновлено: 11:03 07.01.2024)
https://ria.ru/20240107/obstrel-1920025097.html
Три пациента больницы в Донецке пострадали при обстреле
Три пациента больницы в Донецке пострадали при обстреле - РИА Новости, 07.01.2024
Три пациента больницы в Донецке пострадали при обстреле
Три пациента больницы пострадали при обстреле Ленинского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T09:45
2024-01-07T11:03
специальная военная операция на украине
донецк
ленинский район
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 7 янв — РИА Новости. Три пациента больницы пострадали при обстреле Ленинского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. &quot;В Ленинском районе на территории больницы № 6 по улице Клинической ранены три пациента&quot;, — написал он.Их анкетные данные сейчас уточняют.Кулемзин добавил, что в здании больницы пострадали кровля и остекление. Также повреждения получили теплотрасса, газопровод, трансформаторная подстанция и автомобиль.Украинские военные во время зимних праздников ежедневно наносят удары по Донецку. Так, только при обстреле ВСУ центра города в новогоднюю ночь погибли четыре человека, еще 13 получили ранения.Как подчеркнул в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин, киевский режим перешел грани, нанося удары по мирным кварталам Донецка и Белгорода. Он отметил, что Россия отвечает на такие действия противника очень жестко, но при этом бьет только по военным объектам.
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донецк
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Больница в Донецке после удара ВСУ в канун Рождества
Больница в Донецке после удара ВСУ в канун Рождества
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донецк, ленинский район, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Ленинский район, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
Три пациента больницы в Донецке пострадали при обстреле

Три пациента больницы в Донецке пострадали при обстреле со стороны ВСУ

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 янв — РИА Новости. Три пациента больницы пострадали при обстреле Ленинского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
«

"В Ленинском районе на территории больницы № 6 по улице Клинической ранены три пациента", — написал он.

Их анкетные данные сейчас уточняют.
Кулемзин добавил, что в здании больницы пострадали кровля и остекление. Также повреждения получили теплотрасса, газопровод, трансформаторная подстанция и автомобиль.
Украинские военные во время зимних праздников ежедневно наносят удары по Донецку. Так, только при обстреле ВСУ центра города в новогоднюю ночь погибли четыре человека, еще 13 получили ранения.
Как подчеркнул в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин, киевский режим перешел грани, нанося удары по мирным кварталам Донецка и Белгорода. Он отметил, что Россия отвечает на такие действия противника очень жестко, но при этом бьет только по военным объектам.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкЛенинский районАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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