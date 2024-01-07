https://ria.ru/20240107/obstrel-1920025097.html

Три пациента больницы в Донецке пострадали при обстреле

Три пациента больницы в Донецке пострадали при обстреле - РИА Новости, 07.01.2024

Три пациента больницы в Донецке пострадали при обстреле

Три пациента больницы пострадали при обстреле Ленинского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T09:45

2024-01-07T09:45

2024-01-07T11:03

специальная военная операция на украине

донецк

ленинский район

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 7 янв — РИА Новости. Три пациента больницы пострадали при обстреле Ленинского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В Ленинском районе на территории больницы № 6 по улице Клинической ранены три пациента", — написал он.Их анкетные данные сейчас уточняют.Кулемзин добавил, что в здании больницы пострадали кровля и остекление. Также повреждения получили теплотрасса, газопровод, трансформаторная подстанция и автомобиль.Украинские военные во время зимних праздников ежедневно наносят удары по Донецку. Так, только при обстреле ВСУ центра города в новогоднюю ночь погибли четыре человека, еще 13 получили ранения.Как подчеркнул в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин, киевский режим перешел грани, нанося удары по мирным кварталам Донецка и Белгорода. Он отметил, что Россия отвечает на такие действия противника очень жестко, но при этом бьет только по военным объектам.

https://ria.ru/20240107/lozh-1920015813.html

донецк

ленинский район

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Больница в Донецке после удара ВСУ в канун Рождества Больница в Донецке после удара ВСУ в канун Рождества 2024-01-07T09:45 true PT1M28S

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Варвара Скокшина

донецк, ленинский район, алексей кулемзин (донецк), происшествия