https://ria.ru/20240107/obstrel-1919998731.html
Украинские войска за сутки 76 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 76 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 07.01.2024
Украинские войска за сутки 76 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 76 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 232 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T01:00
2024-01-07T01:00
2024-01-07T01:00
специальная военная операция на украине
сцкк
горловка
макеевка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 7 янв - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 76 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 232 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительством зафиксировано 76 фактов ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... На донецком направлении противник совершил 38 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, ударных БПЛА. На горловском - 31 обстрел из артиллерии 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, ударных БПЛА. На ясиноватском - семь обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью", - сообщает представительство в своем Telegram-канале. Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка. Погибли три гражданских лица в Червоногвардейском районе Макеевки, Никитовском районе Горловки. Ранения получили 12 гражданских лиц в Куйбышевском, Ленинском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Никитовском районе Горловки. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 48 обстрелов.
https://ria.ru/20240106/obstrel-1919951370.html
горловка
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сцкк, горловка, макеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, СЦКК, Горловка, Макеевка, Донецкая Народная Республика
Украинские войска за сутки 76 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 76 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 232 боеприпаса