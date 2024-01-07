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"Пришло время": немцы вспомнили историю после призывов к ударам по России - РИА Новости, 07.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:49 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/nemtsy-1920007172.html
"Пришло время": немцы вспомнили историю после призывов к ударам по России
"Пришло время": немцы вспомнили историю после призывов к ударам по России - РИА Новости, 07.01.2024
"Пришло время": немцы вспомнили историю после призывов к ударам по России
Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали призыв депутатов бундестага поставить Украине крылатые ракеты Taurus. РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T03:49
2024-01-07T03:49
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
россия
олаф шольц
нато
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали призыв депутатов бундестага поставить Украине крылатые ракеты Taurus.Ранее депутаты Сара Нанни (Зеленые), Родерих Кизеветтер (ХДС) и Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (СвДП) призвали канцлера Германии Олафа Шольца передать Киеву крылатые ракеты Taurus. Кроме того, Нанни и Кизеветтер открыто заявили о необходимости наносить удары по России."Чудо-оружие и успешные контрнаступления. Что-то мне это напоминает", — написал Gido B."Это не наша война. Или действующие партии хотят прямой войны с Россией в интересах США и Великобритании?" — задался вопросом Jazek R."Оружие не создает мир!!! Насколько мне известно, в истории нет ни одного задокументированного случая. Безумию должен быть положен конец", — призвал Andreas A."Ах да, Украина должна потратить еще несколько миллиардов, и еще большее количество бедняг должны расстаться с жизнью", — посетовал Ingeborg G."Ракетный обстрел отеля "Палас" в Харькове стал серьезным ударом по персоналу НАТО на Украине. Теперь трансатлантикам нужен следующий этап эскалации. До сих пор мы постоянно слышали от них: что еще могут сделать русские, их силы уже на исходе. А русские после каждой новой поставки оружия наносят все более сильные удары", — предупредил Tomi F."Ракеты Taurus не спасут Украину", — заметил Ulrich H."Пришло время взглянуть правде в глаза. Несколько Taurus уже ничего не изменят, как в свое время и танки Leopard", — констатировал der Herr W.
https://ria.ru/20240105/territorii-1919819135.html
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в мире, германия, украина, россия, олаф шольц, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Россия, Олаф Шольц, НАТО

"Пришло время": немцы вспомнили историю после призывов к ударам по России

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали призыв депутатов бундестага поставить Украине крылатые ракеты Taurus.
Ранее депутаты Сара Нанни (Зеленые), Родерих Кизеветтер (ХДС) и Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (СвДП) призвали канцлера Германии Олафа Шольца передать Киеву крылатые ракеты Taurus. Кроме того, Нанни и Кизеветтер открыто заявили о необходимости наносить удары по России.
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"Чудо-оружие и успешные контрнаступления. Что-то мне это напоминает", — написал Gido B.
"Это не наша война. Или действующие партии хотят прямой войны с Россией в интересах США и Великобритании?" — задался вопросом Jazek R.
«
"Оружие не создает мир!!! Насколько мне известно, в истории нет ни одного задокументированного случая. Безумию должен быть положен конец", — призвал Andreas A.
"Ах да, Украина должна потратить еще несколько миллиардов, и еще большее количество бедняг должны расстаться с жизнью", — посетовал Ingeborg G.
"Ракетный обстрел отеля "Палас" в Харькове стал серьезным ударом по персоналу НАТО на Украине. Теперь трансатлантикам нужен следующий этап эскалации. До сих пор мы постоянно слышали от них: что еще могут сделать русские, их силы уже на исходе. А русские после каждой новой поставки оружия наносят все более сильные удары", — предупредил Tomi F.
«
"Ракеты Taurus не спасут Украину", — заметил Ulrich H.
"Пришло время взглянуть правде в глаза. Несколько Taurus уже ничего не изменят, как в свое время и танки Leopard", — констатировал der Herr W.
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