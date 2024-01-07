https://ria.ru/20240107/napadenie-1920073518.html

Главе СК доложат о ходе дела о нападении на сотрудника полиции в Кирове

Главе СК доложат о ходе дела о нападении на сотрудника полиции в Кирове - РИА Новости, 07.01.2024

Главе СК доложат о ходе дела о нападении на сотрудника полиции в Кирове

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о нападении жителя города Кирова на сотрудника... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T18:22

2024-01-07T18:22

2024-01-07T18:22

происшествия

киров

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 янв - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о нападении жителя города Кирова на сотрудника полиции, сообщается на сайте СКР. "По предварительным данным, житель города Кирова был задержан сотрудниками правоохранительных органов в связи с попыткой попасть в квартиру к своей бывшей девушке. Она вызвала полицейских, и те доставили мужчину в территориальный отдел МВД России. После составления в отношении задержанного протокола по факту совершения мелкого хулиганства он напал на сержанта полиции, а затем убежал из дежурной части. Однако уже спустя полчаса был задержан в одном из подъездов недалеко от отдела", - говорится в сообщении СКР. Следственным управлением СК России по Кировской области расследуется уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). "Председатель СКР поручил руководителю СУ СК России по Кировской области доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении. Ранее в пресс-службе МВД Кировской области сообщили РИА Новости, что 27 декабря 39-летний мужчина, доставленный в городское управление полиции за мелкое хулиганство, несколько раз ударил по лицу полицейского и попытался скрыться, но был задержан нарядом патрульно-постовой службы. По факту происшествия в УМВД проводится служебная проверка.

https://ria.ru/20240107/napadenie-1920061805.html

https://ria.ru/20240106/rassledovanie-1919953485.html

киров

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происшествия, киров, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)