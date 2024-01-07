https://ria.ru/20240107/lukashenko-1920042743.html
Лукашенко пообещал белорусам непростой год
Лукашенко пообещал белорусам непростой год - РИА Новости, 07.01.2024
Лукашенко пообещал белорусам непростой год
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, этот год будет непростым, на белорусах будут тренироваться перед президентскими выборами в Белоруссии, которые... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T12:57
2024-01-07T12:57
2024-01-07T12:57
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 7 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, этот год будет непростым, на белорусах будут тренироваться перед президентскими выборами в Белоруссии, которые состоятся в 2025 году. Лукашенко в Рождество приехал в храм Святого Пророка Иоанна Предтечи под Минском и пообщался с прихожанами. "Мы стоим на пороге смены поколений, когда все, что сделано, плохо или хорошо (может быть, не нам судить), нам не сегодня-завтра придется передать подрастающему поколению - нашим с вами детям. Год этот будет очень непростым. На нас будут тренироваться. И нам надо выстоять. Будут тренироваться к будущим президентским выборам", - цитирует Лукашенко его сайт. По его словам, "нам надо сделать все, чтобы мы достойно прожили этот год и, подойдя к главному событию, достойно показали себя". "Что мы - хозяева на этой земле, мы, белорусский народ, натерпевшийся и настрадавшийся в своей истории, имеем право жить по собственным законам", - отметил белорусский лидер. Он сообщил, что "когда мы с вами открывали этот храм, вы просили только об одном: чтобы на нашей земле был мир". "Все остальное мы способны своим умом и руками создать. Так и случилось. Дай Бог, чтобы и дальше так было. Мы из Года мира и созидания (без мира не может быть созидания) переходим в Год качества. Нам надо эту мирную спокойную белорусскую жизнь наполнить высоким качеством", - сказал Лукашенко. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной операции на Украине.
https://ria.ru/20240104/ekonomika-1919697067.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко пообещал белорусам непростой год
Лукашенко: год будет непростым, на белорусах будут тренироваться перед выборами
МИНСК, 7 янв - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил
, этот год будет непростым, на белорусах будут тренироваться перед президентскими выборами в Белоруссии, которые состоятся в 2025 году.
Лукашенко в Рождество приехал в храм Святого Пророка Иоанна Предтечи под Минском и пообщался с прихожанами.
"Мы стоим на пороге смены поколений, когда все, что сделано, плохо или хорошо (может быть, не нам судить), нам не сегодня-завтра придется передать подрастающему поколению - нашим с вами детям. Год этот будет очень непростым. На нас будут тренироваться. И нам надо выстоять. Будут тренироваться к будущим президентским выборам", - цитирует Лукашенко его сайт.
По его словам, "нам надо сделать все, чтобы мы достойно прожили этот год и, подойдя к главному событию, достойно показали себя". "Что мы - хозяева на этой земле, мы, белорусский народ, натерпевшийся и настрадавшийся в своей истории, имеем право жить по собственным законам", - отметил белорусский лидер.
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Он сообщил, что "когда мы с вами открывали этот храм, вы просили только об одном: чтобы на нашей земле был мир". "Все остальное мы способны своим умом и руками создать. Так и случилось. Дай Бог, чтобы и дальше так было. Мы из Года мира и созидания (без мира не может быть созидания) переходим в Год качества. Нам надо эту мирную спокойную белорусскую жизнь наполнить высоким качеством", - сказал Лукашенко.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной операции на Украине
.
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