https://ria.ru/20240107/mechta-1920051324.html
Путин исполнил мечту восьмилетней девочки о путешествии на Байкал
Путин исполнил мечту восьмилетней девочки о путешествии на Байкал - РИА Новости, 07.01.2024
Путин исполнил мечту восьмилетней девочки о путешествии на Байкал
Владимир Путин исполнил новогоднее желание восьмилетней Кристины из Южно-Сахалинска о путешествии на Байкал. РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T14:23
2024-01-07T14:23
2024-01-07T19:40
общество
байкал
россия
южно-сахалинск
владимир путин
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/07/1920054648_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3872b31cba6a3759990ecd26286587b1.jpg
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Владимир Путин исполнил новогоднее желание восьмилетней Кристины из Южно-Сахалинска о путешествии на Байкал. "Я счастлива! Ура!" — прокричала девочка, сюжет о которой показали российские каналы.Сообщается, что во время поездки Кристина познакомилась с бытом сибирских первооткрывателей в архитектурно-этнографическом музее "Тальцы". Также девочка с семьей побывала в поселке Листвянка, Байкальском музее СО РАН и нерпинарии, где ей показали местных нерп.В преддверии Нового года Путин посетил выставку "Россия" на ВДНХ, где принял участие в благотворительной акции "Елка желаний". Президент пообещал исполнить мечты трех детей, которые хотели попробовать себя в роли ведущей новостей, побывать на озере Байкал и посетить Эрмитаж. Глава государства 27 декабря созвонился с Никитой Мирошниченко из Костромской области, желание которого побывать в Эрмитаже он обещал исполнить. Также президент уже поговорил по телефону с девочкой Ксюшей, которая в рамках акции хотела попробовать себя в журналистике, спросил о ее стажировке и дал советы по поводу будущей профессии.
https://ria.ru/20240106/mechta-1919973241.html
https://ria.ru/20240105/mechty-1919789278.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/07/1920054648_311:0:1751:1080_1920x0_80_0_0_67df6005a62aa70d7c50bbe639147768.jpg
"Я счастлива, ура!" Путин осуществил мечту девочки увидеть Байкал
"Я счастлива, ура!" Путин осуществил мечту девочки увидеть Байкал
2024-01-07T14:23
true
PT0M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, байкал, россия, южно-сахалинск, владимир путин, новый год
Общество, Байкал, Россия, Южно-Сахалинск, Владимир Путин, Новый год
Путин исполнил мечту восьмилетней девочки о путешествии на Байкал
Путин исполнил мечту 8-летней Кристины из Южно-Сахалинска побывать на Байкале
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Владимир Путин исполнил новогоднее желание восьмилетней Кристины из Южно-Сахалинска о путешествии на Байкал.
«
"Я счастлива! Ура!" — прокричала девочка, сюжет о которой показали российские каналы.
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Сообщается, что во время поездки Кристина познакомилась с бытом сибирских первооткрывателей в архитектурно-этнографическом музее "Тальцы". Также девочка с семьей побывала в поселке Листвянка, Байкальском музее СО РАН и нерпинарии, где ей показали местных нерп.
В преддверии Нового года Путин посетил выставку "Россия" на ВДНХ, где принял участие в благотворительной акции "Елка желаний". Президент пообещал исполнить мечты трех детей, которые хотели попробовать себя в роли ведущей новостей, побывать на озере Байкал и посетить Эрмитаж.
Глава государства 27 декабря созвонился с Никитой Мирошниченко из Костромской области
, желание которого побывать в Эрмитаже он обещал исполнить. Также президент уже поговорил по телефону с девочкой Ксюшей, которая в рамках акции хотела попробовать себя в журналистике, спросил о ее стажировке и дал советы по поводу будущей профессии.
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