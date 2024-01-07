https://ria.ru/20240107/konflikt-1920040823.html

Во время конфликта в заведении в Домодедово пострадали несколько человек

Во время конфликта в заведении в Домодедово пострадали несколько человек - РИА Новости, 07.01.2024

Во время конфликта в заведении в Домодедово пострадали несколько человек

В конфликте в подмосковном Домодедово пострадали несколько человек, сообщили на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T12:30

2024-01-07T12:30

2024-01-07T16:28

домодедово

происшествия

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В конфликте в подмосковном Домодедово пострадали несколько человек, сообщили на сайте "МВД Медиа"."Сегодня в дежурную часть УМВД России по городскому округу Домодедово поступило сообщение о том, что в одном из заведений, расположенных на улице Гагарина, гражданин в ходе конфликта с мужчиной применил в помещении предмет, визуально похожий на гранату. <...> В ходе оперативно-разыскных мероприятий фигурант был установлен и доставлен в территориальный отдел полиции", — говорится в сообщении.Нарушителем порядка оказался ранее судимый местный житель 1980 года рождения.Полицейские проводят разбирательство, по результатам которого примут решение в установленном законом порядке.В Министерстве здравоохранения Московской области уточнили РИА Новости, что при инциденте пострадали три человека, их доставили в медучреждения. Один из них продолжит лечение амбулаторно, а двоих госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области, специалисты ведомства не проводили работ из-за инцидента."МЧС работ не проводило, пожара и разрушений не последовало", — пояснили в управлении.Сегодня СМИ сообщали, что в помещении кальянной в подмосковном Домодедово взорвалась граната.

https://ria.ru/20231229/obezoruzhil-1919036421.html

https://ria.ru/20231226/draka-1918209205.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

домодедово, происшествия