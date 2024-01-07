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ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 07.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:19 07.01.2024 (обновлено: 01:20 07.01.2024)
https://ria.ru/20240107/obstrel-1919999908.html
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 07.01.2024
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска выпустили два кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T01:19
2024-01-07T01:20
специальная военная операция на украине
сцкк
нато
куйбышевский район
в мире
донецк
украина
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили два кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240106/obstrel-1919951370.html
куйбышевский район
донецк
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сцкк, нато, куйбышевский район, в мире, донецк, украина
Специальная военная операция на Украине, СЦКК, НАТО, Куйбышевский район, В мире, Донецк, Украина
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами

ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка два кассетных снаряда

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК Донецкой народной республики
Сотрудник СЦКК Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Сотрудник СЦКК Донецкой народной республики. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили два кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
При обстреле Горловки погиб мирный житель
Вчера, 15:35
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
 
Специальная военная операция на УкраинеСЦККНАТОКуйбышевский районВ миреДонецкУкраина
 
 
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