https://ria.ru/20240107/kungur-1920045290.html

В Пермском крае грузовик въехал в стену женского монастыря

В Пермском крае грузовик въехал в стену женского монастыря - РИА Новости, 07.01.2024

В Пермском крае грузовик въехал в стену женского монастыря

Грузовик снес стену и въехал в женский монастырь в канун Рождества в пермском Кунгуре, пострадавших в результате инцидента нет, сообщили РИА Новости в краевой... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T13:24

2024-01-07T13:24

2024-01-07T13:24

пермский край

происшествия

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ПЕРМЬ, 7 янв - РИА Новости. Грузовик снес стену и въехал в женский монастырь в канун Рождества в пермском Кунгуре, пострадавших в результате инцидента нет, сообщили РИА Новости в краевой полиции. В субботу, 6 января, на перекрестке улиц Гоголя и Красной столкнулись КАМАЗ и легковой автомобиль, в итоге грузовик снес часть расположенного поблизости бетонного забора женского монастыря и заехал на его территорию. В местных пабликах пользователи указывают, что КамАЗ далее врезался в здание с кельями. "По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и допустил столкновение с КАМАЗом. От госпитализации все участники ДТП отказались", - рассказали в полиции. Иоанно-Предтеченский женский монастырь находится в Кунгуре по адресу улица Гоголя, 5. Он был основан в 1868 году (в начале XX века в нём проживало 350 монахинь и послушниц) и закрыт в 1921 году с национализацией построек и участков. Комплекс был восстановлен в 2000-х годах, до 2015 года в постройках религиозного учреждения находилась исправительная колония.

https://ria.ru/20240107/gaz-1920033900.html

пермский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

пермский край, происшествия