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В ЛНР прихожане в Рождество молятся за бойцов на фронте и мир - РИА Новости, 07.01.2024
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01:05 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/lnr-1919999149.html
В ЛНР прихожане в Рождество молятся за бойцов на фронте и мир
В ЛНР прихожане в Рождество молятся за бойцов на фронте и мир - РИА Новости, 07.01.2024
В ЛНР прихожане в Рождество молятся за бойцов на фронте и мир
Праздничные богослужения проходят в храмах Луганской Народной Республики, прихожане молятся за бойцов на передовой и мир, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T01:05
2024-01-07T01:05
луганск
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 7 янв - РИА Новости. Праздничные богослужения проходят в храмах Луганской Народной Республики, прихожане молятся за бойцов на передовой и мир, передает корреспондент РИА Новости. "Молюсь за мужа и брата, они сейчас стоят на защите нашей земли, на передовой. Молюсь за всех наших бойцов, пусть Бог хранит их", - рассказала РИА Новости прихожанка храма в честь иконы Божией Матери "Умиление" в центре Луганска Оксана. В храмы прихожане идут целыми семьями, на время новогодних праздников практически во всей республике отменен комендантский час. Люди молятся также за мир и победу. "Молимся за мир, за нашу победу, я верю, что Бог с нами", - сказал РИА Новости пришедший в храм военнослужащий ВС РФ Ярослав.
https://ria.ru/20240107/putin-1919997248.html
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луганск, вооруженные силы рф
Луганск, Вооруженные силы РФ
В ЛНР прихожане в Рождество молятся за бойцов на фронте и мир

В ЛНР проходят рождественские богослужения, прихожане молятся за военных и мир

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВерующая ставит свечу во время службы
Верующая ставит свечу во время службы - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Верующая ставит свечу во время службы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 7 янв - РИА Новости. Праздничные богослужения проходят в храмах Луганской Народной Республики, прихожане молятся за бойцов на передовой и мир, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Молюсь за мужа и брата, они сейчас стоят на защите нашей земли, на передовой. Молюсь за всех наших бойцов, пусть Бог хранит их", - рассказала РИА Новости прихожанка храма в честь иконы Божией Матери "Умиление" в центре Луганска Оксана.
В храмы прихожане идут целыми семьями, на время новогодних праздников практически во всей республике отменен комендантский час. Люди молятся также за мир и победу.
"Молимся за мир, за нашу победу, я верю, что Бог с нами", - сказал РИА Новости пришедший в храм военнослужащий ВС РФ Ярослав.
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ЛуганскВооруженные силы РФ
 
 
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