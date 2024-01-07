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СМИ: в Ольденбурге до 12 января не будут хоронить людей из-за наводнения - РИА Новости, 07.01.2024
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16:37 07.01.2024 (обновлено: 16:39 07.01.2024)
https://ria.ru/20240107/navodnenie-1920064944.html
СМИ: в Ольденбурге до 12 января не будут хоронить людей из-за наводнения
СМИ: в Ольденбурге до 12 января не будут хоронить людей из-за наводнения - РИА Новости, 07.01.2024
СМИ: в Ольденбурге до 12 января не будут хоронить людей из-за наводнения
В немецком городе Ольденбург с 3 января перестали хоронить людей из-за наводнений, причем запрет предварительно сохранится до 12 января, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T16:37
2024-01-07T16:39
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. В немецком городе Ольденбург с 3 января перестали хоронить людей из-за наводнений, причем запрет предварительно сохранится до 12 января, сообщило в воскресенье издание Bild. "Ожидается, что приостановка продлится до 12 января", - заявила пресс-секретарь городской администрации, чьи слова приводит издание. Кроме того, сообщается, что дожди и наводнение нанесли существенный ущерб уже существующим захоронениям. Между тем, сообщается о постепенном улучшении ситуации во многих затронутых стихией регионах Германии: так, уровень воды падает в Саксонии, Гессене и Рейнланд-Пфальце. Даже в наиболее пострадавшей Нижней Саксонии ситуация понемногу улучшается. Например, около 100 человек из коммуны Лилиенталь получили разрешение вернуться в свои дома, которые они покинули из-за угрозы прорыва дамбы еще до Нового года. В конце декабря Германия столкнулась с широкомасштабными наводнениями, вызванными проливными дождями, в январе ситуация остается сложной.
https://ria.ru/20240105/britaniya-1919803200.html
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в мире, германия, bild, ольденбург (германия), саксония
В мире, Германия, Bild, Ольденбург (Германия), Саксония
СМИ: в Ольденбурге до 12 января не будут хоронить людей из-за наводнения

Bild: в Ольденбурге до 12 января не будут хоронить людей из-за наводнения

© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALLСотрудники Федерального агентства технической помощи Германии проверяют уровень воды в реке
Сотрудники Федерального агентства технической помощи Германии проверяют уровень воды в реке - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALL
Сотрудники Федерального агентства технической помощи Германии проверяют уровень воды в реке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. В немецком городе Ольденбург с 3 января перестали хоронить людей из-за наводнений, причем запрет предварительно сохранится до 12 января, сообщило в воскресенье издание Bild.
«
"Ожидается, что приостановка продлится до 12 января", - заявила пресс-секретарь городской администрации, чьи слова приводит издание.
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Кроме того, сообщается, что дожди и наводнение нанесли существенный ущерб уже существующим захоронениям.
Между тем, сообщается о постепенном улучшении ситуации во многих затронутых стихией регионах Германии: так, уровень воды падает в Саксонии, Гессене и Рейнланд-Пфальце. Даже в наиболее пострадавшей Нижней Саксонии ситуация понемногу улучшается. Например, около 100 человек из коммуны Лилиенталь получили разрешение вернуться в свои дома, которые они покинули из-за угрозы прорыва дамбы еще до Нового года.
В конце декабря Германия столкнулась с широкомасштабными наводнениями, вызванными проливными дождями, в январе ситуация остается сложной.
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