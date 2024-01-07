https://ria.ru/20240107/lnr-1919999149.html

В ЛНР прихожане в Рождество молятся за бойцов на фронте и мир

В ЛНР прихожане в Рождество молятся за бойцов на фронте и мир - РИА Новости, 07.01.2024

В ЛНР прихожане в Рождество молятся за бойцов на фронте и мир

Праздничные богослужения проходят в храмах Луганской Народной Республики, прихожане молятся за бойцов на передовой и мир, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T01:05

2024-01-07T01:05

2024-01-07T01:05

луганск

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 7 янв - РИА Новости. Праздничные богослужения проходят в храмах Луганской Народной Республики, прихожане молятся за бойцов на передовой и мир, передает корреспондент РИА Новости. "Молюсь за мужа и брата, они сейчас стоят на защите нашей земли, на передовой. Молюсь за всех наших бойцов, пусть Бог хранит их", - рассказала РИА Новости прихожанка храма в честь иконы Божией Матери "Умиление" в центре Луганска Оксана. В храмы прихожане идут целыми семьями, на время новогодних праздников практически во всей республике отменен комендантский час. Люди молятся также за мир и победу. "Молимся за мир, за нашу победу, я верю, что Бог с нами", - сказал РИА Новости пришедший в храм военнослужащий ВС РФ Ярослав.

https://ria.ru/20240107/putin-1919997248.html

луганск

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луганск, вооруженные силы рф