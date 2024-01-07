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ВСУ в канун Рождества нанесли удар по горбольнице в Донецке - РИА Новости, 07.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:49 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/obstrel-1920002216.html
ВСУ в канун Рождества нанесли удар по горбольнице в Донецке
ВСУ в канун Рождества нанесли удар по горбольнице в Донецке - РИА Новости, 07.01.2024
ВСУ в канун Рождества нанесли удар по горбольнице в Донецке
ВСУ в канун Рождества ударили по территории центральной городской больницы №6 в Донецке в Ленинском районе, есть пострадавшие среди пациентов больницы,... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T01:49
2024-01-07T01:49
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ДОНЕЦК, 7 янв - РИА Новости. ВСУ в канун Рождества ударили по территории центральной городской больницы №6 в Донецке в Ленинском районе, есть пострадавшие среди пациентов больницы, повреждено остекление и фасад, выбиты оконные рамы и двери, передает корреспондент РИА Новости. По данным представительства ДНР в СЦКК по состоянию на 23.30 мск 6 января, при обстреле пострадали три пациента ЦГКБ №6. Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, помимо больницы повреждены теплотрасса и два частных дома в непосредственной близости от места "прилета" снаряда. Персонал больницы эвакуировал пациентов в убежище, а раненым оказали медицинскую помощь. "Сидел в палате на кровати, ранило в спину осколком, шею просто посекло стеклами", - рассказал один из пациентов. Другая пациентка, получившая легкое ранение, в момент удара лежала в палате на кровати под окном. На вопрос, испугалась ли она во время обстрела, ответила, что нет, потому что "все время под обстрелом на "Северном" (название Киевского района Донецка - ред.)". "Тут мы все вышли, закрыли дверь, и вот это вот все случилось, сказать страшно - это ни о чем не сказать, просто мы побежали сразу людей спасать - это самое главное", - вспоминает момент удара сотрудница медучреждения. В представительстве ДНР в СЦКК также сообщали, что всего за сутки украинские войска 76 раз обстреляли территорию республики, выпустив 232 боеприпаса. Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка. Погибли три гражданских лица в Червоногвардейском районе Макеевки, Никитовском районе Горловки. Ранения получили 12 гражданских лиц в Куйбышевском, Ленинском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Никитовском районе Горловки.
https://ria.ru/20240107/obstrel-1919999908.html
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донецк, горловка, макеевка, сцкк, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Макеевка, СЦКК, В мире
ВСУ в канун Рождества нанесли удар по горбольнице в Донецке

ВСУ в канун Рождества ударили по горбольнице в Донецке, есть пострадавшие

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ДОНЕЦК, 7 янв - РИА Новости. ВСУ в канун Рождества ударили по территории центральной городской больницы №6 в Донецке в Ленинском районе, есть пострадавшие среди пациентов больницы, повреждено остекление и фасад, выбиты оконные рамы и двери, передает корреспондент РИА Новости.
По данным представительства ДНР в СЦКК по состоянию на 23.30 мск 6 января, при обстреле пострадали три пациента ЦГКБ №6.
Сотрудник СЦКК Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами
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Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, помимо больницы повреждены теплотрасса и два частных дома в непосредственной близости от места "прилета" снаряда. Персонал больницы эвакуировал пациентов в убежище, а раненым оказали медицинскую помощь.
"Сидел в палате на кровати, ранило в спину осколком, шею просто посекло стеклами", - рассказал один из пациентов.
Другая пациентка, получившая легкое ранение, в момент удара лежала в палате на кровати под окном. На вопрос, испугалась ли она во время обстрела, ответила, что нет, потому что "все время под обстрелом на "Северном" (название Киевского района Донецка - ред.)".
"Тут мы все вышли, закрыли дверь, и вот это вот все случилось, сказать страшно - это ни о чем не сказать, просто мы побежали сразу людей спасать - это самое главное", - вспоминает момент удара сотрудница медучреждения.
В представительстве ДНР в СЦКК также сообщали, что всего за сутки украинские войска 76 раз обстреляли территорию республики, выпустив 232 боеприпаса. Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка. Погибли три гражданских лица в Червоногвардейском районе Макеевки, Никитовском районе Горловки. Ранения получили 12 гражданских лиц в Куйбышевском, Ленинском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Никитовском районе Горловки.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаМакеевкаСЦККВ мире
 
 
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