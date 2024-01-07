https://ria.ru/20240107/migranty-1920044281.html

Титов призвал россиян не опасаться иностранных трудовых мигрантов

Титов призвал россиян не опасаться иностранных трудовых мигрантов - РИА Новости, 07.01.2024

Титов призвал россиян не опасаться иностранных трудовых мигрантов

Страх россиян перед иностранными рабочими безоснователен, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T13:15

2024-01-07T13:15

2024-01-07T22:11

общество

борис титов

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Страх россиян перед иностранными рабочими безоснователен, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов."О страхе россиян перед мигрантами мне хорошо известно. Хотя он совершенно безоснователен. По статистике МВД РФ, граждане России совершают куда больше преступлений, чем мигранты", — сказал он.Люди, по его словам, "негативно относятся к мигрантам еще и потому, что опасаются, что те займут их рабочие места". "Но и это не так", — подчеркнул омбудсмен."У россиян сегодня есть все возможности в зависимости от уровня образования и квалификации применить свои силы и знания в любой профессии, в любой отрасли, по любой зарплате", — заключил Титов.

https://ria.ru/20240102/mvd-1919465570.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, борис титов