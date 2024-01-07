https://ria.ru/20240107/mechta-1920051324.html

Путин исполнил мечту восьмилетней девочки о путешествии на Байкал

Путин исполнил мечту восьмилетней девочки о путешествии на Байкал - РИА Новости, 07.01.2024

Путин исполнил мечту восьмилетней девочки о путешествии на Байкал

Владимир Путин исполнил новогоднее желание восьмилетней Кристины из Южно-Сахалинска о путешествии на Байкал. РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T14:23

2024-01-07T14:23

2024-01-07T19:40

общество

байкал

россия

южно-сахалинск

владимир путин

новый год

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Владимир Путин исполнил новогоднее желание восьмилетней Кристины из Южно-Сахалинска о путешествии на Байкал. "Я счастлива! Ура!" — прокричала девочка, сюжет о которой показали российские каналы.Сообщается, что во время поездки Кристина познакомилась с бытом сибирских первооткрывателей в архитектурно-этнографическом музее "Тальцы". Также девочка с семьей побывала в поселке Листвянка, Байкальском музее СО РАН и нерпинарии, где ей показали местных нерп.В преддверии Нового года Путин посетил выставку "Россия" на ВДНХ, где принял участие в благотворительной акции "Елка желаний". Президент пообещал исполнить мечты трех детей, которые хотели попробовать себя в роли ведущей новостей, побывать на озере Байкал и посетить Эрмитаж. Глава государства 27 декабря созвонился с Никитой Мирошниченко из Костромской области, желание которого побывать в Эрмитаже он обещал исполнить. Также президент уже поговорил по телефону с девочкой Ксюшей, которая в рамках акции хотела попробовать себя в журналистике, спросил о ее стажировке и дал советы по поводу будущей профессии.

https://ria.ru/20240106/mechta-1919973241.html

https://ria.ru/20240105/mechty-1919789278.html

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"Я счастлива, ура!" Путин осуществил мечту девочки увидеть Байкал "Я счастлива, ура!" Путин осуществил мечту девочки увидеть Байкал 2024-01-07T14:23 true PT0M33S

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Дарья Буймова

общество, байкал, россия, южно-сахалинск, владимир путин, новый год