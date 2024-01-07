https://ria.ru/20240107/migranty-1920044281.html
Титов призвал россиян не опасаться иностранных трудовых мигрантов
Титов призвал россиян не опасаться иностранных трудовых мигрантов - РИА Новости, 07.01.2024
Титов призвал россиян не опасаться иностранных трудовых мигрантов
Страх россиян перед иностранными рабочими безоснователен, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T13:15
2024-01-07T13:15
2024-01-07T22:11
общество
борис титов
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Страх россиян перед иностранными рабочими безоснователен, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов."О страхе россиян перед мигрантами мне хорошо известно. Хотя он совершенно безоснователен. По статистике МВД РФ, граждане России совершают куда больше преступлений, чем мигранты", — сказал он.Люди, по его словам, "негативно относятся к мигрантам еще и потому, что опасаются, что те займут их рабочие места". "Но и это не так", — подчеркнул омбудсмен."У россиян сегодня есть все возможности в зависимости от уровня образования и квалификации применить свои силы и знания в любой профессии, в любой отрасли, по любой зарплате", — заключил Титов.
https://ria.ru/20240102/mvd-1919465570.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, борис титов
Титов призвал россиян не опасаться иностранных трудовых мигрантов
Титов: страх россиян перед трудовыми мигрантами абсолютно безоснователен
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Страх россиян перед иностранными рабочими безоснователен, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.
"О страхе россиян перед мигрантами мне хорошо известно. Хотя он совершенно безоснователен. По статистике МВД РФ, граждане России совершают куда больше преступлений, чем мигранты", — сказал он.
Люди, по его словам, "негативно относятся к мигрантам еще и потому, что опасаются, что те займут их рабочие места". "Но и это не так", — подчеркнул омбудсмен.
"У россиян сегодня есть все возможности в зависимости от уровня образования и квалификации применить свои силы и знания в любой профессии, в любой отрасли, по любой зарплате", — заключил Титов.
Мигранты будут обязаны уведомлять МВД о начале работы в России с 7 января