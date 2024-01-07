https://ria.ru/20240107/nemtsy-1920007172.html

"Пришло время": немцы вспомнили историю после призывов к ударам по России

"Пришло время": немцы вспомнили историю после призывов к ударам по России - РИА Новости, 07.01.2024

"Пришло время": немцы вспомнили историю после призывов к ударам по России

Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали призыв депутатов бундестага поставить Украине крылатые ракеты Taurus. РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T03:49

2024-01-07T03:49

2024-01-07T03:49

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали призыв депутатов бундестага поставить Украине крылатые ракеты Taurus.Ранее депутаты Сара Нанни (Зеленые), Родерих Кизеветтер (ХДС) и Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (СвДП) призвали канцлера Германии Олафа Шольца передать Киеву крылатые ракеты Taurus. Кроме того, Нанни и Кизеветтер открыто заявили о необходимости наносить удары по России."Чудо-оружие и успешные контрнаступления. Что-то мне это напоминает", — написал Gido B."Это не наша война. Или действующие партии хотят прямой войны с Россией в интересах США и Великобритании?" — задался вопросом Jazek R."Оружие не создает мир!!! Насколько мне известно, в истории нет ни одного задокументированного случая. Безумию должен быть положен конец", — призвал Andreas A."Ах да, Украина должна потратить еще несколько миллиардов, и еще большее количество бедняг должны расстаться с жизнью", — посетовал Ingeborg G."Ракетный обстрел отеля "Палас" в Харькове стал серьезным ударом по персоналу НАТО на Украине. Теперь трансатлантикам нужен следующий этап эскалации. До сих пор мы постоянно слышали от них: что еще могут сделать русские, их силы уже на исходе. А русские после каждой новой поставки оружия наносят все более сильные удары", — предупредил Tomi F."Ракеты Taurus не спасут Украину", — заметил Ulrich H."Пришло время взглянуть правде в глаза. Несколько Taurus уже ничего не изменят, как в свое время и танки Leopard", — констатировал der Herr W.

https://ria.ru/20240105/territorii-1919819135.html

https://ria.ru/20240103/sholts-1919527548.html

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в мире, германия, украина, россия, олаф шольц, нато