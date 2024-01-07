https://ria.ru/20240107/kndr-1920040668.html
Сестра Ким Чен Ына пригрозила Сеулу крещением огнем
Сестра Ким Чен Ына пригрозила Сеулу крещением огнем - РИА Новости, 07.01.2024
Сестра Ким Чен Ына пригрозила Сеулу крещением огнем
Южнокорейские военные своими действиями и безосновательными заявлениями лишь навлекают на себя непоправимые бедствия, способные обернуться для Сеула "крещением... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T12:29
2024-01-07T12:29
2024-01-07T16:19
в мире
ким чен ын
ким е чжон
кндр (северная корея)
южная корея
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576083623_0:0:2816:1584_1920x0_80_0_0_ce0e974b3477f21e1ca99f790937fce6.jpg
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Южнокорейские военные своими действиями и безосновательными заявлениями лишь навлекают на себя непоправимые бедствия, способные обернуться для Сеула "крещением огнем" и "моментальной гибелью", заявила заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, ее слова приводит агентство ЦТАК. "Должна вновь повторить ясную мысль: спусковые крючки нашей армии сняты с предохранителей. Как уже ранее было четко заявлено, на малейшую провокацию наша армия ответит незамедлительным крещением огнем. В последнее время у (южнокорейских. — Прим. ред.) военных гангстеров излюбленными словами для обозначения некоего принципа ответных действий стали "моментально, мощно и до конца". Им нужно зарубить себе на носу, что их упорство в повторении этих слов может обернуться для них "моментальной гибелью, вынужденной смертью и полным концом", — сказала она.Как подчеркнула Ким Ё Чжон, своими "просчетами, безосновательными предположениями, бессмысленным упрямством и упорством" Сеул лишь навлечет на себя непоправимые бедствия.По ее словам, северокорейские военные не проводили накануне никаких артиллерийских стрельб, но 60 раз осуществили подрыв взрывчатых веществ, имитируя залпы 130-миллиметровых береговых орудий. Она подчеркнула, что южнокорейские военные "попались на эту наживку", попытавшись сразу выставить КНДР "провокатором" и "основным виновником нагнетания напряженности". "Это была обманная операция, чтобы посрамить глупцов, делающих безосновательные показательные заявления, (свидетельствующая. — Прим. ред.) о практических возможностях в сфере наблюдения военных гангстеров Республики Корея, которые при каждом удобном случае говорят о "точном отслеживании и наблюдении" и "ударах по огневым точкам". Результат был таким, как мы и ожидали", — указала Ким Ё Чжон. Как добавила политик, это уже не первый раз, когда южнокорейские военные принимают, например, стаю птиц за северокорейские самолеты и высылают свои истребители на перехват или считают найденный в лесу обломок двери от туалета северокорейским беспилотником. "А теперь подумайте, какой опасности может быть подвергнут Сеул с населением более десяти миллионов человек, если из-за просчетов, безосновательных предположений, бессмысленного упрямства и упорства этих некомпетентных военных гангстеров возникнет непредвиденный инцидент? Мы не можем знать, какое глупое упрямство решат они продемонстрировать в следующий раз, когда примут раскаты грома над небом Севера за артиллерийский огонь нашей армии", — подчеркнула Ким Ё Чжон. Накануне южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов заявил, что Вооруженные силы КНДР осуществили более 60 артиллерийских выстрелов в районе к северо-западу от южнокорейского острова Ёнпхёндо. ОКНШ обвинил Северную Корею в нарушении межкорейского военного соглашения от 19 сентября 2018 года, устанавливавшего морскую буферную зону, в которой запрещено проводить стрельбы. Южнокорейские военные призвали Пхеньян прекратить "враждебные действия", угрожающие миру на Корейском полуострове, и заявили о готовности предпринять соразмерные военные действия, если продолжение артиллерийских стрельб будет создавать угрозы гражданам Республики Корея.
https://ria.ru/20240101/kndr-1919306955.html
https://ria.ru/20240106/obstrely-1919936305.html
кндр (северная корея)
южная корея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576083623_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4443acc0bf3f4e10e599760724a5e5ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ким чен ын, ким е чжон, кндр (северная корея), южная корея
В мире, Ким Чен Ын, Ким Е Чжон, КНДР (Северная Корея), Южная Корея
Сестра Ким Чен Ына пригрозила Сеулу крещением огнем
Сестра Ким Чен Ына: Пхеньян ответит на малейшую провокацию Сеула крещением огнем
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Южнокорейские военные своими действиями и безосновательными заявлениями лишь навлекают на себя непоправимые бедствия, способные обернуться для Сеула "крещением огнем" и "моментальной гибелью", заявила заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, ее слова приводит агентство ЦТАК.
«
"Должна вновь повторить ясную мысль: спусковые крючки нашей армии сняты с предохранителей. Как уже ранее было четко заявлено, на малейшую провокацию наша армия ответит незамедлительным крещением огнем. В последнее время у (южнокорейских. — Прим. ред.) военных гангстеров излюбленными словами для обозначения некоего принципа ответных действий стали "моментально, мощно и до конца". Им нужно зарубить себе на носу, что их упорство в повторении этих слов может обернуться для них "моментальной гибелью, вынужденной смертью и полным концом", — сказала она.
Как подчеркнула Ким Ё Чжон, своими "просчетами, безосновательными предположениями, бессмысленным упрямством и упорством" Сеул лишь навлечет на себя непоправимые бедствия.
По ее словам, северокорейские военные не проводили накануне никаких артиллерийских стрельб, но 60 раз осуществили подрыв взрывчатых веществ, имитируя залпы 130-миллиметровых береговых орудий. Она подчеркнула, что южнокорейские военные "попались на эту наживку", попытавшись сразу выставить КНДР "провокатором" и "основным виновником нагнетания напряженности".
Ким Чен Ын приказал уничтожить США и Южную Корею в случае конфликта
"Это была обманная операция, чтобы посрамить глупцов, делающих безосновательные показательные заявления, (свидетельствующая. — Прим. ред.) о практических возможностях в сфере наблюдения военных гангстеров Республики Корея, которые при каждом удобном случае говорят о "точном отслеживании и наблюдении" и "ударах по огневым точкам". Результат был таким, как мы и ожидали", — указала Ким Ё Чжон.
Как добавила политик, это уже не первый раз, когда южнокорейские военные принимают, например, стаю птиц за северокорейские самолеты и высылают свои истребители на перехват или считают найденный в лесу обломок двери от туалета северокорейским беспилотником.
"А теперь подумайте, какой опасности может быть подвергнут Сеул с населением более десяти миллионов человек, если из-за просчетов, безосновательных предположений, бессмысленного упрямства и упорства этих некомпетентных военных гангстеров возникнет непредвиденный инцидент? Мы не можем знать, какое глупое упрямство решат они продемонстрировать в следующий раз, когда примут раскаты грома над небом Севера
за артиллерийский огонь нашей армии", — подчеркнула Ким Ё Чжон.
Накануне южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов заявил, что Вооруженные силы КНДР осуществили более 60 артиллерийских выстрелов в районе к северо-западу от южнокорейского острова Ёнпхёндо. ОКНШ
обвинил Северную Корею в нарушении межкорейского военного соглашения от 19 сентября 2018 года, устанавливавшего морскую буферную зону, в которой запрещено проводить стрельбы. Южнокорейские военные призвали Пхеньян
прекратить "враждебные действия", угрожающие миру на Корейском полуострове
, и заявили о готовности предпринять соразмерные военные действия, если продолжение артиллерийских стрельб будет создавать угрозы гражданам Республики Корея.
КНДР второй день подряд ведет обстрелы на границе с Южной Кореей, пишут СМИ