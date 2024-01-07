https://ria.ru/20240107/navodnenie-1920064944.html
СМИ: в Ольденбурге до 12 января не будут хоронить людей из-за наводнения
СМИ: в Ольденбурге до 12 января не будут хоронить людей из-за наводнения - РИА Новости, 07.01.2024
СМИ: в Ольденбурге до 12 января не будут хоронить людей из-за наводнения
В немецком городе Ольденбург с 3 января перестали хоронить людей из-за наводнений, причем запрет предварительно сохранится до 12 января, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T16:37
2024-01-07T16:37
2024-01-07T16:39
в мире
германия
bild
ольденбург (германия)
саксония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/07/1920064555_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_e540c0486baa072ae4fc0cca30bb2638.jpg
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. В немецком городе Ольденбург с 3 января перестали хоронить людей из-за наводнений, причем запрет предварительно сохранится до 12 января, сообщило в воскресенье издание Bild. "Ожидается, что приостановка продлится до 12 января", - заявила пресс-секретарь городской администрации, чьи слова приводит издание. Кроме того, сообщается, что дожди и наводнение нанесли существенный ущерб уже существующим захоронениям. Между тем, сообщается о постепенном улучшении ситуации во многих затронутых стихией регионах Германии: так, уровень воды падает в Саксонии, Гессене и Рейнланд-Пфальце. Даже в наиболее пострадавшей Нижней Саксонии ситуация понемногу улучшается. Например, около 100 человек из коммуны Лилиенталь получили разрешение вернуться в свои дома, которые они покинули из-за угрозы прорыва дамбы еще до Нового года. В конце декабря Германия столкнулась с широкомасштабными наводнениями, вызванными проливными дождями, в январе ситуация остается сложной.
https://ria.ru/20240105/britaniya-1919803200.html
https://ria.ru/20240103/france-1919580854.html
германия
ольденбург (германия)
саксония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/07/1920064555_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_41ebbc2e4521b4b06da5b5ac80996fc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, bild, ольденбург (германия), саксония
В мире, Германия, Bild, Ольденбург (Германия), Саксония
СМИ: в Ольденбурге до 12 января не будут хоронить людей из-за наводнения
Bild: в Ольденбурге до 12 января не будут хоронить людей из-за наводнения