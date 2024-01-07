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"Скоро рухнет". В Германии пришли в ужас из-за катастрофы на Украине
"Скоро рухнет". В Германии пришли в ужас из-за катастрофы на Украине - РИА Новости, 07.01.2024
"Скоро рухнет". В Германии пришли в ужас из-за катастрофы на Украине
Американская поддержка Украины рухнет еще даже до возможного переизбрания Дональда Трампа, пишет немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети Х. РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T12:26
2024-01-07T12:26
2024-01-07T12:26
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Американская поддержка Украины рухнет еще даже до возможного переизбрания Дональда Трампа, пишет немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети Х."Похоже, что поддержка Украины со стороны США вот-вот рухнет. Причем задолго до возможного избрания Дональда Трампа", — отметил он.Он также предупредил, что из-за этого Украину ждет больше наступательных кампаний российских военных.В субботу американская газета The New York Times сообщила со ссылкой на чиновников из Белого дома и Пентагона, что США скоро не смогут продолжать поставлять Киеву ракеты-перехватчики для Patriot. Как отмечается в материале, ракеты для комплекса стоят "от двух до четырех миллионов долларов за штуку".Западные СМИ все чаще стали заявлять об усталости США и ЕС от украинского кризиса и ослаблении поддержки киевского режима. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с украинскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться ради договоренности.
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украина, германия, сша, дональд трамп, министерство обороны сша, евросоюз, nbc, политика
Украина, Германия, США, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Евросоюз, NBC, Политика
"Скоро рухнет". В Германии пришли в ужас из-за катастрофы на Украине
Репке: поддержка США Украины может рухнуть еще до возможного избрания Трампа