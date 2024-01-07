https://ria.ru/20240107/kndr-1920040668.html

Сестра Ким Чен Ына пригрозила Сеулу крещением огнем

Сестра Ким Чен Ына пригрозила Сеулу крещением огнем - РИА Новости, 07.01.2024

Сестра Ким Чен Ына пригрозила Сеулу крещением огнем

Южнокорейские военные своими действиями и безосновательными заявлениями лишь навлекают на себя непоправимые бедствия, способные обернуться для Сеула "крещением... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T12:29

2024-01-07T12:29

2024-01-07T16:19

в мире

ким чен ын

ким е чжон

кндр (северная корея)

южная корея

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Южнокорейские военные своими действиями и безосновательными заявлениями лишь навлекают на себя непоправимые бедствия, способные обернуться для Сеула "крещением огнем" и "моментальной гибелью", заявила заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, ее слова приводит агентство ЦТАК. "Должна вновь повторить ясную мысль: спусковые крючки нашей армии сняты с предохранителей. Как уже ранее было четко заявлено, на малейшую провокацию наша армия ответит незамедлительным крещением огнем. В последнее время у (южнокорейских. — Прим. ред.) военных гангстеров излюбленными словами для обозначения некоего принципа ответных действий стали "моментально, мощно и до конца". Им нужно зарубить себе на носу, что их упорство в повторении этих слов может обернуться для них "моментальной гибелью, вынужденной смертью и полным концом", — сказала она.Как подчеркнула Ким Ё Чжон, своими "просчетами, безосновательными предположениями, бессмысленным упрямством и упорством" Сеул лишь навлечет на себя непоправимые бедствия.По ее словам, северокорейские военные не проводили накануне никаких артиллерийских стрельб, но 60 раз осуществили подрыв взрывчатых веществ, имитируя залпы 130-миллиметровых береговых орудий. Она подчеркнула, что южнокорейские военные "попались на эту наживку", попытавшись сразу выставить КНДР "провокатором" и "основным виновником нагнетания напряженности". "Это была обманная операция, чтобы посрамить глупцов, делающих безосновательные показательные заявления, (свидетельствующая. — Прим. ред.) о практических возможностях в сфере наблюдения военных гангстеров Республики Корея, которые при каждом удобном случае говорят о "точном отслеживании и наблюдении" и "ударах по огневым точкам". Результат был таким, как мы и ожидали", — указала Ким Ё Чжон. Как добавила политик, это уже не первый раз, когда южнокорейские военные принимают, например, стаю птиц за северокорейские самолеты и высылают свои истребители на перехват или считают найденный в лесу обломок двери от туалета северокорейским беспилотником. "А теперь подумайте, какой опасности может быть подвергнут Сеул с населением более десяти миллионов человек, если из-за просчетов, безосновательных предположений, бессмысленного упрямства и упорства этих некомпетентных военных гангстеров возникнет непредвиденный инцидент? Мы не можем знать, какое глупое упрямство решат они продемонстрировать в следующий раз, когда примут раскаты грома над небом Севера за артиллерийский огонь нашей армии", — подчеркнула Ким Ё Чжон. Накануне южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов заявил, что Вооруженные силы КНДР осуществили более 60 артиллерийских выстрелов в районе к северо-западу от южнокорейского острова Ёнпхёндо. ОКНШ обвинил Северную Корею в нарушении межкорейского военного соглашения от 19 сентября 2018 года, устанавливавшего морскую буферную зону, в которой запрещено проводить стрельбы. Южнокорейские военные призвали Пхеньян прекратить "враждебные действия", угрожающие миру на Корейском полуострове, и заявили о готовности предпринять соразмерные военные действия, если продолжение артиллерийских стрельб будет создавать угрозы гражданам Республики Корея.

https://ria.ru/20240101/kndr-1919306955.html

https://ria.ru/20240106/obstrely-1919936305.html

кндр (северная корея)

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, ким чен ын, ким е чжон, кндр (северная корея), южная корея