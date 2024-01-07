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В Пермском крае грузовик въехал в стену женского монастыря - РИА Новости, 07.01.2024
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13:24 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/kungur-1920045290.html
В Пермском крае грузовик въехал в стену женского монастыря
В Пермском крае грузовик въехал в стену женского монастыря - РИА Новости, 07.01.2024
В Пермском крае грузовик въехал в стену женского монастыря
Грузовик снес стену и въехал в женский монастырь в канун Рождества в пермском Кунгуре, пострадавших в результате инцидента нет, сообщили РИА Новости в краевой... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T13:24
2024-01-07T13:24
пермский край
происшествия
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ПЕРМЬ, 7 янв - РИА Новости. Грузовик снес стену и въехал в женский монастырь в канун Рождества в пермском Кунгуре, пострадавших в результате инцидента нет, сообщили РИА Новости в краевой полиции. В субботу, 6 января, на перекрестке улиц Гоголя и Красной столкнулись КАМАЗ и легковой автомобиль, в итоге грузовик снес часть расположенного поблизости бетонного забора женского монастыря и заехал на его территорию. В местных пабликах пользователи указывают, что КамАЗ далее врезался в здание с кельями. "По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и допустил столкновение с КАМАЗом. От госпитализации все участники ДТП отказались", - рассказали в полиции. Иоанно-Предтеченский женский монастырь находится в Кунгуре по адресу улица Гоголя, 5. Он был основан в 1868 году (в начале XX века в нём проживало 350 монахинь и послушниц) и закрыт в 1921 году с национализацией построек и участков. Комплекс был восстановлен в 2000-х годах, до 2015 года в постройках религиозного учреждения находилась исправительная колония.
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пермский край, происшествия
Пермский край, Происшествия
В Пермском крае грузовик въехал в стену женского монастыря

В пермском Кунгуре грузовик въехал в стену женского монастыря в канун Рождества

© Фото очевидцаГрузовик въехал в женский монастырь в пермском Кунгуре
Грузовик въехал в женский монастырь в пермском Кунгуре
© Фото очевидца
Грузовик въехал в женский монастырь в пермском Кунгуре
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 7 янв - РИА Новости. Грузовик снес стену и въехал в женский монастырь в канун Рождества в пермском Кунгуре, пострадавших в результате инцидента нет, сообщили РИА Новости в краевой полиции.
В субботу, 6 января, на перекрестке улиц Гоголя и Красной столкнулись КАМАЗ и легковой автомобиль, в итоге грузовик снес часть расположенного поблизости бетонного забора женского монастыря и заехал на его территорию. В местных пабликах пользователи указывают, что КамАЗ далее врезался в здание с кельями.
"По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и допустил столкновение с КАМАЗом. От госпитализации все участники ДТП отказались", - рассказали в полиции.
Иоанно-Предтеченский женский монастырь находится в Кунгуре по адресу улица Гоголя, 5. Он был основан в 1868 году (в начале XX века в нём проживало 350 монахинь и послушниц) и закрыт в 1921 году с национализацией построек и участков. Комплекс был восстановлен в 2000-х годах, до 2015 года в постройках религиозного учреждения находилась исправительная колония.
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