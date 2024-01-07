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Титов призвал россиян не опасаться иностранных трудовых мигрантов - РИА Новости, 07.01.2024
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13:15 07.01.2024 (обновлено: 22:11 07.01.2024)
https://ria.ru/20240107/migranty-1920044281.html
Титов призвал россиян не опасаться иностранных трудовых мигрантов
Титов призвал россиян не опасаться иностранных трудовых мигрантов - РИА Новости, 07.01.2024
Титов призвал россиян не опасаться иностранных трудовых мигрантов
Страх россиян перед иностранными рабочими безоснователен, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T13:15
2024-01-07T22:11
общество
борис титов
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Страх россиян перед иностранными рабочими безоснователен, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов."О страхе россиян перед мигрантами мне хорошо известно. Хотя он совершенно безоснователен. По статистике МВД РФ, граждане России совершают куда больше преступлений, чем мигранты", — сказал он.Люди, по его словам, "негативно относятся к мигрантам еще и потому, что опасаются, что те займут их рабочие места". "Но и это не так", — подчеркнул омбудсмен."У россиян сегодня есть все возможности в зависимости от уровня образования и квалификации применить свои силы и знания в любой профессии, в любой отрасли, по любой зарплате", — заключил Титов.
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общество, борис титов
Общество, Борис Титов
Титов призвал россиян не опасаться иностранных трудовых мигрантов

Титов: страх россиян перед трудовыми мигрантами абсолютно безоснователен

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов
 Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Страх россиян перед иностранными рабочими безоснователен, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.
"О страхе россиян перед мигрантами мне хорошо известно. Хотя он совершенно безоснователен. По статистике МВД РФ, граждане России совершают куда больше преступлений, чем мигранты", — сказал он.
Люди, по его словам, "негативно относятся к мигрантам еще и потому, что опасаются, что те займут их рабочие места". "Но и это не так", — подчеркнул омбудсмен.
"У россиян сегодня есть все возможности в зависимости от уровня образования и квалификации применить свои силы и знания в любой профессии, в любой отрасли, по любой зарплате", — заключил Титов.
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